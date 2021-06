Haßloch: Brand eines Gartenhauses und weitere Einsätze

Haßloch — Gleich drei Einsätze musste die Freiwillige Feuerwehr Haßloch am Freitag, 11.06.2021, bewältigen.

Um 09:45 Uhr wurde der Wehr eine eingeschlossene Person, im Aufzug eines Wohnhauses gemeldet. Mit einem Fahrzeug und vier Wehrleuten konnte die Dame unverletzt aus ihrer Lage befreit werden.

Eine Ölspur beschäftigte zwei Fahrzeuge und zehn Kräfte, in der Humboldtstraße, um 17:25 Uhr. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden mit Ölbindemittel aufgenommen und anschließend die Einsatzstelle an den Bauhof übergeben. Auch die Polizei war mit einem Fahrzeug vor Ort.

Um 22:26 Uhr wurde die Feuerwehr erneut über die digitalen Meldeempfänger alarmiert. In der Siegfried-Perrey-Straße wäre ein Brand ausgebrochen. Schon auf der Anfahrt wies eine schwarze Rauchsäule über dem Sandbuckelgelände, den Einsatzkräften den Weg.

Auf einem Grundstück brannte ein Gartenhaus in voller Ausdehnung. Als das erste der sieben Fahrzeuge eintraf, griff das Feuer bereits auf einen angrenzenden Baum über.

Mit drei Trupps unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Eine etwa 100 Meter lange Leitung brachte das Löschwasser vom Hydranten an die Einsatzfahrzeuge.

Der Brand konnte von den insgesamt 40 Einsatzkräften​ auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. Mit Wärmebildkameras suchten die Wehrleute den Bereich nach Glutnestern ab. Bewährt haben sich bei diesem Einsatz auch die tragbaren Akku-Scheinwerfer, durch die die Einsatzstelke schnell ausgeleuchtet werden konnte.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, die jeweils mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort waren, machte sich auch der Bürgermeister, Tobias Meyer, ein Bild von der Lage.

Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt. Nachdem die Fahrzeuge wieder in den einsatzbereiten Zustand versetzt wurden, konnten die letzten Kräfte kurz nach 01:00 Uhr das Gerätehaus verlassen.

Information der Polizei:

Am Freitag, 11.06.2021, gegen 22:15 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Haßloch über einen Brand eines Schrebergartens am „Sandbuckel“ in Kenntnis gesetzt. Bereits auf der Anfahrt konnten hohe Flammen und eine große Rauchwolke gesichtet werden. Die Hütte des Schrebergartens stand beim Eintreffen der Beamten/-innen im Vollbrand; zudem noch einige Bäume und Buschwerk der Parzelle. Durch ein großes Aufgebot der freiwilligen Feuerwehr Haßloch konnte der Brand gelöscht werden. Der 63-jährige Eigentümer der Parzelle konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Laut ersten Ermittlungen könnte der Brand durch Funkenflug, nachdem der Eigentümer dort gegrillt hatte, entstanden sein. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch im vierstelligen Bereich liegen. Ein Fremdschaden konnte nicht festgestellt werden.