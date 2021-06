Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Zwei Kontrollstellen wurden gestern im Zeitraum von 14:20 Uhr bis 16:15 Uhr in der Bahnhofstraße sowie im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße eingerichtet. Im Fokus der polizeilichen Kontrollen stand die Überwachung des Radverkehrs.

In der Bahnhofstraße kam es bei 22 kontrollierten Radfahrern zu fünf Beanstandungen, da der Radweg in nicht vorgeschriebene Richtung genutzt wurde, lichttechnischen Einrichtungen nicht vorhanden waren oder während der Fahrt telefoniert wurde.

Bei den Kontrollen in der Kurt-Schumacher-Straße waren bei sechs kontrollierten Radfahrerinnen und Radfahrern keinerlei Beanstandungen zu verzeichnen.

Drei Unfälle mit drei verletzten Radfahrern

Am Donnerstag kam es gleich zu drei Unfällen, die insgesamt drei verletzte Radfahrer zur Folge hatten.

Eine 61-Jährige war gegen 10:00 Uhr mit ihrem Pedelc in der Holzstraße in Fahrtrichtung Schützenstraße unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zur Albert-Pfeifer-Straße zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden PKW einer 98-Jährigen kam. Die 61-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Zu weiteren Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

Leichte Verletzungen erlitt ein weiterer Pedelec-Fahrer, der gegen 11:00 Uhr den Radweg entlang der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße befuhr. Der 69-Jährige wurde im Einmündungsbereich zur Straße „Am Woogbach“ von einem 41-jährigen PKW-Fahrer übersehen, der nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen wollte. Infolge der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich hierdurch. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro.

Zur einem weiteren Unfall kam es gegen 17:00 Uhr, als ein 58-Jähriger PKW-Fahrer beim Linksabbiegen von der Hafenstraße in die Straße „Am Heringsee“ mit einem in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 19-Jährigen kollidierte. Der Fahrradweg ist an dieser Stelle für beide Richtungen frei gegeben. Der Radfahrer kam zu Fall und wurde vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt.

Auch wenn kein Fehlverhalten von Radfahrern zu Unfällen geführt hat, empfiehlt die Polizei jedem Zweiradfahrer sich selbst durch einen Helm zu schützen und an Kreuzungen und Einmündungen vorsichtig und langsam zu fahren. Die Geschwindigkeiten von Pedelcs sollten zudem nicht unterschätzt werden. Auch Autofahrer müssen sich besonders im Sommer auf eine Vielzahl von Radfahrern einstellen und die Gefahren durch eine aufmerksame Fahrweise frühzeitig erkennen.

Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstag um 07:15 Uhr fuhr eine 31-jährige PKW-Fahrerin auf der Dudenhofer Straße in Richtung Innenstadt, als sie in Höhe der Geisselstraße den vor ihr fahrenden PKW übersah, der verkehrsbedingt halten musste. Um einen Unfall zu verhindern, wich die 31-Jährige nach rechts über den Fußgängerweg aus und kollidierte mit zwei Kindern, dir mit ihren Tretrollern auf dem Bürgersteig unterwegs waren. Die beiden 12 und 13 Jahre alten Kinder wurde hierbei leicht verletzt.

Alkoholisierter Radfahrer vor Polizeidienststelle kontrolliert

Schlecht gelaufen ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für einen 29-Jährigen alkoholisierten Radfahrer, der direkt vor der Polizeiinspektion in eine Verkehrskontrolle geriet. Als die Beamten den Radfahrer gegen Mitternacht kontrollierten, stellten sie schnell Atemalkoholgeruch bei dem 29-Jährgen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. In der Folge wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Bitte bedenken Sie: Auch für alkoholisierte Radfahrer werden Sanktionen verhängt, wenn der Promillewert von 1,6 überschritten wird. Wenn Sie als Radfahrer durch ihre unsichere Fahrweise auffallen, andere gefährden oder einen Unfall verursachen, machen Sie sich bereits ab 0,3 Promille strafbar.