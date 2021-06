Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Zwei in gebrochenem deutsch sprechende Männer beleidigten zunächst am Donnerstagabend 10.06.2021 zwei junge Frauen in der Innenstadt. Im weiteren Verlauf wurde einer der beiden Frauen zwischen die Beine gefasst.

Gegen 21:50 Uhr, als sich die zwei 25 und 23-jährige Frauen in Höhe der Hochstraße 50 aufhielten, kamen die beiden Männer auf sie zu, die unvermittelt begannen sie zu beleidigen. Einer der Männer ging auf eine der beiden Frauen zu und berührte sie im Intimbereich. Nach weiteren Beleidigungen entfernten sich die beiden Männer wieder, bis sie im Bereich Kleine Hochstraße verschwanden.

Eine Fahndung nach den beiden Männern blieb ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, circa 30-45 Jahre alt, circa 190 cm groß, muskulös, Glatze, osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach gebrochenes Deutsch, trug eine Jeans und ein Shirt mit einem auffälligen roten Kreuz.

Täter 2: Männlich, circa 30-45 Jahre alt, circa 190 cm groß, muskulös / dick, osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach gebrochenes Deutsch, trug eine dunkle Schirmmütze, eine ¾ Hose und einen Rucksack.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51399 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

