Mannheim-Neckarstadt: Bei Rotlicht aufgefahren und Unfall mit mehreren Verletzten verursacht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr verursacht

der 26-jährige Fahrer eines PKW Daimler-Benz / A-Klasse einen Verkehrsunfall,

bei dem Dieser selbst, sowie zwei weitere Personen zum Teil schwer verletzt

wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand musste der 20-jährige Fahrer eines PKW

Renault Twingo, welcher die Straße „Schafweide“ in Richtung

Friedrich-Ebert-Straße befuhr, im Bereich der Einmündung zur

Friedrich-Ebert-Straße, an der dortigen Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt

anhalten. Der 26-jährige Fahrer der A-Klasse erkennt dies augenscheinlich

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, sowie des Konsums von Alkohol zu

spät und fährt auf diesen auf. Durch den Aufprall wird der PKW Renault Twingo in

die Absperrung der dortigen Straßenbahnhaltestelle geschleudert und kommt im

Kreuzungsbereich zum Stehen. Bei dem Unfall werden sowohl der 21-jährige Fahrer

des Renault Twingo, sowie dessen 21-jähriger Beifahrer verletzt und zur

Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Alkoholvortest beim

Unfallverursacher ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Dieser wurde

ebenfalls in eine Mannheimer Klinik eingeliefert, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde. Der Führerschein des 26-jährigen wurde beschlagnahmt. Das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. An beiden

beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt ca.

40.000 Euro. Die Friedrich-Ebert-Straße, sowie die Straße „Schafweide“ waren

während der Unfallaufnahme, sowie der anschließenden Bergungs- und

Reinigungsarbeiten bis gegen 05:30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich

umgeleitet.

Mannheim / BAB 659 / Alkoholisiert und zu schnell unterwegs / PKW überschlägt sich

Mannheim (ots) – Der Fahrer eines Mercedes CLS fuhr am frühen Sonntagmorgen kurz

nach 01.30 Uhr von Mannheim in Richtung Weinheim. Vor dem Viernheimer Kreuz

überholte er rücksichtlos und mit überhöhter Geschwindigkeit zwei PKW rechts,

wechselte anschließend nach links, wobei er einen anderen Verkehrsteilnehmer

schnitt und er hierbei die Kontrolle über seinen PKW verlor. Dadurch geriet er

ins Schleudern, prallte gegen eine Betonleitwand von der er abgewiesen wurde und

in den dortigen Grünstreifen geriet. Im Anschluss fuhr er frontal gegen einen

Baum, wodurch das Fahrzeug in die Höhe schleuderte und auf dem Dach zum Liegen

kam. Der 36-jährige Fahrer und sein 45-jähriger Beifahrer wurden hierbei schwer

verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Da der 36-jährige

alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein

beschlagnahmt. Der PKW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme

war die Tangente zur BAB 6 in Fahrtrichtung Süden für ca. 2 Stunden voll

gesperrt.