Heidelberg: Tiergartenbad öffnet am Samstag, 12. Juni 2021

Heidelberg – Am Samstag, 12. Juni 2021 um 8 Uhr, öffnet das Tiergartenbad als zweites Freibad in Heidelberg im Corona-Sonderbetrieb. Für den Besuch ist für alle Gäste eine Online-Reservierung Voraussetzung.

Definierte Zeitslots können ab sofort über www.swhd.de/baederpreise reserviert werden. Im Tiergartenbad werden täglich Donnerstag bis Dienstag drei Zeitblöcke angeboten: von 8-12 Uhr, 12.30-16 Uhr und 16.30-20 Uhr. Mittwochs gibt es zwei Zeitblöcke von 8-12 Uhr sowie einen fünfstündigen Block von 12.30-17.30 Uhr. Anschließend findet Vereinsschwimmen im Bad statt. Die Buchung der Zeitblöcke ist maximal drei Tage im Voraus möglich.

Wer keine Möglichkeit hat, einen Internetzugang zu nutzen, kann sich während der Öffnungszeiten direkt an das Badpersonal im Tiergartenbad oder Thermalbad oder telefonisch von Montag bis Freitag 9-13 Uhr unter 06221 513 4410 an die Bäderverwaltung wenden. Die Stadtwerke Heidelberg bitten, diese Möglichkeit nur im Notfall zu nutzen.

Aktuell kein 3G-Nachweis nötig

Ein 3G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen) zum Eintritt ist aktuell nicht mehr nötig, da die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Heidelberg stabil unter 35 liegt.

Weitere Eckpfeiler im Corona-Sonderbetrieb

Auch beider aktuell niedrigen Inzidenz gilt weiter ein Corona-Sonderbetrieb mit besonderen Regeln:

Im Kassen- und Eingangsbereich sowie in den Umkleiden ist eine medizinische Maske zu tragen.

Die Anzahl der Schwimmer im Becken bleibt begrenzt.

Spinde und Umkleiden stehen begrenzt zur Verfügung.

Die Dusch- und WC-Bereiche dürfen nach wie vor maximal 2 Personen gleichzeitig nutzen.

Die installierten Föhne können aktuell nicht genutzt werden.

Um sich besser auf den Corona-Sonderbetrieb einstellen zu können, empfehlen die Stadtwerke Heidelberg Bäder allen Gästen, sich vorab auf www.swhd.de/baeder-gesundheitsschutz über die aktuellen Regeln zu informieren.

Eintrittspreise

Der Einzeleintritt kostet 4,50 € für Erwachsene und 3 € für Ermäßigungsberechtigte. Darüber hinaus können Mehrfachkarten und Geldwertkarten eingesetzt werden.

Noch gültige Eintrittskarten verlängern

Eintrittskarten, die zum ersten Lockdown vom 17.3.2020 gültig waren, können an der Kasse des Tiergartenbads in neue Tickets umgetauscht werden. Zu diesem Datum noch gültige Jahreskarten können um die coronabedingte Schließungszeit verlängert werden oder unabhängig von der Dauer der bisherigen Nutzung in neue, drei Jahre gültig und übertragbare 100er-Karten umgetauscht werden. 50er- und 100er-Karten müssen zum Umtausch in die Bäderverwaltung gesendet werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch unser großes Freibad für viele Gäste öffnen können,“ sagt Inge Ollmann, Betriebsleitung der Bäder. „Die vergangenen Tage waren so warm, dass das Beckenwasser jetzt ausreichend aufgeheizt und auch angenehm zum Schwimmen und Baden ist. Darum wollen wir den Bürgern so schnell wie möglich die Gelegenheit bieten und nicht bis zum Wochenanfang warten.“