Körperverletzung zum Nachteil eines Taxifahrers

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Samstagmorgen 12.06.2021 gegen 01:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter mehrfach auf einen Taxifahrer ein. Der 52-jährige Taxifahrer saß wartend am Fahrbahnrand der Rheingönheimer Straße/Höhe Hausnummer 135 in seinem Taxi. Ein unbekannter Mann öffnete die Beifahrertür, setzte sich hinein und begann unvermittelt den 52-Jährigen mit Faustschlägen zu traktieren.

Die Schläge konnten durch den Geschädigten abgewehrt und der unbekannte Täter aus dem offenen PKW zur Flucht getrieben werden. Der Taxifahrer wurde durch die Faustschläge leicht am Oberkörper verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

3-Jährige nach Ausflug an Eltern übergeben

Ludwigshafen (ots) – Am 11.06.2021 um 20:47 Uhr meldet die Marktleitung des Pennys in der Prinzregentenstraße ein dreijähriges Mädchen aus Ludwigshafen, welches seine Mutter suche. Durch die Polizeibeamten konnte vor Ort zunächst der Stiefvater ausfindig gemacht werden. Gemeinsam wurde das Mädchen der sichtlich erleichterten Mutter übergeben.

Das Mädchen wollte ursprünglich seine Oma, die im gleichen Mehrfamilienhaus wohnt, besuchen. Kurzerhand entschloss sich das Mädchen einen Ausflug durch den “Hemshof” zu machen. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Clorgasaustritt im Willersinnfreibad

Ludwigshafen-Oppau (ots)-(UG) – Am Samstag 12.06.2021 um 19:26 Uhr meldete die Überwachungsanlage des Freibades einen Austritt von Chlorgas. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich der Austritt. Die Besucher wurden bereits in der Anfangsphase zum Verlassen des Geländes aufgefordert. Die weitere Erkundung ergab eine Undichte der Anlage, die Chlorgasversorgung wurde von den eingesetzten Kräften unter Chemikalienschutzanzug unterbrochen und die Anlage drucklos geschaltet. Austretende Dämpfe wurden mit Wasser niedergeschlagen. Zwei Mitarbeiter des Freibades wurden vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 10 Fahrzeugen und 27 Mann, der Rettungsdienst, der organisatorische Leiter Rettungsdienst, der leitende Notarzt und die Polizei. Zeitgleich zum Chlorgasaustritt wurde die Feuerwehr zur Befreiung zweier Personen aus einem Aufzug in den Neustadter Ring, im Stadtteil Maudach alarmiert. Die Personen konnten unverletzt befreit werden. Während der Einsatzabwicklungen unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren der Einheiten Ruchheim und Oppau.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots) – Am 10.06.2021 kam es zwischen 06:35 Uhr und 12:45 Uhr in der Erzbergerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verkehrsunfallverursacher streifte beim Vorbeifahren mit seiner rechten Fahrzeugseite den ordnungsgemäß abgestellten Opel einer Speyerin in Höhe der dortigen Realschule Plus. Es entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite der Geschädigten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Mit gefälschtem Führerschein Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am 11.06.2021 kam es um 06:06 Uhr an der Kreuzung Industrie- und Sternstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wies sich der bulgarische Unfallverursacher zunächst mit einem englischen Führerschein aus. Bei näherer Begutachtung, stellte sich der Führerschein als Fälschung heraus.

Der Unfallverursacher war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und erhielt somit Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Kontrolle des Durchfahrtsverbots im Bereich Wirtschaftsweg

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagnachmittag 11.06.2021 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 das Durchfahrtsverbot im Bereich des Wirtschaftswegs am Rathaus-Center überwacht. Insgesamt wurden 5 Fahrzeuge kontrolliert und die daraus resultierenden Verstöße aufgrund fehlendem berechtigten Interesses geahndet.

Bei einem der kontrollierten PKW wurden darüber hinaus diverse verkehrsrechtliche Verstöße aufgrund fahrzeugtechnischer Veränderungen festgestellt und geahndet.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag, 11.06.2021, zwischen 06:00 und 17:00 Uhr den ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Fahrbahnrand der Arnulfstraße in 67061 Ludwigshafen am Rhein geparkten PKW eines Anwohners im Frontbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten schwarzen Mercedes-Benz der CLA Baureihe entstand ein Kollisionsschaden in wirtschaftlicher Höhe von ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Einsätze in Ludwigshafen

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(UG) – Am Samstag 12.06.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 13:36 Uhr zu einem Wohnungsbrand nach Ludwigshafen Oggersheim in die Mörikestraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war im 7. Obergeschoß eines Hochauses ein Brandgeruch feststellbar. Vor Ort stellte sich heraus, das der Wohnungsbesitzer das angebranntes Essen selbstständig gelöscht hatte. Durch die Inhalation der Brandgase wurden beide Bewohner dem Rettungsdienst zur Kontrolle vorgestellt.

Um 14:12 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Heinigstraße alarmiert. Beim Eintreffen stellte die Feuerwehr einen Schmorbrand in einem Lüftungsschacht fest, das Feuer wurde gelöscht und der Schacht belüftet.

Um 15:11 Uhr wurde ein Gasgeruch in der Schlesierstraße gemeldet. Die dortige Gastherme wurde außer Betrieb gesetzt, die Wohnung wurde belüftet.

Zwischenzeitlich wurden zwei Tierrettungen durchgeführt, ein Mauersegler und eine Katze wurden ins Tierheim bzw.zum Tierarzt gebracht.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen, die Freiwillige Feuerwehr Einheit Stadtmitte, der Rettungsdienst und die Polizei.

Versuchter Einbruch beim Hundesportverein

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht vom 11.06.2021 zum 12.06.2021 verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zum Gelände eines Hundesportplatzes in Ludwigshafen-Oggersheim. Hier wurde ein Fenster eingeworfen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Wer hat in der Straße “In den Neugärten” verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim, Telefonnummer 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Gebäudebrand – Schulstraße Ludwigshafen

Feuerwehr Ludwigshafen (ots) FB – Am Samstag 12.06.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 02:58 Uhr zu einem Gebäudebrand nach Ludwigshafen Mitte in die Schulstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das 6. Obergeschoß eines siebenstöckigen Wohnhauses komplett mit Brandgasen beaufschlagt.

Im Verlauf der Erkundung wurde ein Wohnungsvollbrand lokalisiert. Die Bewohner konnten überwiegend noch selbständig das Gebäude verlassen. Ein Bewohner wurde zunächst gesichert und dann durch die Feuerwehr über bauliche Rettungswege gerettet. Vier Personen wurden wegen Verdacht auf Rauchgasinhalation dem Rettungsdienst übergeben und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen waren erforderlich. Mit Unterstützung des THW konnte die Brandwohnung vom Brandschutt befreit werden.

Die Bewohner der betroffenen Brandwohnung konnten bei Verwandten unterkommen. Für die gesamte Einsatzdauer wurde der Stadtschutz durch die Freiwilligen Feuerwehren Einheit Oppau und Stadtmitte gewährleistet.

Im Einsatz waren 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 10 Fahrzeugen, 16 Einsatzkräften des Rettungsdienstes mit 8 Fahrzeugen, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, das THW mit Kranwagen, sowie die Polizei mit mehreren Streifenfahrzeugen.

(ots) – Aufgrund bislang nicht geklärter Ursache kam es am Samstag, den 12.06.2021, um 02:56 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Ludwigshafen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand die Wohnung bereits im Vollbrand. Insgesamt mussten mehr als 100 Personen evakuiert werden.

Durch den Rettungsdienst wurden fünf Personen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ca. 500.000 EUR belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.