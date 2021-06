Betrunkener Autofahrer will Blutprobe zurück

Kaiserslautern – Weil er mitten in der Nacht ohne Licht unterwegs war, hat

die Polizei in der Nacht zu Freitag einen Autofahrer gestoppt. Als die Beamten

den Pkw gegen 3 Uhr in der Pariser Straße anhielten und den Fahrer

kontrollierten, rochen sie deutlich die Alkoholfahne des Mannes, sahen seine

geröteten Augen und hörten seine verwaschene Aussprache. Ein Atemalkoholtest

bescheinigte dem 42-Jährigen einen Pegel von 1,57 Promille.

Der Mann musste daraufhin sein Auto vor Ort stehen lassen und mit zur

Dienststelle kommen. Unterwegs behauptete der 42-Jährigen gegenüber den Beamten,

dass er kurz vor der Kontrolle Mundwasser benutzt habe, was den angezeigten

Promillewert beeinflusst hätte.

Ein erneuter Atemalkoholtest konnte den Mann jedoch nicht „entlasten“: Diesmal

zeigte das Testgerät sogar einen Wert von 1,7 Promille. Dem 42-Jährigen wurde

zur genauen Bestimmung der Alkoholkonzentration noch eine Blutprobe entnommen.

Aber nachdem er sich schon während der polizeilichen Maßnahmen zunehmend

unkooperativ und provokativ gezeigt hatte, gipfelte sein Verhalten schließlich

in Beleidigungen und einem Widerstand gegenüber den Einsatzkräften. Der

42-Jährige hatte vehement alle Unterschriften verweigert und dann in aggressiver

Weise die Herausgabe seiner Blutprobe verlangt. Um einen tätlichen Angriff zu

verhindern, wurde der Mann schließlich zu Boden gebracht und fixiert. Verletzt

wurde durch das Verhalten zum Glück niemand. Ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Widerstand ist dem 42-Jährigen aber

sicher. |cri

Radfahrer fällt wegen Sachbeschädigungen auf

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Donnerstag zur Verhinderung von

Straftaten einen 24-Jährigen in Gewahrsam genommen. Der Mann wird verdächtigt,

im östlichen Stadtgebiet mehrere Sachbeschädigungen begangen zu haben.

Zur Mittagszeit riefen Verkehrsteilnehmer bei der Polizei an, weil ein Mann in

der Mainzer Straße ein Fahrrad auf die Fahrbahn geworfen habe. Eine

Polizeistreife traf den Verantwortlichen vor Ort an. Das Fahrrad stellten die

Beamten am Straßenrand fest. Während die Polizisten den 24-Jährigen

kontrollierten, erhielten sie von ihrer Einsatzzentrale über Funk die

Mitteilung, dass kurz zuvor ein Mann eine Glaseinfassung eines Restaurants in

der Mainzer Straße mutwillig beschädigt habe. Die Personenbeschreibung des

Täters stimmte mit der des 24-Jährigen überein. Auf Vorhalt räumte der

Kontrollierte sodann auch ein, dass er die Glastür des Restaurants mit einem

Schirmständer eingeworfen habe. Die Polizisten gehen davon aus, dass der Mann

noch für weitere Beschädigungen in Frage kommt. Kurz vor 12 Uhr war nämlich ein

Fahrradfahrer, auf den die Beschreibung des 24-Jährigen passte, in der

Tirolfstraße und im Geranienweg aufgefallen. Der Verdächtige hatte die

Windschutzscheibe eines Busses und die Heckscheibe eines Personenwagens mit

einem Stein eingeworfen. Das Tatmittel fand die Polizei in den jeweiligen

Fahrzeugen. Auch in der Ländelstraße wurde eine Scheibe an einem Pkw beschädigt.

Die Beamten nahmen den psychisch auffälligen 24-Jährigen vorübergehend fest. Er

wurde in einer Klinik vorgestellt. Eine Richterin ordnete schließlich die

Ingewahrsamnahme des Verdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Am

Abend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei leitete

Strafverfahren gegen den 24-Jährigen ein. |erf

Schwarzer BMW gesucht!

Kaiserslautern – Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen BMW, der am

Donnerstagabend in der Stresemannstraße einen Unfall verursacht hat und

abgehauen ist. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte kurz nach 23 Uhr die Polizei,

weil er den Vorfall beobachtet hatte.

Der Spaziergänger berichtete, dass er sehen konnte, wie der schwarze BMW aus

einer Parklücke in Höhe des Hauses Nummer 25 rückwärts ausparkte und gegen einen

Dacia Duster stieß, der am gegenüber liegenden Straßenrand abgestellt war.

Anschließend habe der Unfallverursacher noch die Scheibe herunter gelassen und

sich kurz mit dem Fahrer eines weißen BMW unterhalten, der zwei Parklücken neben

ihm gestanden hatte. Danach seien beide Fahrzeuge in Richtung Rauschenweg

davongefahren. Um den entstandenen Schaden kümmerten sie sich nicht.

Hinweise auf den Unfallfahrer oder auch den Fahrer des weißen BMW nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen.

|cri

Motorradfahrer stürzt in Kurve

Kaiserslautern – Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Motorradfahrer am

Donnerstagabend auf der B48 gestürzt. Er zog sich Verletzungen zu und wurde vom

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 21-Jährige mit seiner Maschine aus

Richtung Mölschbach kommend in Richtung L504 unterwegs, als es kurz vor halb 7

zu dem Unfall kam. In einer Rechtskurve geriet der Biker von der Fahrbahn ab,

stürzte und verletzte sich.

Das Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die

Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Drogen gefunden und Trunkenheitsfahrten verhindert

Kaiserslautern – Während einer Streifenfahrt ist Polizeibeamten am

Donnerstagnachmittag ein Mann in der Pirmasenser Straße aufgefallen. Der Grund:

Er schob einen nicht zugelassenen E-Scooter neben sich her. Die Beamten stoppten

und sprachen den Mann an. Es handelte sich um einen amtsbekannten 37-Jährigen,

der schon häufig aufgefallen ist.

Auch an diesem Tag handelte er sich eine weitere Strafanzeige ein, denn er hatte

Drogen bei sich: Bei ihm wurden ein Plastikdöschen mit einer Cannabisblüte sowie

ein weiteres Döschen mit Konsumutensilien und Anhaftungen eines weiße Pulvers

gefunden, wobei es sich vermutlich um Amphetamin handelte. Das Rauschgift und

die Utensilien wurden sichergestellt. Zudem wurde dem Mann eine Fahrt mit dem

E-Scooter mangels Zulassung zum Straßenverkehr und auch wegen drogentypischer

Auffälligkeiten im Verhalten des 37-Jährigen untersagt.

Betäubungsmittel fanden Polizeibeamte auch am Abend bei der Kontrolle eines

39-jährigen Mannes aus dem Stadtgebiet. Er hatte ein Tütchen Amphetamin sowie

das dazu „passende“ Konsumröhrchen mit weißen Anhaftungen bei sich. Zur Herkunft

der Sachen machte der Mann keine Angaben. Er war mit der Vernichtung der

sichergestellten Gegenstände einverstanden. Auf den 39-Jährigen kommt eine

Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein E-Scooter-Fahrer, den eine Streife am

späteren Abend in der Brandenburger Straße kontrollierte. Der Mann war den

Polizisten gegen 21.15 Uhr an einer Ampel aufgefallen. Der 30-Jährige gab an,

vor wenigen Stunden Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt

untersagt; er setzte seinen weiteren Weg zu Fuß fort.

Ähnlich war es bereits am Nachmittag einem 46-jährigen Mann gegangen, der in der

Feuerbachstraße die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich gezogen hatte. Als die

Polizeibeamten den Mann sahen, stand er mit einem Fuß auf einem E-Scooter und

hatte seine Hände am Lenker – als er dann den Streifenwagen erkannte, stieg er

vom Roller ab und ging in die andere Richtung davon. Die Beamten unterzogen den

46-Jährigen einer Kontrolle; dabei stellten sie drogentypische Auffälligkeiten

und einen starken Alkoholgeruch fest. Dem Mann wurde deshalb die Fahrt mit dem

E-Scooter untersagt. |cri

Fahrradfahrer prallt gegen Pkw

Kaiserslautern – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und

einem Auto ist es am Donnerstagmittag in der Brandenburger Straße gekommen. Die

beiden Unfallbeteiligten gaben sich gegenseitig die Schuld an dem Unfall.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Autofahrer gerade den Parkplatz

eines Baumarktes verlassen und wollte nach rechts auf die Brandenburger Straße

in Richtung Universität einfahren, als der Fahrradfahrer von rechts über den

Radweg kam und gegen das Heck des Fahrzeugs prallte.

Während der Autofahrer angab, dass er sich vergewissert habe, dass der Radweg

frei sei, und der Radler offenbar mit hoher Geschwindigkeit gefahren sei, gab

der Biker an, dass der Pkw den Radweg querte und ihn übersehen habe.

Durch die Kollision zog sich der 41-jährige Radfahrer Verletzungen am Arm zu. Er

wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl am

Fahrrad als auch am Pkw entstand Sachschaden. |cri

Telefonierer und Gurtmuffel erwischt

Kaiserslautern – Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet haben Polizeibeamte

am Donnerstag mehrere „Gurtmuffel“ und Fahrer mit dem Handy am Ohr erwischt.

Insgesamt zwölf Fahrer gerieten ins Visier der Einsatzkräfte, weil sie während

der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefonierten. Ihnen blüht nun jeweils eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige mit entsprechendem Bußgeld und einem Punkt in der

„Verkehrssünderdatei“.

Insgesamt sieben Fahrer hielten die Beamten an, weil sie nicht angeschnallt

waren. Sie wurden kostenpflichtig verwarnt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

|cri

Unfallverursacherin bringt Verletzte direkt zum Hausarzt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in

der Eggerstalstraße eine Fußgängerin angefahren. Die Verletzte brachte sie nach

der Kollission sofort zum Hausarzt. Wie sich später herausstellte, wurde die

Passatnin schwer verletzt.

Die Fahrzeugführerin wollte am Morgen von der Eggerstalstraße in die Waldstraße

abbiegen. Dabei übersah sie die 77-jährige Fußgängerin, die gerade die

Waldstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der

Seniorin. Die Passantin wurde verletzt. Die Autofahrerin leistete Erste Hilfe

und fuhr die Verletzte direkt zum Hausarzt. Wie sich später im Krankenhaus

herausstellte wurde die 77-Jährige bei dem Unfall schwerer verletzt, als

zunächst angenommen. Am Auto war kein Schaden entstanden. Die Polizei nahm den

Unfall auf. |erf

Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern – Die Polizei sucht die Schmierfinken, die im Bereich

Fackelrondell und rund um die Mall mehrere Graffiti hinterlassen haben.

Betroffen waren unter anderem Wände, ein Brückengeländer, ein Briefkasten und

ein Zufahrtstor. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Überwiegend handelt es sich um Schriftzüge, beziehungsweise

Buchstabenkombinationen in roter Farbe, aber auch um sogenannte Tags mit

schwarzer Farbe. Auch ein E-Scooter wurde festgestellt, der mit roter Farbe

verspritzt war. Ob das Gefährt nur zufällig in der Nähe stand, als die

Schmierfinken am Werk waren, oder ob es von den Tätern benutzt wurde, ist

unklar.

Festgestellt wurden die Schmierereien am frühen Donnerstagmorgen. Die Tatzeit

dürfte demnach in der Nacht – zwischen 21 Uhr abends und 5.30 Uhr morgens –

liegen. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in

Verbindung zu setzen. |cri

Unfall: Polizisten sind Augenzeugen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Herausreden hat nichts geholfen, eine

Polizeistreife beobachtete den Unfall am Donnerstagmorgen mit eigenen Augen.

Beim Einparken touchierte eine 81-Jährige mit ihrem Wagen ein parkendes Auto.

Offensichtlich hatte die Seniorin den Unfall nicht bemerkt, weshalb die Beamten

sie darauf aufmerksam machten. Die Frau bestritt, dass der Schaden von ihr

verursacht worden sei. Ihrer Ansicht nach handelt es sich an dem fremden Auto um

einen Altschaden. Die Schäden wurden dokumentiert. Das Verfahren wird an die

Bußgeldstelle abgegeben. |erf

Mutmaßlicher Betrüger lässt Auto stehen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – Ein mutmaßlicher Betrüger hat am

Donnerstag sein Auto am Fröhnerhof stehen lassen. Der Mann wollte den Wagen an

einen Interessenten verkaufen. Als der potentielle Käufer die Fahrzeugpapiere

überprüfte, stellte er jedoch fest, dass diese ganz offensichtlich gefälscht

waren. Daraufhin angesprochen gab, der Verdächtige Fersengeld. Er ließ die

Papiere und das Auto zurück. Die Polizei stellte das Auto sicher und ließ den

Wagen abschleppen. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Käfer fängt an zu brennen

Kaiserslautern – Ein Pkw ist in der Nacht zu Freitag in der

Kohlenhofstraße durch einen Brand stark beschädigt worden. Ursache des Feuers

dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Der Fahrzeugbrand wurde kurz nach 5 Uhr der Polizei gemeldet. Vor Ort berichtete

der Fahrer, dass während der Fahrt mit seinem VW Käfer plötzlich das Gaspedal

nicht mehr funktionierte, und nur Augenblicke später habe er eine starke

Rauchentwicklung festgestellt. Der 30-Jährige stoppte den Oldtimer daraufhin und

musste mit ansehen, wie sich der Qualm zu einem Brand ausweitete.

Der Feuerwehr gelang es zu verhindern, dass der Oldtimer vollständig ausbrannte.

Der Wagen musste aber abgeschleppt werden. Die Kohlenhofstraße war während der

Lösch- und Abschlepparbeiten gesperrt. |cri

Statt Einsicht noch einen draufgesetzt

Kaiserslautern – Im negativen Sinn „noch einen draufgesetzt“ haben zwei

Männer am späten Donnerstagabend im Stadtgebiet. Außer einer

Ordnungswidrigkeitsanzeige haben sie jetzt auch noch eine Strafanzeige am Hals.

Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde hatten die beiden Männer kurz vor 23

Uhr in der Karl-Marx-Straße beim „Wildpinkeln“ erwischt. Das 31 und 38 Jahre

alte Duo wurde deshalb einer Kontrolle unterzogen und auf die Ordnungswidrigkeit

hingewiesen.

Kurz vor Ende der Kontrolle wurde der stark alkoholisierte 31-Jährige ausfallend

und fing an, die Einsatzkräfte zu beschimpfen und beleidigen. Die Polizei wurde

hinzugezogen und nahm die Personalien der Männer für das weitere Strafverfahren

auf. Anschließend wurde beiden ein Platzverweis für den Innenstadtbereich

erteilt. Der Aufforderung kamen sie schließlich auch nach und trollten sich.

|cri

Auf Koppel „eingesperrt“

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Einem Landwirt wird Nötigung

vorgeworfen, weil er am Donnerstag die Mitarbeiterin eines Prüfdienstes mit

ihrem Fahrzeug auf einer Koppel „eingesperrt“ hat.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen parkte die Frau ihren Wagen am Rand

der Koppel, dann ging sie ihrer Arbeit nach und nahm diverse Messungen vor. Als

sie zu ihrem Auto zurückkehrte, traf sie auf einen Landwirt. Weil der Mann

vermutlich mit der Prüfung nicht einverstanden war, schloss er das Tor der

Koppel und versperrte es mit einer Eisenkette und einem Vorhängeschloss. Die

Frau konnte somit nicht mehr mit ihrem Auto wegfahren. Forderungen der

„Eingesperrten“, das Tor zu öffnen, ignorierte der Landwirt. Eine Polizeistreife

rückte aus. Erst als die Beamten mit der gewaltsamen Öffnung des Koppeltors

drohten, öffnete ein Mitarbeiter des Landwirts das Tor. Der Landwirt blickt nun

einem Strafverfahren entgegen. |erf

Hauswand gestreift und abgehauen

Kaiserslautern – Wegen einer Unfallflucht sucht die Polizei nach einem

Ford Transit. Das Fahrzeug mit KL-Kennzeichen dürfte durch den Unfall an der

Seite beschädigt sein.

Eine Zeugin schilderte der Polizei, dass der Pkw aus der Laubstraße kam und in

die Fröbelstraße, Fahrtrichtung Albrechtstraße, abbog. Dabei touchierte das

Fahrzeug die Hauswand des Eckhauses. Trotz des entstandenen Schadens setzte die

Fahrerin ihre Fahrt fort.

Weitere Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und die Frau am Steuer nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit

entgegen. |cri

Pkw erfasst Fahrradfahrer

Kaiserslautern – Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in der

Bismarckstraße einen Fahrradfahrer übersehen und ihn angefahren. Der Radler

wurde verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 49-jährige Autofahrer kurz vor 16 Uhr

mit seinem Kia aus der Fabrikstraße und wollte die Bismarckstraße geradeaus in

Richtung Augustastraße überqueren. Dabei übersah er den von links herannahenden

Fahrradfahrer und erfasste ihn mit seinem Pkw.

Der 57-jährige Radler wurde auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs

geschleudert. Dank seines Helmes und der geringen Geschwindigkeiten kam er mit

leichteren Verletzungen davon. Ein Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort.

Das Fahrrad wurde allerdings stark beschädigt, und auch der Kia war aufgrund der

Schäden an der Frontscheibe nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. |cri

Nach Kollision Kontrolle verloren

Kaiserslautern – An der Ecke Beilsteinstraße/Mannheimer Straße hat es am

Donnerstagabend gekracht. Zu dem Unfall kam e kurz vor halb 7, als ein

56-jähriger Mann mit seinem SUV von der Beilsteinstraße nach links in die

Mannheimer Straße abbiegen wollte. Dabei übersah er einen von rechts kommenden

VW Polo, der vorfahrtberechtigt war.

Der Renault prallte dem VW in die Seite, wodurch die VW-Fahrerin die Kontrolle

über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und blieb schließlich

auf der linken Seite auf dem Bürgersteig stehen. Die 33-jährige Fahrerin erlitt

ein Schleudertrauma. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Sowohl der Renault als auch der VW wurden beschädigt. Der VW war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere

tausend Euro geschätzt. |cri

Im Streit auf die Nase geboxt

Kaiserslautern – Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist der Polizei

am Donnerstagabend vom Willy-Brandt-Platz gemeldet worden. Als die Streife kurz

vor halb 8 vor Ort eintraf, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Einige

Personen, die offenbar zu der Gruppe gehörten, waren aber noch da. Sie

berichteten, dass ein 18-Jähriger mit einem Unbekannten in Streit geraten war.

Als andere daraufhin schlichtend eingreifen wollten, habe der 18-Jährige einem

von ihnen mit der Faust ins Gesicht geboxt. Eine medizinische Versorgung lehnte

das Opfer aber ab.

Der mutmaßliche Täter konnte wenig später in der Nähe aufgegriffen werden. Auch

er hatte Blutspuren davongetragen. Allerdings gab er gegenüber den

Polizeibeamten an, er sei „unglücklich gefallen“.

Dem 18-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri

Einkaufswagen macht sich selbstständig

Kaiserslautern – Ein Einkaufswagen und ein Pkw sind am

Donnerstagnachmittag im Elf-Freunde-Kreisel kollidiert. Der Einkaufswagen hatte

sich verselbstständigt, als ihn eine 32-Jährige zurück zu einem nahegelegenen

Supermarkt schieben wollte. Das Vehikel und einen weiteren Einkaufswagen hatte

die Frau ineinander geschobenen, als sich der erste Wagen aus der „Kolonne“

löste und unkontrolliert in den Verkehrskreisel rollte. Dort krachte er gegen

das Auto eines 51-jährigen Fahrers. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, den die

Polizei auf mindestens 750 Euro schätzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Heftiger Streit ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern – Der Streit eines jungen Paares hat am Donnerstagabend die

Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen alarmierten die Streife, weil sie

beobachtet hatten, wie es während der Auseinandersetzung auch zu

Körperverletzungen kam.

Als der Streit losging, saß das Pärchen zwar in einem Auto, sie stritten jedoch

so heftig, dass die Zeugen darauf aufmerksam wurden. Den Beobachtungen zufolge

schlug der Mann mehrmals auf die Frau ein, dann stieg er aus und trat durch die

geöffnete Beifahrertür nach der Fahrerin. Anschließend fuhr die Frau mit dem

Auto weg, der Mann entfernte sich zu Fuß.

Die Streife machte das Pärchen schließlich an der Ecke Burgstraße/Meuthstraße

ausfindig. Die beiden 24-Jährigen räumten ein, gestritten und sich gegenseitig

verletzt zu haben. Kratzer an Armen und Hals waren sichtbar, auch ein

zerrissenes T-Shirt zeugte von dem hitzigen Gefecht. Einen Strafantrag wollte

aber keiner der beiden stellen… |cri