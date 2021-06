Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Tatverdächtiger Bankräuber hatte vermutlich Komplizen aus dem Raum Fulda – Main-Kinzig-Kreis / Fulda / Raum Karlsruhe

(neu) Nach einer Festnahme am 28. Mai erweitern Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen ihre Ermittlungen auf die Suche nach mutmaßlichen Komplizen.

Beginnend am 7. März kam es zu einer Serie von Banküberfällen, die überregional für Aufmerksamkeit sorgten, da Zeugen von einer auffälligen Krawatte „im Stil der 80er Jahre“ sprachen, die der Täter während eines Banküberfalls trug.

Die Hanauer Staatsanwaltschaft und die Kriminalbeamten ermittelten im Folgenden in einer eigens gebildeten „Arbeitsgruppe Krawatte“. Dabei umfassten die Ermittlungen die Überfälle am 07. März auf eine Tankstelle in Bad Soden-Salmünster, am 22. März auf einen Taxifahrer ebenfalls in Bad Soden-Salmünster, am 06. April auf eine Bank in Bad Soden-Salmünster mit einer Tatbeute in Höhe von mehreren tausend Euro, am 06. Mai auf eine Bank in Wächtersbach mit einer Tatbeute von mehr als 10.000 Euro und schließlich am 18. Mai auf eine Bank in Gelnhausen, wo eine ähnlich hohe Summe erbeutet werden konnte.

Weiter gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter auch für einen Überfall auf einen weiteren Taxifahrer am 25. März sowie am 17. Mai für einen versuchten Überfall auf eine Bank in Fulda verantwortlich ist.

Am 28. Mai konnten Einsatzkräfte nach einem weiteren Überfall auf eine Bank im Kreis Karlsruhe einen 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach seiner Festnahme wurde gegen den 21-Jährigen die Untersuchungshaft angeordnet und dieser in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen besteht gegen den Festgenommenen nicht nur für die Tat in Baden-Württemberg, sondern auch für die Überfälle im Main-Kinzig-Kreis und Raum Fulda ein Tatverdacht. Der Tatverdächtigte stammt aus dem Raum Fulda, hat familiäre Bezüge nach Bad Soden und in den Raum Karlsruhe und weist aktuell keinen festen Wohnsitz auf.

Dabei ging der Tatverdächtige bei einigen Überfällen nach den Ermittlungen wahrscheinlich nicht alleine vor, sondern hatte noch weitere Komplizen aus dem Raum Fulda, nach denen nun gefahndet wird. In diesem Zusammenhang ist für die Ermittler auch ein schwarzer Audi, der mit der Tat am 18. Mai in Gelnhausen in Verbindung gebracht wird, von großem Interesse.

Hinweise von Zeugen nimmt die Kripo Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 8270 oder die Kriminalwache in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Frontalunfall – Neu-Isenburg

(tl) Bei einem Unfall am frühen Freitagmorgen, gegen 1.40 Uhr, an der sogenannten Kempinski-Kreuzung ist eine 35-jährige Frau leicht verletzt worden. Außerdem entstand dabei sowohl an ihrem Daimler SLK als auch an dem Audi Q7 des zweiten Unfallbeteiligten ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen dürften beide an der Kreuzung der Bundesstraße 459 / Landesstraße 3117 frontal zusammengestoßen sein. Die Frau aus Heusenstamm war zunächst auf der Bundesstraße in südliche Richtung unterwegs, der 30 Jahre alte Audi-Lenker fuhr entgegengesetzt in nördliche Richtung. An der ampelgeregelten Kreuzung wollte sie nach links in Richtung Heusenstamm abbiegen, wo sie mit dem geradeaus fahrenden Mann aus Offenbach frontal kollidierte. Durch den Aufprall drehte sich der Daimler um die eigene Achse und wurde dabei auf den Fahrstreifen der Landesstraße geschleudert. Die 35-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar. Insbesondere wird nun zu klären sein, wer „Grün“ hatte und wer entsprechend das Rotlicht missachtete. Die Polizei in Neu-Isenburg bittet daher auch um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Suche nach Vermisstem war erfolgreich – Rodgau

(aa) Der seit Mittwoch vermisste 82-Jährige aus Nieder-Roden wurde am Donnerstagnachmittag von der Polizei aufgefunden. Die Kripo suchte mit einem Maintrailer-Hund nach dem Senior, der schließlich gegen 16.20 Uhr gefunden wurde. Der 82-Jährige wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Unbekannter stahl Scheingeld aus Geldbörse – Hainburg / Hainstadt

(fg) Ein Unbekannter näherte sich am Donnerstagmittag einem 77 Jahre alten Mann aus Mainhausen in der Wilhelmstraße, sprach diesen an und stahl ihm letztlich das Scheingeld aus der Geldbörse. Gegen 13.30 Uhr sprach der 30 bis 35 Jahre alte Mann den 77-Jährigen an und bewegte diesen unter dem Vorwand, die Telefonnummer des „ADAC“ und Kleingeld für einen Anruf zu benötigen, dazu, seine Geldbörse zu öffnen. Im Verlauf des Gesprächs wurde der Geschädigte dann offenbar gezielt abgelenkt, wodurch es dem Dieb unbemerkt gelang, das Scheingeld aus dem Portemonnaie herauszunehmen und zu entwenden. Der Unbekannte war 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte eine schmale Gesichtsform mit einem Kinnbart und dunkle kurze Haare. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Nach Unfall davongefahren – Zeugen gesucht – Seligenstadt

(fg) Offenbar beim Ausparkvorgang verursachte ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag einen Unfall auf einem Parkplatz an der Straße „Große Maingasse“ und machte sich anschließend davon. Ein 71 Jahre alter Mann aus Mainhausen hatte seinen weißen Mercedes kurz nach 15 Uhr abgestellt und war gerade dabei an einem nahgelegenen Parkscheinautomaten einen Parkschein zu lösen, als er das vermeintliche Unfallgeschehen beobachtete. Ein Audi, besetzt mit einem Paar im Rentenalter, habe neben seinem Wagen gestanden und beim Rangieren die Stoßstange des Mercedes touchiert. Anschließend fuhr der Audi mit Aschaffenburger Kennzeichen davon. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Wache der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Feuer in einer Werkstatthalle – Seligenstadt

(aa) Die Kripo Offenbach hat nach einem Feuer am Donnerstagabend in einer Werkstatthalle im Nordring die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Gegen 22.10 Uhr brannte darin ein Sportwagen. Der Schaden an dem Porsche und der Lagerhalle liegt nach erster Schätzung bei 100.000 Euro.

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 24. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in dieser Woche die Einhaltung der Tempolimits überwiegend an Gefahrenbereichen und an Wildunfallstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: