Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Schifferstadt) Notruf einer Motorsäge

Schifferstadt

Die Polizeiinspektion Schifferstadt ist am Donnerstagvormittag von der Rettungsleitstelle über einen Notruf informiert worden, der automatisiert von einer Motorsäge ausgelöst wurde. Man ging zunächst von einem medizinischen Notfall aus, sodass sich Polizei und Rettungsdienst auf die Suche nach einer verletzten Person machten. Der Notruf sei aus einem Waldgebiet nahe der A 61 gesendet worden. Die eingesetzten Kräfte haben aber niemanden finden können. Letztlich konnte aber Entwarnung gegeben werden. Die Kettensäge befand sich zur Reparatur in einer Werkstatt. Bei der Reparatur sind auch die Funktionen der Knöpfe getestet worden. Dabei wurde der Notruf ausgelöst. Einen medizinischen Notfall hatte es nicht gegeben.

(Schifferstadt) Radfahrer schneidet Fahrbahn

Schifferstadt

An der Einmündung Salierstraße / Pestalozzistraße ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer sei den linken Radweg in der Salierstraße in Richtung Speyerer Straße entlanggefahren. Als er zur Einmündung in die Pestalozzistraße kam, wäre er in engem Bogen nach links in die Straßen eingebogen und habe dabei den Fahrweg eines auf die Einmündung zufahrenden Pkw geschnitten. Um einen Unfall zu vermeiden sei die Autofahrerin nach rechts ausgewichen und dabei gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Zeuge, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.