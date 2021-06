UEFA EURO 2020 beginnt am 11. Juni 2021

Frankfurt am Main / München – Am Freitag, 11.06.2021, ab 21 Uhr beginnt die UEFA EURO 2020 mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien. Vier Tage spielt die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppe F gegen Weltmeister Frankreich.

Spielplan und Sendetermine der EURO

GRUPPENPHASE

Freitag, 11. Juni 2021 (Eröffnungsspiel)

21 Uhr: (Gruppe A) Türkei – Italien / Rom (ARD, MagentaTV)

Samstag, 12. Juni 2021

15 Uhr: (A) Wales – Schweiz / Baku (MagentaTV)

18 Uhr: (B) Dänemark – Finnland / Kopenhagen (ZDF, MagentaTV)

21 Uhr: (B) Belgien – Russland / St. Petersburg (ZDF, MagentaTV)

Sonntag, 13. Juni 2021

15 Uhr: (D) England – Kroatien / London (ARD, MagentaTV)

18 Uhr: (C) Österreich – Nordmazedonien / Bukarest (ARD, MagentaTV)

21 Uhr: (C) Niederlande – Ukraine / Amsterdam (ARD, MagentaTV)

Montag, 14. Juni 2021

15 Uhr: (D) Schottland – Tschechien / Glasgow (MagentaTV)

18 Uhr: (E) Polen – Slowakei / St. Petersburg (ARD, MagentaTV)

21 Uhr: (E) Spanien – Schweden / Sevilla (ZDF, MagentaTV)

Dienstag, 15. Juni 2021

18 Uhr: (F) Ungarn – Portugal / Budapest (ZDF, MagentaTV)

21 Uhr: (F) Frankreich – Deutschland / München (ZDF, MagentaTV)

Mittwoch, 16. Juni 2021

15 Uhr: (B) Finnland – Russland / St. Petersburg (MagentaTV)

18 Uhr: (A) Türkei – Wales / Baku (ARD, MagentaTV)

21 Uhr: (A) Italien – Schweiz / Rom (ARD, MagentaTV)

Donnerstag, 17. Juni 2021

15 Uhr: (C) Ukraine – Nordmazedonien / Bukarest (ZDF, MagentaTV)

18 Uhr: (B) Dänemark – Belgien / Kopenhagen (ZDF, MagentaTV)

21 Uhr: (C) Niederlande – Österreich / Amsterdam (ZDF, MagentaTV)

Freitag, 18. Juni 2021

15 Uhr: (E) Schweden – Slowakei / St. Petersburg (MagentaTV)

18 Uhr: (D) Kroatien – Tschechien / Glasgow (ZDF, MagentaTV)

21 Uhr: (D) England – Schottland / London (ZDF, MagentaTV)

Samstag, 19. Juni 2021

15 Uhr: (F) Ungarn – Frankreich / Budapest (ARD, MagentaTV)

18 Uhr: (F) Portugal – Deutschland / München (ARD, MagentaTV)

21 Uhr: (E) Spanien – Polen / Sevilla (ARD, MagentaTV)

Sonntag, 20. Juni 2021

18 Uhr: (A) Schweiz – Türkei / Baku (ZDF oder MagentaTV)

18 Uhr: (A) Italien – Wales / Rom (ZDF oder MagentaTV)

Montag, 21. Juni 2021

18 Uhr: (C) Nordmazedonien – Niederlande / Amsterdam (ARD oder MagentaTV)

18 Uhr: (C) Ukraine – Österreich / Bukarest (ARD oder MagentaTV)

21 Uhr: (B) Russland – Dänemark / Kopenhagen (ARD oder MagentaTV)

21 Uhr: (B) Finnland – Belgien / St. Petersburg (ARD oder MagentaTV)

Dienstag, 22. Juni 2021

21 Uhr: (D) Kroatien – Schottland / Glasgow (ARD oder MagentaTV)

21 Uhr: (D) Tschechien – England / London (ARD oder MagentaTV)

Mittwoch, 23. Juni 2021

18 Uhr: (E) Slowakei – Spanien / Sevilla (ZDF oder MagentaTV)

18 Uhr: (E) Schweden – Polen / St. Petersburg (ZDF oder MagentaTV)

21 Uhr: (F) Portugal – Frankreich / Budapest (MagentaTV)

21 Uhr: (F) Deutschland – Ungarn / München (ZDF, MagentaTV)

FINALRUNDE

Achtelfinale

Samstag, 26. Juni, bis Dienstag, 29. Juni 2021, 18 und 21 Uhr

ARD fünf Spiele, ZDF drei Spiele, alle Spiele bei MagentaTV

Viertelfinale

Freitag, 2. Juli 2021, und Samstag, 3. Juli 2021, jeweils 18 und 21 Uhr

Vorwahlrecht: ZDF, alle Spiele bei MagentaTV

Halbfinale

Dienstag, 6. Juli, und Mittwoch, 7. Juli 2021, jeweils 21 Uhr

Vorwahlrecht: ARD, beide Spiele bei MagentaTV

Finale

Sonntag, 11. Juli 2021, 21 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV