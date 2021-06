Landau: Standesamt der Stadt Landau gibt Trausamstage für 2022 bekannt

Landau – Wer den Bund fürs Leben schließen möchte, kann das beim Standesamt der Stadt Landau auch am Wochenende: Denn einmal im Monat finden Trauungen im Rathaus der Südpfalzmetropole auch samstags statt. Jetzt stehen die Trausamstagstermine für das Jahr 2022 fest.

Wie in diesem Jahr wird es auch wieder in den Monaten Mai, Juni, September und Oktober ein erweitertes Angebot geben. Das heißt am entsprechenden Trausamstag kann nicht nur an wie üblich vier, sondern gleich an sechs Terminen geheiratet werden.

Die Samstagstermine für standesamtliche Trauungen 2022 im Rathaus Landau sind:

22. Januar​​(10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr)

12. Februar ​​(10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr)

12. März ​​(10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr)

9. April​​​ (10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr)

14. Mai ​​​(10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr)

25. Juni ​​(10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr)

16. Juli ​​​(10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr)

20. August​​ (10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr)

17. September ​(10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr)

8. Oktober ​​(10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr)

12. November​ (10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr)

10. Dezember ​​(10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr und 13 Uhr)

Eine Reservierung des Wunschtermins ist jeweils ein Jahr im Voraus ab dem ersten Tag des gewünschten Monats möglich. So kann beispielsweise ein Trautermin für den 16. Juli 2022 ab Donnerstag, 1. Juli 2021 per E-Mail an standesamt@landau.de reserviert werden.

Weitere Informationen sind auch auf der städtischen Webseite www.landau.de zu finden.