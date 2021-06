Trunkenheitsfahrt unter erheblicher Alkoholeinwirkung

Bad Sobernheim, Monzinger Straße

Am 11.06.2021 gegen 15:40 Uhr wurde in der Monzinger Straße von Bad Sobernheim eine Verkehrskontrolle mit einem 58-jährigen Mofafahrer durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Herrn wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den 58-jährigen Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

Kirn, Jakob-Müller-Straße

Am 11.06.2021 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Lidl in Kirn eine Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte bei einem Parkmanöver einen abgeparkten, schwarzen Mercedes C250. An dem Mercedes wurde die hintere rechte Fahrzeugseite in Form eines Streifschadens beschädigt. Die Reparaturkosten dürften bei ca. 750 Euro liegen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Kirn Gerbergasse

Am 10.06.21 gegen 18.00h, beschädigte eine männliche Person eine Schaufensterscheibe in der Gerbergasse in Kirn mittels Faustschlag. Im Anschluss flüchtete die Person in Richtung Innenstadt. Person konnte wie folgt beschrieben werden

südländisches Aussehen

jugendliches Alter

dunkle Kleidung

Hinweise bitte an die Polizei Kirn