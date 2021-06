Sinsheim-Hilsbach: Tote Greifvögel und Hühnerteile in Feldgebiet entdeckt; Chemisch-Veterinärische Untersuchungsanstalt Karlsruhe eingeschaltet, Ergebnis liegt nun vor; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim-Hilsbach – Eine Spaziergängerin hatte Ende Februar im Feldgebiet

Kammerforst mehrere verendete Vögel aufgefunden (siehe Pressebericht vom 24.

Februar). Bis Anfang März summierte sich die Anzahl auf insgesamt fünf Vögel,

davon drei Rote Milane und zwei Bussarde. Die Vögel wiesen größtenteils keine

offensichtlichen Verletzungen auf.

Sie wurden sichergestellt und über die Abteilung Gewerbe und Umwelt des

Polizeipräsidiums Mannheim an die Chemisch-Veterinärische Untersuchungsanstalt

(CVUA) Karlsruhe gesandt.

Bei einer Absuche wurden zudem Hühnerteile aufgefunden, die ebenfalls an die

CVUA zur Untersuchung geschickt wurden.

Die Todesumstände der Greifvögel sind nun nach etwas mehr als drei Monaten

geklärt. Laut des Untersuchungsergebnisses der CVUA Karlsruhe wurden vier Vögel

vergiftet, bei einem weiteren war der Verwesungsgrad bereits so weit

fortgeschritten, dass ein Gift nicht mehr nachgewiesen werden konnte.

In den Hühnerteilen wurden die gleichen Giftstoffe festgestellt, wie bei den

Greifvögeln. Dies lässt nur den einen Schluss zu, dass die Hühnerteile mit

Giften versetzt, absichtlich ausgelegt wurden. Die Greifvögel hatten von dem Aas

gefressen wurde waren darauf verendet.

Die Ermittlungen der Abteilung Gewerbe und Umwelt hinsichtlich des oder der

Täter wegen des Verdachts, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben, dauern

nach wie vor an.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die möglichen Täter geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Brühl/BAB 6: 22-jähriger Autofahrer versucht, vor Polizeikontrolle zu flüchten – Pressemeldung Nr. 1

Mannheim – Am frühen Freitagnachmittag versuchte ein 22-jähriger

Autofahrer auf der A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem

Autobahndreieck Hockenheim vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der junge

Mann fiel gegen 14.15 Uhr einer Polizeistreife auf, als er mit seinem VW Polo in

Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war. Anhaltesignale der Polizeibeamten

ignorierte der Mann. Er beschleunigte sein Fahrzeug und versuchte, mit hoher

Geschwindigkeit zu flüchten. Unter Hinzuziehung weiterer Streifenfahrzeuge wurde

dem Polo in Richtung Heilbronn gefolgt. Bei der Flucht fuhr der 22-Jährige mit

einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h, wechselte mehrfach die Fahrstreifen

und nutzte auch den Standstreifen zum Überholen. Kurz nach der Anschlussstelle

Mannheim/Schwetzingen kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen dem Polo und

einem der Polizeifahrzeuge. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, es entstand

jedoch Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der 22-jährige Fahrer des Polo und sein

Mitfahrer wurden vorläufig festgenommen. Die Maßnahmen der Unfallaufnahme dauern

aktuell noch an. Die Hintergründe der Flucht sind derzeit unklar. Ermittlungen

hierzu dauern ebenfalls an.

Sandhausen/Leimen-St. Ilgen: Jugendlicher wollte mit falschem 20.- Euro-Schein bezahlen; Kioskbesitzer erkannte die Fälschung; Zeugen/Geschädigte gesucht

Sandhausen/Leimen-St. Ilgen – Am Donnerstagmorgen, kurz nach wollte ein

bislang unbekannter Jugendlicher am Kiosk der Bahnhofshaltestelle Sandhausen/St.

Ilgen Süßigkleiten kaufen und dafür mit einem 20.- Euro-Schein bezahlen. Der

Inhaber erkannte die Fälschung sofort und verweigerte die Annahme. Der Junge

flüchtete daraufhin und wird wie folgt beschreiben: ca. 14-16 Jahre; 160 cm;

sehr schlank; abstehende Ohren.

Dem Eindruck nach soll der Geldschein eine schlechte Nachbildung eines 20.-

Euro-Scheines sein, der womöglich in einem Farbdrucker hergestellt wurde.

Wie der Kioskbetreiber weiter mitteilte, soll bereits einige Tage zuvor ein

anderer Jugendlicher versucht haben, einen falschen 20er an seinem Stand zu

wechseln. Weitere Einlösungs- oder Wechselversuche derartiger Geldscheine im

Raum Sandhauen/Leimen sind bislang noch nicht bekannt. Es ist dennoch nicht

ausgeschlossen, dass in der Region um Sandhausen und Leimen versucht wird, mit

falschen 20.- Euro-Scheinen zu bezahlen.

Zeugen, bzw. weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222/57089-0 in Verbindung zu setzen.

Walldorf: Unfall im Abbiegeverkehr; zwei Verletzte

Walldorf – Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 40.000.- Euro ist

die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der L 723,

zwischen Wiesloch und Walldorf ereignete. Ein 33-jähriger VW-Fahrer war auf der

L 723 von Wiesloch in Richtung Walldorf unterwegs, als er an der Einmündung

Wieslocher Straße eine rote Ampel übersah. Dies hatte zur Folge, dass er mit

einem entgegenkommenden 47-jährigen BMW-Fahrer zusammenstieß, der bei Grün von

der L 723 nach links in die Wieslocher Straße abbog. Beide Autofahrer wurden

leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Ihre Fahrzeuge wurden

abgeschleppt.

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Radschrauben gelockert – Reifen während Fahrt verloren

Neckargemünd – Am Donnerstagmittag verlor ein 71-jähriger Skoda-Fahrer am

Ende des Gaisbergtunnels den linken Vorderreifen, nachdem ein bislang

unbekannter Täter die Radschrauben lockerte. Zuvor parkte der Mann das Auto in

der Schützenhausstraße ab. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/92540 beim Polizeirevier

Neckargemünd zu melden.