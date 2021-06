Wäschetrockner vor der Haustür gestohlen

Edenkoben (ots) – Am heutigen Samstag 12.06.2021 kam es zwischen 13-13:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Wäschetrockners in der August-Croissant-Straße in Edenkoben. Die 34-jährige Geschädigte stellte während ihres Umzuges ihren neuen Wäschetrockner der Marke “Siemens” vor der Haustür des Mehrfamilienhauses ab.

Als sie ihren Wäschetrockner in die Wohnung tragen wollte, stellte sie den Diebstahl des Trockners fest. Täterhinweise liegen keine vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Maikammer (ots) – In den späten Abendstunden des 11.06.2021 befuhr ein 77 jähriger Fahrradfahrer einen Feldweg im Bereich der Südumgehung Maikammer. Beim Abbiegevorgang in einen weiteren Feldweg kam der Radfahrer aufgrund der verschmutzten Fahrbahn zu Fall.

Hierbei stürzte er unglücklich auf ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch eine zufälligerweise vorbeikommende Krankenschwester, wurde er durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

18-jähriger Fahranfänger baut angetrunken Unfall

Hergersweiler (ots) – Am Samstag 12.06.21 gegen 02:45 Uhr verlor ein 18-jähriger aus dem Landkreis Germersheim mit seinem PKW Mercedes auf einem Landwirtschaftsweg zwischen Barbelroth und Hergersweiler die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab.

Durch Zeugenaussagen stellte sich heraus, dass der Fahrer mit 3 weiteren Insassen bereits gegen 23:00 Uhr über die Feldwege “gerast” wäre. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahranfänger zudem noch unter Alkoholeinwirkung stand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Führerschein ist der junge Mann jetzt erst einmal los, weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.