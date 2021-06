Eisenberg: Open Air Sommer 2021 startet im Juni

Eisenberg – Mit zwei OPEN AIR Konzerten steigt die Eistalmetropole nach gut acht Monaten Corona-bedingter Pause in das kulturelle Leben ein.

Bereits am Donnertstag, 17. Juni 2021, wird das Tribute Duo „SIMON & GARFUNKEL meets Classic“, zu Gast sein. Zwei Tage später, am Samstag, 19. Juni 2021, steht „BRUCE SPRINGSTEEN – tribute by BOSSTIME“ auf der Eisenberger Bühne.

Nachdem die Covid-19-Pandemie den kulturellen Bereich von ganz Deutschland für Monate lahm legte, geht es endlich wieder los. Bei einer aktuellen Inzidenz von 2,7 im Donnersbergkreis (Stand 11.06.2021) hatten die Veranstalter im Hintergrund wohl den richtigen Riecher für die Wahl des Zeitpunktes, für dieses OPEN AIR im Juni. Ende August sollen dann noch zwei weitere Veranstaltungen folgen. Dann wollen VINCE EBERT (bekannt aus der ARD-Sendung „Wissen vor acht“) mit seinem Programm „MAKE SCIENCE GREAT AGAIN -Bleiben Sie neugierig! auf der Bühne stehen und einen Tag später wird es rockig: ENGELSTAEDTER – THE MAGIC OF QUEEN, einer der bekanntesten Queen Tribute Bands, sind in Eisenberg zu Gast.

Das städtische Kulturleben fand in den vergangenen Jahren praktisch nur im Theatersaal im evangelischen Gemeindehaus statt. Bis auf letztes Jahr: Von jetzt auf nachher wurden alle Veranstaltungen wegen der Pandemie gestrichen. Erst als sich die Zahlen im vergangenen Jahr nach unten bewegten, bestritt man einen anderen Weg: Im Waldstadion wurde 2020 das erste OPEN AIR ausgetragen. Platz für Abstand untereinander ist reichlich vorhanden und die Infrakstruktur lässt solche Veranstaltungen auch zu. Ein Riesenerfolg für Eisenberg und die Gäste waren begeistert.

Dieses Konzertfeeling soll sich in diesem Jahr wiederholen und die Planungen laufen schon einige Monate.

Simon & Garfunkel –Tribute

1957 war es, da fanden die beiden Schüler Paul Simon und Art Garfunkel zum musikalischen Duo – Dekaden vor der immer wieder neu aufgelegten Suche nach Supertalenten oder -stars. Es spricht Bände, dass man deren Darbietungen schon bald vergessen hat, die Musik der US-amerikanischen Folkbarden jedoch noch immer, auch nach Trennungen, Wiedervereinigungen und zuletzt nur noch vereinzelten gemeinsamen Auftritten, klingt, als gäbe es das Duo noch immer. Und das liegt auch an Thomas Wacker und Thorsten Gary: Mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch an sich selbst, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Simon & Garfunkel zu bieten, begeistert das Simon & Garfunkel Tribute Duo seit Jahren seine Konzertbesucher. Auch auf dem aktuellen Graceland-Konzert werden die Klassiker erklingen –als „Bridge over Troubled Water“. Musik zum Erinnern, gemeinsam mit anderen Fans der beiden Großen des Folkrocks. Musikalisch wird das Duo von einem Streicherquartett begleitet.

Termin: Donnerstag, 17.Juni 2021, um 20 Uhr im Waldstadion Eisenberg.

BRUCE SPRINGSTEEN – tribute by BOSSTIME

BOSSTIME ist unumstritten Europas erfolgreichste Bruce Springsteen Tribute Band, so jedenfalls die Fachpresse. Wer die Band einmal erlebt hat, wird diese Ansicht teilen. Die Band wurde im Jahre 2003 gegründet und hat sich zur Aufgabe gemacht, Bruce Springsteen, dem „hardest-working man in rock&roll business“ und seiner legendäre E-Street-Band zu Lebzeichen ein lebendiges-musikalische Denkmal zu setzen. Der achtköpfigen Formation um Frontmann Thomas Heinen geht es darum, Bruce „Spirit“ und die Begeisterung für seine Musik zu transportieren und diese in mehrstündigen Konzerten mit den Fans zu teilen. BOSSTIME zelebriert über 3 Stunden alle Hits des Rock-Stars gepaart mit reiflich Spielfreude und Authentizität, und das auf musikalisch allerhöchstem Niveau.

Termin: Samstag, 19.06.2021 um 20 Uhr im Waldstadion Eisenberg.

Ticketverlosung:

Metropolnews verlost 2×2 Tickets für „Simon & Garfunkel –Tribute“, am Donnerstag, 17.06.2021, um 20 Uhr sowie 2×2 Tickets für „BRUCE SPRINGSTEEN – tribute by BOSSTIME“ am Samstag, 19.06.2021, um 20 Uhr im Waldstadion Eisenberg.

Bitte beantworten Sie die folgende Frage:

Wie viele OPEN AIR Konzerte sind 2021 in Eisenberg im Waldstadion geplant?

Die richtige Antwort schicken Sie bitte per Email unter Nennung ihrer postalischen Adresse und für welches Konzert Sie Interesse haben, an:

gewinnspiel@metropolnews.info

Einsendeschluss ist Sonntag, 13. Juni 2021, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Auf die Namen der Gewinner werden die Tickets an der Abendkasse hinterlegt.

Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass direkt nach dem Gewinnspielende Ihre Emailadresse sowie sämtliche im Rahmen des Gewinnspiels von Ihnen übermittelten Daten von uns gelöscht werden. Keinesfalls geben wir persönliche Daten an Dritte weiter.

Tickets im Vorverkauf:

Servicebüro der Verbandsgemeindeverwaltung

Eisenberg, Hauptstraße 86, Tel.: 06351/407-444

Online unter www.reservix.de, www.ADticket.de

und bei allen Reservix und ADticket-Vorverkaufsstellen

Rheinpfalz-Ticket-Service, Tel.: 0631/ 3701-6618

www.rheinpfalz.de/ticketservice

Restkarten an der Abendkasse.

Corona-Regeln und Infos zu den Eisenberger Open Air Veranstaltungen (aktueller Stand):