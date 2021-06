Mannheim: Stadtfest 2021 endgültig abgesagt

Mannheim – Schweren Herzens und nach reiflicher Überlegung sagt die Veranstalterin des Mannheimer Stadtfests, die Event & Promotion Mannheim GmbH, den geplanten Ersatztermin von 23.07.-25.07.2021 für das beliebte Stadtfest in der Mannheimer Innenstadt und rund um den Wasserturm endgültig ab.

Vor Corona fand das Großevent mit rund 320.000 Besuchern immer am letzten Maiwochenende statt und musste bereits im letzten Jahr aufgrund der Pandemie ausfallen. Die Geschäftsführerin der EP Mannheim Christine Igel hat mit ihrem Team diverse Alternativen durchleuchtet und geprüft: „Wir hatten mit Blick auf die stark sinkenden Inzidenzzahlen sehr darauf gehofft, mit der Durchführung des 30. Stadtfestes Ende Juli ein positives Signal für die Rückkehr in die Normalität setzen zu können. Für die Mannheimer Bürger und die Besucher, die an diesen drei Veranstaltungstagen aus der ganzen Kurpfalz in die Quadratestadt strömen, hat das Stadtfest Tradition und stellt mit seinem künstlerischen Programm auf fünf Bühnen, einem Kunsthandwerkmarkt und mannigfaltigem kulinarischen Angebot samt Kinderfest auf den Kapuzinerplanken ein Highlight dar. Leider lässt es die aktuelle Rechtssituation nicht zu, ein Fest ohne Besucherbegrenzung in dieser Größe durchzuführen. Insbesondere die geforderte Besucherbegrenzung z.B. mittels einer Umzäunung des Veranstaltungsgeländes ist bei unserem Stadtfest im Herzen der Einkaufsmeilen nicht umsetzbar. Wir hoffen daher, in gewohnter Art und Weise im Jahr 2022 wieder gemeinsam, glücklich und gesund feiern zu dürfen.“

Bürgermeister Grötsch bedauert die Absage sehr: „Auf der Grundlage der bestehenden Regelungen können wir leider das Mannheimer Stadtfest zum zweiten Mal hintereinander nicht durchführen. Uns ist es für alle Beteiligten und der Bevölkerung wichtig, die Gründe so rechtzeitig zu kommunizieren, damit auch keine falsche Erwartungshaltung entsteht, die wir kurzfristig nicht erfüllen können. Das Mannheimer Stadtfest ist seit 30 Jahren eine Erfolgsgeschichte, die wir im nächsten Jahr mit der dann 30. Ausgabe des Stadtfestes fortsetzen möchten.“

Nunmehr konzentriert sich die EP Mannheim darauf, mögliche Corona verträgliche Konzepte wie z.B. Fun & Food weiterzuentwickeln und nach Möglichkeit für die Bevölkerung zu realisieren.