Polizisten finden Drogenaufzuchtanlage und Diebesgut (siehe Foto)

Dietzhölztal-Ewersbach (ots) – Am Dienstagmittag 01.06.2021 stießen die Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei Lahn-Dill im Haus eines 46-Jährigen auf eine Marihuana-Aufzuchtanlage und größere Mengen Diebesgut. Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen hatten sich Hinweise auf den Ewersbacher erhärtet. Mit einem bei der Staatsanwaltschaft beantragten Durchsuchungsbeschluss suchten die Beamten den 46-Jährigen auf.

Im Keller des Zwei-Familienhauses fanden die Beamten ein sogenanntes Indoor-Aufzuchtzelt mit fachmännisch aufgebauten Beleuchtungsmitteln und Lüftern. Im Zelt befanden sich 32, aberntefähige, große Marihuana-Pflanzen. Ein leeres Zelt, sowie rund 250 Gramm konsumfertiges Marihuana fiel den Ermittlern ebenfalls in die Hände.

Die Ordnungshüter stießen auf mehrere verbotene Waffen bei ihrer Durchsuchung. Im Wohnbereich fanden sie 2 verbotene Messer, eine Schreckschusspistole und mehrere Patronen, bei denen es sich offensichtlich um Übungspatronen und scharfe Munition, unterschiedlichen Kalibers handelt, sowie einen Laser der Klasse 1.

Auf große, nicht handelsübliche Mengen an Werkzeug und Industriezubehör stießen die Polizisten in einem weiteren Kellerraum. Der 46-Jährige wurde festgenommen und zur Dillenburger Polizeiwache verbracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache verlassen.

Der Ewersbacher muss sich nun wegen Drogenbesitz, Verstößen gegen das Waffengesetz und Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Eschenburg-Simmersbach: Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Gestern Mittag (10.06.2021) stahlen Unbekannte Werkzeug im Wert von rund 4.500 Euro aus einem Opel Vivaro. Der weiße Kleinbus parkte in der Friedhofstraße. Zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr griffen die Diebe in den Opel und stahlen neben Baumaterialien und Werkzeug, eine Bohrmaschine, ein mobiles Navigationssystem, einen Staubsauger und eine Trennmaschine.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem grünen Kombi, an dem offensichtlich polnische Kennzeichen angebracht waren. Hinweise zu den unbekannten Dieben oder deren Fahrzeug, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg – Audi zerkratzt

Tiefe Kratzer brachten unbekannte Vandalen zwischen 14:00 Uhr am Sonntag (06.06.2021) und 16:00 Uhr am Montag (09.06.2021) in die Motorhaube eines Audi A4 ein. Der graue Audi parkte auf einem Parkplatz in der Berliner Straße. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

