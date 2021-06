Kaiserslautern – Die Baumaßnahme erfolgt im Zuge der Erneuerung des Lautertalradwegs sowie der Pendlerradroute Bachbahn

Eine 14 Meter lange neue Brücke verläuft ab sofort über die Lauter. Sie wurde in drei Fertigteilelementen in Stahlbeton geliefert und mithilfe eines mobilen Krans an die bestehenden Brückenwiderlager befestigt. Die Brückenelemente haben ein Eigengewicht von jeweils 15 bis 20 Tonnen. Damit ist ein wichtiger Teil im Zuge der Erneuerung des Lautertalradwegs sowie des Projekts Pendlerradroute Bachbahn fertiggestellt.