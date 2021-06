Kaiserslautern – Auf die Räder – fertig – los. So lautete das Startsignal für die diesjährige Stadtradeln-Aktion. Beigeordneter Peter Kiefer läutete zusammen mit Landrat Ralf Leßmeister den Beginn auf dem Rathausvorplatz ein. Gut 70 Radfahrerinnen und Radfahrer hatten sich für die angebotenen Radtouren vor dem Rathaus eingefunden.

Kiefer selber hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb der drei Aktionswochen allein 1.000 Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen. Zusammen mit den beiden diesjährigen Stadtradeln-Stars, Dekan Richard Hackländer und Stadtratsmitglied Michael Kunte, will Kiefer die Anzahl der Teilnehmer an gefahrenen Kilometern verdoppeln. Die Stadtradeln-Stars übergaben der Stadt bei der Eröffnung von Stadtradeln auch feierlich ihre Autoschlüssel, denn sie werden in den drei Wochen auf ihr Auto verzichten und versuchen, ihren Alltag mit dem Fahrrad zu bewältigen. Wie gut das tatsächlich klappt, kann man in ihren Blogbeiträgen auf stadtradeln.de verfolgen. Zunächst aber durften die Anwesenden unter Beweis stellen, wie geübt sie sich auf dem Velo fortbewegen. Die Kinderunfallkommission hatte eigens dafür einige Stationen ihres Fahrrad-Parcours für Kinder und Jugendliche aufgebaut.

Anmelden zum Stadtradeln kann man sich während des gesamten Aktionszeitraums.

„Ich hoffe, dass dieses Jahr gut 1000 Teilnehmer mitmachen. Das wäre ein neuer Rekord“,

betont Kiefer, der bereits seit 13 Jahren die Kampagne mit großem Engagement unterstützt und fördert. Bereits am Eröffnungstag hatten sich über 650 Teilnehmer in 100 Teams angemeldet – darunter viele Unternehmen, Behörden und auch Schulen.

Weitergehende Informationen rund um die Aktion, Teilnahme und Anmeldung sowie die vielen kostenlosen Radtouren sind im Internet unter https://www.stadtradeln.de/kaiserslautern zu finden.