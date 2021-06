Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 12.06.2021, gegen 12:00 Uhr wollten ein bislang unbekannter LKW und ein grauer PKW der Marke Honda nacheinander vom Parkplatz eines Getränkemarktes in die Bruchstraße einfahren. Beide hielten zunächst verkehrsbedingt, der LKW setzte plötzlich zurück. Der PKW hupte und der LKW bremste bis zum Stillstand ab. Beide setzten im Anschluss ihre Fahrt fort.

Bei einer späteren Nachschau bemerkte der PKW-Fahrer einen Schaden an seiner Motorhaube. Dieser wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem LKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Nicht angegurtet, BTM aufgefunden

Bad Dürkheim (ots) – Aufgrund eines nicht angelegten Gurtes wurde am späten Samstagnachmittag ein grüner Opel in Bad Dürkheim angehalten und kontrolliert. Bei einem 18-jährigen Insassen wurde ein Joint aufgefunden und sichergestellt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bad Dürkheim: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 02:30 Uhr ein 21-Jähriger PKW-Fahrer in der Mannheimer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,88 Promille, ein anschließend auf der Polizeidienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte dieses Ergebnis. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der PKW-Schlüssel sichergestellt. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR, 2 Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Haßloch: Brand einer Gartenhütte

Haßloch (ots) – Am Freitag, 11.06.2021, gegen 22:15 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Haßloch über einen Brand eines Schrebergartens am „Sandbuckel“ in Kenntnis gesetzt. Bereits auf der Anfahrt konnten hohe Flammen und eine große Rauchwolke gesichtet werden. Die Hütte des Schrebergartens stand beim Eintreffen der Beamten/-innen im Vollbrand; zudem noch einige Bäume und Buschwerk der Parzelle. Durch ein großes Aufgebot der freiwilligen Feuerwehr Haßloch konnte der Brand gelöscht werden. Der 63-jährige Eigentümer der Parzelle konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Laut ersten Ermittlungen könnte der Brand durch Funkenflug, nachdem der Eigentümer dort gegrillt hatte, entstanden sein. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch im vierstelligen Bereich liegen. Ein Fremdschaden konnte nicht festgestellt werden.

Haßloch: Vorfahrt missachtet

