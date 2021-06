Auto überschlägt sich bei Unfall

Am Freitagmorgen (11.06.2021), gegen 8:55 Uhr, kam es in der Brunckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat.

Ein 44-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der Brunckstraße in Richtung Worms und überfuhr in Höhe der Einmündung Ammoniakstraße die rote Ampel. Ein entgegenkommender 44-jähriger Toyota-Fahrer wollte mit seinen beiden Insassen nach links in die Ammoniakstraße abbiegen und konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Mercedes überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er blieb ersten Einschätzungen nach unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht.

Die Insassen des Toyota wurden nicht verletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand Totalschaden (ca. 8.000 Euro).

Während der Unfallaufnahme kam es Verkehrsbeeinträchtigungen.

Fahrradfahrer alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen

Am frühen Freitagmorgen (11.06.2021), gegen 02:30 Uhr, wurde ein 18-jähriger Radfahrer auf der Maudacher Straße kontrolliert. Der 18-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Radfahrer muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Möglicher Raub im Parkhaus – Wer kann Hinweise geben?

Am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, soll ein Mann im Parkhaus Bürgerhof überfallen worden sein. Eine Zeugin habe einen ca. 70 Jahre alten Mann in dem Parkhaus am Boden liegend vorgefunden. Der Mann habe ihr gesagt, dass er überfallen worden sei und sei dann weggegangen. Die Zeugin meldete den Sachverhalt bei der Polizei, welche die Ermittlungen aufgenommen haben.

Die Polizei bittet insbesondere den Mann (ca. 70 Jahre alt, graues Haar, weiß-grau kariertes Hemd) oder andere Personen die Hinweise geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Berauschter Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall

Am Donnerstagabend (10.06.2021), gegen 19:00 Uhr stürzte ein 49-jähriger Rollerfahrer in der Pommernstraße und verletzte sich hierdurch leicht. Bei dem Fahrer ergaben sich Hinweise, dass er unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 3,07 Promille. Ihm wurde zur Feststellung der genauen Alkohol- und Medikamentenbeeinflussung eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stehenden Rollerfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Pedelec-Fahrerin durch Unfall leicht verletzt – Verursacher flüchtet

Am Donnerstagnachmittag (10.06.2021), gegen 16:30 Uhr, wurde eine 47-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Industriestraße leicht verletzt. Ein schwarzes Auto habe sie von hinten angefahren, so dass die 47-Jährige stürzte. Das verursachende Auto sei weitergefahren, ohne sich um die verletzte Pedelec-Fahrerin zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem/der Verursachenden geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Supermarkt mit Farbe beschmiert – Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht vom 09.06. auf den 10.06.2021 beschmierten Unbekannte die Fassade eines Supermarktes in der Flomersheimer Straße mit Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.