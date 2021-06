Karlsruhe: Philip Heise bleibt und wird Karlsruher

Karlsruhe – Nach den jüngsten Neuverpflichtungen für die Offensive gibt es dieses Mal gute Neuigkeiten aus dem Defensivbereich. Linksverteidiger Philip Heise bleibt Karlsruher, wird offiziell KSCler und das Ganze auch noch langfristig!

Der neue Vertrag des 29-Jährigen läuft bis 2024! Nachdem sich Heise mit seinem bisherigen Arbeitgeber Norwich City auf eine Auflösung seines bis 2022 laufenden Vertrags einigen konnte, stand einer festen Verpflichtung nichts mehr im Wege.

Heise kam vor der Saison 2020/21 zunächst auf Leihbasis zu uns nach Baden und konnte sich sofort einen Stammplatz erspielen. Der Mann mit dem starken Linken kam in 29 Zweitliga- und einem DFB-Pokalspiel zum Einsatz, erzielte dabei einen Treffer und bereitete sechs Tore vor. Nun folgt der langfristige, feste Wechsel ins blau-weiße Trikot.

Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC: „Wir freuen uns sehr, dass Philip langfristig bei uns bleibt. Er ist ein Außenverteidiger mit einem enormen Offensivdrang. So sorgt er immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor, von seinen starken Standards profitieren wir ebenfalls. Er wird mit seiner Qualität und Erfahrung für unser Spiel weiter ein wichtiger Faktor sein!“

Philip Heise: „Ich kann es kaum erwarten, endgültig in den KSC einzutauchen und möchte hier viel erreichen. Nach einigen Wechseln in den letzten Jahren will ich endlich in einem Club ankommen. Ich habe schon eine schöne Wohnung in Karlsruhe gefunden und bereite aktuell den Umzug mit meiner Familie vor.“