Festnahme nach Körperverletzung

Frankfurt/Hauptbahnhof (ots) – Anhand der Beschreibungen des Opfers und der vorliegenden Videoaufnahmen konnte die Bundespolizei am 10.06.2021 einen 39-jährigen Mann als mutmaßlichen Täter identifizieren und festnehmen. Der Mann steht im Verdacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Hauptbahnhof einen 57-jährigen Mann durch Schläge und Tritte am Kopf und am Oberkörper verletzt zu haben, sodass das Opfer in das Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Bundespolizei leitete gegen den 39-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/130 145 – 1103 entgegen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Frau mit 3 Haftbefehlen im Hauptbahnhof verhaftet

Frankfurt/Hauptbahnhof (ots) – Am Mittwochnachmittag 09.06.2021 gegen 16:00 Uhr konnten Beamte der Bundespolizei bei einer Routinekontrolle 3 Haftbefehle vollstrecken. Die 35-jährige Frau wurde aufgrund von 2 Diebstahlsdelikten sowie Erschleichen von Leistungen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Dortmund und Bielefeld gesucht.

Insgesamt stand bei der Frau eine Freiheitsstrafe von 270 Tagen im Raum. Sie wurde nach Eröffnung der Haftbefehle in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim gebracht, wo sie ihre Freiheitsstrafe absitzt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Bundespolizei verhaftet 62-Jährigen Reichsbürger

Frankfurt/Flughafen (ots) – Bei der Einreise aus Las Palmas klickten am 09.06.2021 erneut die Handschellen am Flughafen Frankfurt. Bundespolizisten nahmen einen 62-jährigen Deutschen fest, gegen den gleich 2 Haftbefehle bestanden. Der Mann wurde im Jahr 2019 rechtskräftig wegen Betruges zu einer Geldstrafe verurteilt. Der noch nicht beglichene Restbetrag von 533 Euro wurde neben einer Pfändung in Höhe von 25.000 Euro als Nebenfolge zur Vollstreckung angeordnet.

Weiterhin waren noch über 1.000 Euro an Verfahrenskosten offen. Da er zudem im Oktober 2020 als Angeklagter wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis unentschuldigt zur Hauptverhandlung fehlte, wurde auch ein sogenannter Sitzungshaftbefehl erlassen.

Er konnte und wollte keinen der offenen Beträge begleichen. Gleichwohl appellierte er als überzeugter “Reichsbürger” während der Bearbeitung an das Gewissen der Bundespolizisten, da man nicht für eine “nicht existente Bundesregierung” arbeiten dürfe.

Auch dem Hinweis, die Beamten müssten “wegen Missachtung der verfassungsgebenden Versammlung mit ihrem Privatvermögen” haften, wurde von den Beamten professionell begegnet. Die Bundespolizei überstellte den Mann am 10.06.2021 den Justizbehörden.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Marihuana-Plantage aufgeflogen

Frankfurt-Niederrad (ots)-(dr) – Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 10.06.2021 in einem Gebäude in Niederrad eine Marihuana-Plantage entdeckt und samt Equipment sichergestellt. Mittels eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses gelangten die Polizeibeamten in ein in der Herzogstraße gelegenes Mehrfamilienhaus und konnten in einem verschlossenen Kellerraum 6 Marihuana-Pflanzen, einige Setzlinge, professionelles Equipment zum Drogenanbau sowie Bargeld auffinden.

Darüber hinaus fanden sie in dem Haus in verschlossenen Schränken einige Lang- und Kurzwaffen auf. Alle Beweismittel wurden sichergestellt. Inwieweit für die festgestellten Waffen auch Berechtigungen vorliegen, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Sechs angetroffene Personen im Alter zwischen 18 und 61 Jahren wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln sowie des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes hat die Frankfurter Kriminalpolizei ein Strafverfahren eingeleitet.

Verwirrter Mann beschädigt Fahrzeuge

Frankfurt (ots)-(ne) – Donnerstagmorgen 10.06.2021 trieb ein 39-jähriger Mann in einem Parkhaus am Flughafen sein Unwesen und beschädigte mehrere geparkte Autos. Die Auslösung der Brandmeldeanlage rief die Feuerwehr und die Polizei auf dem Plan.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen nackten Mann feststellen, der bereits von Sicherheitskräften des Flughafenbetreibers aus dem Parkhaus geführt wurde. Zuvor hatte der 39-Jährige einen Feuerlöscher von der Wand gerissen und komplett entleert. 9 Fahrzeuge wurden dabei völlig zugesprüht.

Wenig später konnten die Einsatzkräfte eine beschädigte Feuerwehrschranke in einer der Einfahrten des Parkhauses feststellen. Das Auto, ein BMW 1er, mit welchem diese durchbrochen wurde, stand auch noch da. Der BMW gehört dem 39-Jährigen. Da der Verdacht besteht, dass der Pkw im letzten Jahr in Berlin unterschlagen wurde, stellte die Polizei den Wagen sicher. Der 39-Jährige kam in eine psychiatrische Einrichtung.

Volksverhetzung

Frankfurt-Nordend/Innenstadt (ots)-(fue) – Am Donnerstag 10.06.2021 gegen 20.20 Uhr meldete eine Zeugin, dass soeben in der Haltestelle “Höhenstraße” der U-Bahn der Linie 4 eine Person zugestiegen sei, die mehrfach “Heil Hitler” und “Alle ab nach Auschwitz” rief. Die Polizei nahm die Person, einen 29-jährigen Wohnsitzlosen, dann an der Haltestelle “Willy-Brandt-Platz” fest.

Ein anderer Zeuge gab später an, dass der Beschuldigte noch weitere Äußerungennationalsozialistischer und antisemitischer Einstellung lautstark von sich gab. Nach Feststellung seiner Identität und Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder entlassen.

Fahrradschloss geknackt – Festnahme

Frankfurt (ots)-(dr) – Beamte des 6. Polizeireviers haben am Donnerstag 10.06.2021 einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der versuchte in Bornheim ein Fahrrad zu stehlen und dabei scheiterte.

Zeugen bemerkten den 27-jährigen Mann, wie sich dieser gegen 22:15 Uhr in der Heidelbachstraße in einem Hof an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Als plötzlich Licht im Hof anging, ließ er jedoch von dem Rad ab und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es einer Streife des 6. Reviers den Flüchtigen noch in der Nähe festzunehmen.

Nachdem bei dem 27-Jährigen die Handschellen klickten, ging es für ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

