Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn – Kokain in der Armlehne

Südhessen (ots) – Am Donnerstag (10.06) haben Zivilkräfte umfangreiche Kontrollen auf Autobahnen, unter anderem in Südhessen durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war die Bekämpfung der Eigentumskriminalität. Mit Unterstützung mehrerer Zivilfahnder aus Südosthessen und von der Polizei Rheinpfalz wurden insgesamt 49 Fahrzeuge gestoppt und 121 Personen überprüft.

Im Bereich der A 6 bei Viernheim bemerkten die Fahnder hierbei um 16.30 Uhr auch einen 49 Jahre alten Autofahrer. In der Mittelarmlehne seines Fahrzeugs fanden die Ordnungshüter anschließend sechs “Plomben” mit wenigen Gramm Kokain. Den Wagenlenker erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes.

Die Beamten nahmen im Rahmen der Kontrollen fünf Personen vorläufig fest und leiteten insgesamt acht Ermittlungsverfahren wegen illegalen Aufenthalts, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das Waffengesetz wegen Mitführen eines verbotenen Messers und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

In sechs Fällen gingen den Zivilfahndern Personen ins Netz, die in der Vergangenheit bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten waren. Bei vier Männern wurden im Anschluss erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt. Alle Überprüften wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Weißer Toyota gestohlen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem ein weißer Toyota in der Stresemannstraße im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (9.6.) und Donnerstagmorgen (10.6.) von bislang Unbekannten entwendet wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der weiße Toyota “XA4” war auf einem Parkplatz neben einem Papiercontainer abgestellt, als er von Kriminellen entwendet wurde. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren am Wagen die Kennzeichen “DA-FS 660” angebracht.

Wie es den Kriminellen gelang den Toyota zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Die Polizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Auf Werkzeugkoffer abgesehen

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Mittwochnachmittag (9.6.) und Donnerstagmorgen (10.6.) rückte ein weißer Nissan, der in der Freystraße abgestellt war, in das Visier Krimineller. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die Unbekannten ans Innere des Wagens. Hieraus entwendeten sie einen Koffer mit mehreren Werkzeugen, unter anderem Schraubenzieher.

Die Kriminellen suchten mit ihrer Beute im Anschluss das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf circa 500 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 42 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Polizei lädt im Juli zur Fahrradcodierung ein

Pfungstadt (ots) – Die Polizei in Pfungstadt lädt Interessierte am Mittwoch, den 7. Juli, von 8 bis 16 Uhr unter Einhaltung der Hygieneregeln zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation in der Straße “Grüner Weg” ein.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei in Pfungstadt um Voranmeldung. Diese werden ab Montag, den 14. Juni, unter der Rufnummer 06157/9509-12 oder der Durchwahl -13 von 8 bis 15 Uhr entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (10.06.2021) kam es gegen 14:15 Uhr im Pulverhäuserweg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Mann mit seinem Fahrzeug vermutlich über den Gehweg und stieß mit einem dort laufenden Fußgänger zusammen, wodurch der Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Autofahrer in Richtung Heimstättenweg.

Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen silbernen oder grauen Volkswagen. Der Autofahrer konnte als eine zwischen 50-60 Jahre alte männliche Person mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben werden. Zudem soll der Autofahrer kurze, graue Haare haben.

Das 2. Polizeirevier Darmstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich durch Zeugen weitere Hinweise auf den Autofahrer zu erhalten. Die Polizei ist unter der Rufnummer 06151 / 969 – 3710 jederzeit erreichbar.

Groß Gerau

Schwimmer im Rhein

Gernsheim (ots) – Am Donnerstag 10.06.2021 gegen 17.45 Uhr, wurde durch einen Passanten im Bereich der Nato-Rampe Gernsheim eine männliche Person gemeldet, die ihm gegenüber angab auf die andere Rheinseite schwimmen zu wollen. Nachdem er den Schwimmer einige Minuten später nicht mehr sichten konnte, alarmierte er die Rettungskräfte.

Während der groß angelegten Suchaktion unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers sowie zahlreichen Kräften der Wasserschutzpolizei, DLRG und freiwilliger Feuerwehr, konnte der Schwimmer schließlich durch Feuerwehrkräfte am linksrheinischen Ufer ausfindig gemacht und dort an die Landkräfte der PST. Gernsheim, die zwischenzeitlich mit der Fähre nach Eich übergesetzt waren, übergeben werden.

Anschließend setzte der Schwimmer in Begleitung der Streife mit der Fähre wieder an das rechtsrheinische Ufer über. Dort wurde er nach eindringlicher Belehrung durch die Streife der WSP Gernsheim bezüglich der Gefahren in Gewässern entlassen.

Verstöße gegen schifffahrtsrechtliche Vorschriften lagen nicht vor. Während der gesamten Suchmaßnahme war die Schifffahrt in diesem Bereich kurzeitig gesperrt.

Rund 140.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Gernsheim (ots) – Die Kontrolle über sein Fahrzeug, verlor am Donnerstagabend (10.06.), kurz nach 22.00 Uhr, ein 21 Jahre alter Autofahrer in der Emmanuel-Merck-Straße, in die er zuvor von der Otto-Hahn-Straße abgebogen war.

Der 21-Jährige schleuderte in der Folge mit seinem Auto in die Gebäudewand einer dortigen Firma und zudem gegen einen geparkten Lastwagen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand insgesamt ein Schaden von rund 140.000 Euro.

Kreis Bergstraße

Feuer schlägt aus Motorhaube – Technischer Defekt

Bürstadt (ots) – Wegen eines technischen Defekts ist nach bisherigen Ermittlungen am Freitag 11.06.2021 ein Mercedes-Coupé in der Nibelungenstraße in Brand geraten. Der Mercedes sowie zwei weitere Autos, die beim Mercedes in einem Hinterhof standen, wurden durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 82.000 Euro.

Die 30-jährige Wagenlenkerin kam gegen 14.15 Uhr von der Arbeit nach Hause gefahren und bemerkte Rauch aus der Motorhaube strömen. Die sofort herbeigeeilte örtliche Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Dennoch ist allein am 3 Jahre alten Wagen ein Schaden von etwa 80.000 Euro entstanden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Birkenau (ots) – In der Zeit von Donnerstag 10.06.2021, 18:00 Uhr bis Freitag 11.06.2021, 11:00 Uhr ereignete sich in der Ringstraße in Birkenau ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Ringstraße und kam in Höhe der Hausnummer 12 von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte dieser eine Gartenmauer aus Holz.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

49 “Sachen” zu viel auf dem Tacho – Fahrverbot droht

Einhausen (ots) – Am Donnerstag (10.06.), wurde durch Beamte der Verkehrsinspektion auf der Bundesstraße 47, zwischen 13.00 und 15.00 Uhr, abermals eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Messstelle befindet sind außerhalb geschlossener Ortschaft. Die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 80 km/h. Ausnahme: Lastwagen über 7,5 Tonnen dürfen nur 60 km/h schnell sein.

Von 1577 gemessenen Fahrzeugen, waren 337 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Davon wurden 252 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich, bis 20 km/h zu flott unterwegs, festgestellt.

85 Geschwindigkeitsverstöße mit über 21 Stundenkilometern Überschreitung, ziehen nun neben Bußgeldern auch Punkte in Flensburg nach sich. 10 Fahrzeugführer mit über 40 “Sachen” zu viel auf dem Tacho, erwarten nun zudem Fahrverbote. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker mit 129 km/h. Ihn erwarten ein Monat Fahrverbot, 200 Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg.

Darüber hinaus waren insgesamt 44 Lastwagen zu schnell. Der schnellste Brummifahrer fuhr 88 km/h und muss mit 95 Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Rennradfahrer verletzt Fußgängerin und flüchtet

Lautertal (ots) – Am Dienstag 08.06.2021 kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einer Fußgängerin auf dem Feldweg (verlängerte Neunkirchener Straße) in Lautertal Ortsteil Gadernheim. Zwei bislang unbekannte Rennradfahrer befuhren den Feldweg nebeneinander in Fahrtrichtung Neunkirchen.

Die Geschädigte Fußgängerin und eine weitere Zeugin gingen zu Fuß hintereinander auf dem Feldweg in Richtung Gadernheim.

Ca. 10 m nach dem Ortsausgang Gadernheim kam es zum Zusammenstoß zwischen der geschädigten Fußgängerin und dem linken der beiden Rennradfahrer. Im Anschluss entfernte sich der Rennradfahrer nach einem kurzen Streitgespräch unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Die Polizeistation Bensheim ermittelt nun wegen dem unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu den beiden Rennradfahren machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 84680 in Verbindung zu setzen.

Geparkter Kleinwagen angefahren

Lorsch (ots) – Am Donnerstag (10.06.) zwischen 08:30 und 09:30 Uhr wurde in Lorsch in Höhe der Neckarstr. 37 ein geparkter blauer PKW Kia Picanto im Bereich der vorderen linken Fzg. Ecke angefahren.

Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte den blauen Kleinwagen und flüchtete, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 800 Euro zu kümmern.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der

Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Neckarsteinach (ots) – Am Dienstag (08.06.) gegen 13 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße ein weißer Kleinwagen durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Hirschhorn unter der

Telefonnummer 06272-9305-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Unfallflucht am Gesundheitszentrum

Erbach (ots) – Am Freitag (11.06.) zwischen 08.55-09.30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen Audi, der auf dem Parkplatz vor dem Eingang des Krankenhauses in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt war.

Etwa 1.500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursache nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 9530 entgegen.

Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle

Reichelsheim (ots) – Am Dienstag 08.06.2021 gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Sudentenstraße ein Verkehrsunfall. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Aufgrund von Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem vermeintlichen Unfallverursacher um den Fahrer eines weißen Transporters handeln, der eine 73-jährige Fahrerin aus dem Bereich Frankfurt am Main mit ihrem PKW übersah, sodass es zu einem Zusammenstoß kam.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach weiteren Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

