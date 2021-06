Haßloch: Vorfahrt missachtet

Haßloch (ots) – Am Freitag, 11.06.2021, gegen 13:30 Uhr, missachtete ein 71-jähriger Fahrer eines PKW an der Kreuzung Bahnhofstraße/Entensee die Vorfahrt einer von rechts kommenden 40-jährigen Autofahrerin, so dass es zu einem heftigen Zusammenstoß kam.

Ein 13-jähriges Mädchen, welches sich als Mitfahrerin im Auto der 40-jährigen Vorfahrtsberechtigten befand, wurde hierbei leicht verletzt und zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30000,- Euro. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.