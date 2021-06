Friedberg: Die Polizei-News

Karben: Gefährliche Tierköder aufgefunden – Polizei bittet um Mithilfe (siehe Foto)

Friedberg (ots) – Am Mittwoch 09.06.2021 sind in der Alten Haingasse im Ortsteil Petterweil mit Rasierklingen gespickte Tierköder aufgefunden worden. Konkret handelt es sich dabei um ausgehöhlte Blutwurststücke, die mit Teewurst und Rasierklingen wieder befüllt wurden.

Die Ermittler bitten um Mithilfe:

Wo sind weitere derartige Köder aufgefunden worden? Es wird gebeten, diese spurenschonend zu behandeln und umgehend die Polizei zu verständigen, da die Präparate als wichtige Spuren in Betracht kommen.

Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben? Sie erreichen die Friedberger Ermittlungsgruppe zu den Büroarbeitszeiten unter 06031/601-193; ansonsten wählen

Sie Tel: 06031/6010.

Verkehrsbehinderungen – Kleinwagen überschlägt sich

A5/Bad Homburg (ots) – Am Mittwochvormittag 9.6.21 ist es auf der A5 bei Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Fahrbahn war zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz in Fahrtrichtung Frankfurt zeitweise voll gesperrt.

Was war passiert?

Gegen 10.20 Uhr war eine aus Frankfurt stammende, 35-jährige Toyota-Fahrerin (PKW) auf der linken von drei Spuren unterwegs in Richtung Süden. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte sie die linksseitige Betongleitwand und prallte dann seitlich gegen den auf dem mittleren Streifen fahrenden Mercedes (PKW) eines 56-jährigen Kasselers. Dadurch geriet der Daimler zwischen Zugmaschine und Anhänger eines auf der rechten Fahrbahn fahrenden LKW, an dessen Steuer ein 56-jähriger Mann aus Butzbach saß. Der Toyota überschlug sich Zeugenangaben zufolge mehrfach und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Die beiden Autofahrer wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die im Rahmen des Unfallgeschehens beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren, fünfstelligen Bereich.

Rosbach: Polizei sucht flüchtigen Transporter

(ots) – Einen am Fahrbahnrand in der Friedberger Straße in Ober-Rosbach parkenden, grauen Volkswagen beschädigte am Mittwochnachmittag (9.6.21) ein anderer Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren. Zeugenangaben zufolge hatte ein Transporter mit orangefarbenem Heck den im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellten VW gegen 13.45 Uhr gestreift und unter anderem den linken Außenspiegel sowie die Fahrertür demoliert.

Der Fahrer machte sich aus dem Staub. Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2.000 Euro.

Bad Vilbel: E-Scooter gegen Auto

(ots) – Am Donnerstagmorgen 10.06.2021 ist es in der Friedberger Straße Ecke Dieselstraße zum Zusammenstoß eines Autos mit einem E-Scooter gekommen. Gegen 8 Uhr war eine 22-Jährige Frau mit ihrem elektrischen Roller aus Richtung Innenstadt kommend unterwegs in Richtung Dortelweil. Dazu befuhr sie nach bisherigen Erkenntnissen den kombinierten Fuß- und Radweg dort. Der 60-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes befuhr zeitgleich die Dieselstraße, um nach rechts in die Frankfurter Straße einzubiegen.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision; die Frau stürzte. Rettungskräfte brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, 06101/5460-0.

Nidda: Motorradfahrer stürzt

Auf der L3184 zwischen Nidda-Wallernhausen und Ranstadt-Bobenhausen ist am Mittwochnachmittag kurz vor 13 Uhr ein 52-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt, offenbar ohne das Zutun weiterer.

Den aus Niedersachsen stammenden Biker brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Das beschädigte Zweirad wurde abgeschleppt.

Wölfersheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Am späten Mittwochnachmittag sind auf der Landstraße zwischen Rockenberg-Oppershofen und Wölfersheim-Södel zwei Autos im Begegnungsverkehr zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegen 17.45 Uhr war die 21-jährige Fahrerin eines schwarzen Mercedes unterwegs gewesen in Richtung Södel.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die junge Frau in einer leichten Kurve zum Teil auf

die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam dann es zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 55-jährigen Mannes.

Die Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig.

Ranstadt: Zwei Frauen bei Zusammenprall auf Landstraße verletzt

Auf der L3187 bei Dauernheim ist am Mittwochnachmittag ein Nissan mit einem Mercedes zusammengeprallt. Die 43-jährige A-Klasse-Fahrerin sowie die 38 Jahre alte Frau am Steuer des Quashqai wurden dabei leicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Mercedes aus Richtung Ortsmitte über die Kirchbergstraße gekommen und hatte nach links auf die Landstraße in Richtung Dauernheim einbiegen wollen.

Dabei hatte dessen Fahrzeugführerin offenbar die auf der Landstraße in Richtung Blofeld fahrende Nissan-Lenkerin übersehen. Der Quashqai überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt.

