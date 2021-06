Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Ältere Dame beinahe Opfer von Betrügern

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.06.2021 wurde eine ältere Dame beinahe Opfer von Betrügern. Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim wurde auf die ältere Dame aufmerksam, als diese an der Kasse Google Pay Karten im Wert von 1000 Euro kaufen wollte. Da sie vermutete, dass die Dame Opfer eines Betruges sein könnte, verständigte sie die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die Dame von einer angeblichen Urlaubsbekanntschaft telefonisch um den Kauf der Google Pay Karten gebeten worden zu wäre. Dass dies eine gängige Betrugsmasche sei, war der Dame nicht bewusst. Daher wurde sie über solche Betrugsversuche aufgeklärt, gerade auch im Hinblick falls sich die Täter nochmal bei ihr melden sollen. Nur durch die vorbildliche Reaktion der Mitarbeiterin des Marktes kam es glücklicherweise in diesem Fall nicht zu einem wirtschaftlichen Schaden. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Roller trotz Führerscheinentzug geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.06.2021 gegen 12:00 Uhr konnte der Fahrer eines Mofa Rollers in den Almen in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war der Roller mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 50 km/h einer Polizeistreife aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle gab der 60-Jährige an im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis für das fahrerlaubnispflichte Kleinkraftrad zu sein. Ermittlungen ergaben schließlich, dass seine Fahrerlaubnis durch die Erlaubnisbehörde entzogen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bereits vor wenigen Wochen war er ebenfalls beim Führen eines PKW ohne Fahrerlaubnis erwischt worden.

Bad Dürkheim: Mit frisiertem Roller unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 11.06.2021 gegen 05:30 Uhr konnte der Fahrer eines Kleinkraftrades in Höhe des Wurstmarktplatzes in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er war den Polizeibeamten aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit aufgefallen. Der 62-jährige Fahrer räumte ein, dass sein Mofa Roller 65 km/h fahren würde. Gemäß der Betriebserlaubnis dürfte der Roller aber lediglich 25km/h schnell fahren. Die technischen Veränderungen wären bereits vor dem Kauf des Rollers vorgenommen worden. Da er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war, wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Wachenheim: Ohne Führerschein unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.06.2021 gegen 10:00 Uhr konnte der Fahrer eines Transportes in der Weinstraße in Wachenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor hatte die Polizeistreife festgestellt, das der Fahrer des Peugeot keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle gab der 21-Jährige an im Besitz einer luxemburgischen Fahrerlaubnis zu sein, diese und jedoch nicht dabei hätte. Ermittlungen ergaben schließlich, dass seine Fahrerlaubnis nur bis Januar 2021 befristet war. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Sein Chef, der mit im Fahrzeug saß und dem 21-Jährigen das Firmenfahrzeug überlassen hatte, muss sich nun wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Deidesheim: Nach Schäferstündchen Führerschein weg

Deidesheim (ots) – Es hätte ein schöner Abend werden können für einen 24-Jährigen aus Ludwigshafen und dessen Begleiterin, wäre da nicht die Polizeikontrolle gewesen (10. Juni 22:30 Uhr). Mit seiner Freundin habe er sich an einem „ruhigen Örtchen“ eine schöne Zeit gemacht, dabei 2-3 Gläser Wein getrunken und wahrscheinlich in den Weinbergen den Sonnenuntergang genossen. Eine Erklärung, warum anschließend keine Zeit mehr war sich anzuziehen, blieb er den Beamten schuldig. Nur Unterhosen und Socken trug hinter dem Steuer seines Audis der junge Mann, der dann zu einem Alkotest gebeten wurde. Der lag bei 1,1 Promille. Blutprobe, Führerschein weg. Das nächste ruhige Örtchen muss nun fußläufig erreichbar sein.

Meckenheim: Im Acker gelandet

Meckenheim (ots) – Im Acker gelandet ist am Donnerstagabend (10. Juni, 18 Uhr) der Fahrer eines Mercedes auf der K10, als er der 25-Jährigen Fahrerin eines Mitsubishi ausweichen musste. Von einer Zufahrt auf die K10 wollte die junge Frau einfahren und übersah dabei den aus Richtung Ruppertsberg kommenden Mercedes, der nach einem Ausweichmanöver ein Geländer durchbrach und in einem Feld landete. Für die Bergung durch einen Abschleppdienst musste die K10 für eine Viertelstunde in beide Richtungen gesperrt werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):