Mannheim-Neckarstadt: Polizeiauto beschmiert – aufmerksame Zeugin überführt Täter

Mannheim – Eine aufmerksame Zeugin führte am Donnerstag um 20 Uhr

Polizeibeamte zu einem Täter, der kurz zuvor einen auf der Neckarwiese

abgestellten Streifenwagen mit einem beleidigenden Schriftzug beschmierte. Die

Beamten parkten das Auto unterhalb des alten Meßplatzes, um eine

Personenkontrolle durchzuführen. Als diese zurück zu ihrem Dienstwagen kamen,

bemerkten Sie einen großen Schriftzug auf der gesamten rechten Fahrzeugseite.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Tat und konnte den Polizisten eine

genaue Täterbeschreibung geben. Noch während dem Gespräch entdeckte sie den

Täter, wodurch dieser festgenommen werden konnte. Bei einer Durchsuchung des

28-jährigen Täters fanden die Beamten einen Permanentmarker auf. Er muss nun mit

einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung rechnen.

Mannheim-Friedrichsfeld: Autofahrer kollidiert beim Wenden mit Motorradfahrer

Mannheim – Am Donnerstag gegen 18:15 Uhr kollidierte im Saarburger Ring

ein 63-jähriger Renault-Fahrer beim Wenden mit einem nachfolgenden 22-jährigen

Motorradfahrer, wodurch dieser stürzte und sich verletzte. Die beiden

Verkehrsteilnehmer fuhren auf dem Saarburger Ring in Richtung Friedrichsfelder

Landstraße, als der 63-Jährige mit seinem Auto auf der Fahrbahn wenden wollte.

Dabei hat er den nachfolgenden Motorradfahrer übersehen und touchierte diesen

seitlich. In der Folge stürzte der 22-Jährige und zog sich leichte Verletzungen

zu. Einen Rettungswagen benötigte er jedoch nicht. Insgesamt entstand ein

Sachschaden in Höhe von mehr als 3500 Euro.

Mannheim-Rheinau – Zwei nicht mehr fahrfähige Autos und Sachschaden in

Höhe von fast 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am

Donnerstagnachmittag im Stadtteil Rheinau.

Ein 34-jähriger Mann war gegen 17 Uhr mit seinem BMW auf der Relaisstraße in

Richtung Karlsplatz unterwegs. Zum Linksabbiegen in die Otterstadter Straße

verringerte er zunächst sein Tempo, bog dann aber, ohne auf einen

entgegenkommenden 30-jährigen Audi-Fahrer zu achten, nach links in die

Otterstadter Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Die

zwei Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Durch den BMW

wurden die Gleise der Straßenbahn blockiert, wodurch der Straßenbahnverkehr

vorübergehend in beiden Richtungen unterbrochen war. Es ergaben sich keine

weiteren nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.