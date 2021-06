Unfall zwischen Pkw und Tram – Holländische Straße wieder frei

Kassel-Nord (ots) – Folgemeldung 16:15 Uhr – Nachdem es am Freitag 11.06.2021 gegen 14:20 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Tram und einem Pkw auf der Holländischen Straße kam, sind die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstellte seit 15:45 Uhr nun abgeschlossen. Die Sperrung der Holländischen Straße stadtauswärts ist seitdem aufgehoben.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war ein Pkw-Fahrer in Höhe der Tannenheckerstraße offenbar beim Wenden mit einer Tram zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei verletzt, von Rettungskräften aus seinem beschädigten VW Golf befreit und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu seiner Identität, zur Schwere der Verletzungen und zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Erstmeldung 15 Uhr – Auf der Holländischen Straße ist es auf Höhe des Tannenheckerwegs zum Zusammenstoß zwischen einer Tram und einem Pkw gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war es gegen 14:20 Uhr zu dem Unfall gekommen, als der Pkw-Fahrer dort offenbar wendete. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt.

Da der Fahrer des Autos in seinem Fahrzeug eingeschlossen worden war, musste die Feuerwehr alarmiert werden. Der Fahrer konnte vor wenigen Minuten von den Rettungskräften aus seinem Wagen befreit werden und wird nun medizinisch versorgt. Über die Art und Schwere der Verletzungen liegen momentan noch keine Erkenntnisse vor.

Aufgrund des Unfalls ist die Holländische Straße stadtauswärts, ab der Mombachstraße, aktuell gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt.

Polizisten stoppen bei Joggingrunde Mofa-Fahrer ohne Kennzeichen

Kassel-Waldau (ots) – Einer Gruppe von Beamten des Polizeireviers Ost, die sich gemeinsam bei einer Joggingrunde fit hielten, ist am Donnerstagabend 10.06.2021 gegen 19.10 Uhr ein junger Mofa-Fahrer ohne Kennzeichen auf einem Fuß- und Radweg entgegengekommen. Die Polizisten gaben sich daraufhin zu erkennen und stoppten den 16-Jährigen aus Kassel mit dem augenscheinlich schrottreifen Mofa-Roller. Wie der 16-Jährige auf Befragen sogar recht glaubhaft vermitteln konnte, habe er das Zweirad kurz zuvor gefunden.

Nichtsdestotrotz hätte er dieses nicht an sich nehmen und ohne Versicherungsschutz fahren dürfen, weshalb die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn einleiteten. Den Mofa-Roller stellten sie sicher. Die Herkunft des Zweirads konnte bislang nicht geklärt werden. Die Ermittlungen wegen Diebstahlverdachts dauern an.

Nach Hinweis Sprayer geschnappt – Festgenommener für mehrere Graffitis verantwortlich

Fuldatal-Ihringshausen (ots) – Die Festnahme eines mutmaßlichen Sprayers gelang in der Nacht zu Freitag 11.06.2021 einer Streife des Polizeireviers Nord in Fuldatal-Ihringshausen. Ein Fahrradfahrer hatte zuvor das nächtliche, verdächtige Treiben des Mannes hinter einem Supermarkt beobachtet und die Polizei alarmiert. Die herbei eilenden Polizisten nahmen den 33-jährigen Sprayer nach kurzer Verfolgung fest.

Wie sich später herausstellte, könnte er offenbar auch für mehrere andere Graffitis in Ihringshausen verantwortlich sein, was nun bei den weiteren Ermittlungen geprüft wird.

Der Anruf des Radfahrers hatte die Polizei gegen 23:30 Uhr erreicht. Wie der aufmerksame Zeuge schilderte, hatte er die verdächtige Person im Vorbeifahren auf der Rückseite des Supermarktes in der Niedervellmarschen Straße beobachtet. Beim Eintreffen der von ihm alarmierten Streife hatte der Tatverdächtige dann die Flucht in Richtung der nahegelegenen Bahnunterführung ergriffen. Den Beamten gelang es jedoch, ihn einzuholen und festzunehmen.

Bei seiner Durchsuchung fanden sie schließlich Farbsprühdosen, zudem war der 33-Jährige an verschiedenen Stellen mit frischer Sprühfarbe beschmiert. Am Tatort stellte die Streife anschließend zahlreiche Graffitis und teilweise noch frische Farbe fest.

Der Mann räumte später ein, für diese noch frische Sprüherei und auch für frühere Graffitis an der Rückwand des Supermarktes verantwortlich zu sein. Darüber hinaus machte er Angaben zu weiteren Graffitis an anderen, nahegelegenen Örtlichkeiten in Ihringshausen. Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen wegen Sachbeschädigung werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt und dauern an.

Brand in Doppelhaushälfte – Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel-Oberzwehren (ots) – Am Freitagmorgen 11.06.2021 wurden Polizei und Feuerwehr gegen 7:20 Uhr zu einem Brand in der Straße “An der Main-Weser-Bahn” in Kassel gerufen. Dort waren aus noch unbekannten Gründen im Außenbereich Terrassenmöbel in Brand geraten und griffen anschließend auf das Gebäude über. Auch die andere Hälfte des Doppelhauses war durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren sechsstelligen Bereich.

Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen und die Brandstelle am Vormittag aufgesucht. Wie sie berichten, haben sich bisher keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Ob ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit das Feuer auslösten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Mit Schockanruf Ersparnisse und Schmuck einer Seniorin erbeutet

Kassel-Fasanenhof (ots) – Mit einem sogenannten Schockanruf erbeuteten Unbekannte am Donnerstag 10.06.2021 im Fasanenhof Geld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Die Täter hatten eine hochbetagte Frau angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Da ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, solle sie nun Geld bezahlen damit sie nicht ins Gefängnis müsse. Das Opfer übergab daraufhin einer Abholerin ihre Ersparnisse und ihren Schmuck.

Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf die Täter zu erhalten.

Die Täter hatten die über 90-jährige Frau am Mittag auf dem Festnetzanschluss angerufen und dabei von dem angeblichen Unfall berichtet. Ihre Tochter habe eine Frau angefahren und tödlich verletzt. Damit sie nicht ins Gefängnis muss, forderte man mehrere Zehntausend Euro von ihr. Im weiteren Verlauf wiesen die vermeintlichen Polizisten die Seniorin an, das Geld zu besorgen und erteilten ihr weitere Anweisungen über das Telefon.

Das Opfer suchte daraufhin sämtliche Ersparnisse und ihren Schmuck zusammen. Anschließend dirigierten die Täter sie vor ein Seniorenwohnheim in der Straße “Hinter dem Fasanenhof”, zwischen der Wolfsangerstraße und “Am Würzberg”, wo sie den telefonischen Instruktionen folgend in der Zeit zwischen 14:45-15:30 Uhr das Geld und den Schmuck in einer weiß-grünen Plastiktüte der “Galeria Kaufhof” sowie einer Papiertüte an eine Frau übergab.

Kurz nach der Übergabe rief die Seniorin über den Notruf 110 bei der Polizei an, woraufhin sich herausstellte, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war.

Die hochbetagte Frau beschrieb die Abholerin folgendermaßen:

20 bis 25 Jahre alt, mittel- bis dunkelblonde kurze Haare, trug eine blaue Maske und beigefarbene Oberbekleidung.

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, die die Übergabe der Tüten beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

