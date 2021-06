Kreis Bergstraße

Einhausen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwerstverletzt / Rettungshubschrauber im Einsatz

Einhausen (ots) – Am Mittwoch (09.06.) ereignete sich gegen 18:05 Uhr in der

Gemarkung Einhausen, Einmündung Kreisstraße 65 / Landesstraße 3345 ein schwerer

Verkehrsunfall. Ein Fahrradfahrer befuhr die Landesstraße von Schwanheim kommend

und beabsichtigte nach links in die Kreisstraße einzubiegen. Gleichzeitig befuhr

ein PKW-Fahrer die Landesstraße aus entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte

nach rechts in die Landesstraße einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum

Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem PKW. Der Fahrradfahrer wurde

hierbei schwerstverletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik

verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6200 Euro. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Wer den

Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim

unter der Tel.-Nr: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Bergstraße/ Heppenheim: Neue Führungsspitze in der Polizeidirektion Bergstraße – Kriminaldirektorin Juliane Ries übernimmt Leitung

Bergstraße (ots) – Juliane Ries heißt die neue Leiterin der Polizeidirektion

Bergstraße. Seit dem 1. Juni hat sie ihre Arbeit in der zweitgrößten

Flächendirektion des Polizeipräsidiums Südhessen mit rund 270.000 Einwohnern von

Kriminaloberrat Andreas Wolk übernommen, der seit August 2020 die Direktion

kommissarisch geleitet hat und seine zukünftige Verwendung im

Landespolizeipräsidium in Wiesbaden haben wird.

Die offizielle Amtseinführung von Juliane Ries wurde am Mittwoch, 9. Juni, von

Polizeipräsident Bernhard Lammel im Marstall Heppenheim vorgenommen. Bei der

Feierstunde waren der Landrat des Landkreises Bergstraße Christian Engelhardt,

der Bürgermeister der Stadt Heppenheim Rainer Burelbach, ein Kreisbeigeordneter

des Kreises Bergstraße sowie leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeitet des

Polizeipräsidiums Südhessen anwesend.

Landrat Christian Engelhardt begrüßte Juliane Ries und hieß sie herzlich

willkommen im südlichsten Landkreis von Hessen.

„Mit Kriminaldirektorin Juliane Ries haben wir eine Führungskraft gewonnen, die

nicht nur neue Aufgaben bearbeiten will, sondern sich auch auf die damit

verbundenen Herausforderungen freut“, sagte Polizeipräsident Lammel anerkennend

und wertschätzend.

Vor der Übernahme des Spitzenamtes an der Bergstraße hat Juliane Ries eine

Abteilung im Hessischen Polizeipräsidium für Technik geführt, die sich unter

anderem mit der Optimierung und Anpassung von bestehenden technischen

Arbeitsabläufen beschäftigt hat. Das Studium für den gehobenen Polizeidienst

schloss Juliane Ries 1999 an der Verwaltungsfachhochschule in Kassel ab. Die

erste Verwendung versah die junge Polizeikommissarin in der Bereitschaftspolizei

in Mainz-Kastel. Es folgten Stationen beim Polizeipräsidium Frankfurt und beim

Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden. Verschiedene Förder- und

Qualifikationsverwendungen, wie die Leitung des Führungs- und Lagedienstes des

Hessischen Landeskriminalamtes und Mitarbeit in der Abteilung Staatsschutz,

schlossen sich für die Ausbildung zum höheren Dienst an.

Nach ihrem Masterabschluss 2015 an der Deutschen Hochschule der Polizei in

Münster-Hiltrup wurde Juliane Ries zunächst mit der stellvertretenden

Abteilungsleitung für Polizeiliche Informations- und Kommunikationstechnik im

Hessischen Polizeipräsidium für Technik beauftragt. In der Folge übernahm sie

die Abteilung kommissarisch und war mit der Leitung von zusätzlichen Projekten

betraut.

Juliane Ries freut sich sehr, dass ihr nun die Leitung der Polizeidirektion

Bergstraße übertragen wurde. Bereits im Vorfeld hegte sie den Wunsch, sich

wieder mehr mit polizeilichen Kernaufgaben befassen zu können. Neben der

Strafverfolgung sind ihr die Themenfelder Gefahrenabwehr und Prävention

besonders wichtig. „Ich möchte, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger an der

Bergstraße sicher fühlen“, betonte die Kriminaldirektorin.

In ihrer Freizeit ist Juliane Ries gerne in der Natur aktiv und sportlich

unterwegs. Kulturell nutzt die in Mainz lebende Kriminaldirektorin gerne die

vielfältigen Angebote der Theaterbühnen, Kabaretts und Kunstausstellungen.

Hinweis für die Medien: Das Bild von Frau Ries liegt zum Download in unserer

digitalen Pressemappe bereit.

Darmstadt

Darmstadt: Auf Kellerräume abgesehen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Die Kellerräume von zwei Mehrfamilienhäusern rückten am

Mittwochabend (9.6.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an den Schlössern

mehrerer Kellerräume in einem Wohnhaus in der Lichtenbergstraße zu schaffen.

Bislang wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Ob

etwas entwendet wurde, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Auch der Keller eines Mehrfamilienhauses im „Donnersbergring“ wurde von

Kriminellen aufgesucht. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten sie in die Räume

und erbeuteten ein Fahrrad der Firma „Bergamont“. Bei dem Bike soll es sich um

das Modell „Revox 3.0“ gehandelt haben. Mit ihrer Beute flüchteten sie im

Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro

geschätzt.

Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss von den

Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 in Darmstadt geprüft werden.

Wer hierzu Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird

gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Kreis Bergstraße/Pfungstadt: Zielrichtung reisende Täter/Zivilfahnder führen Kontrollen durch

Kreis Bergstraße/Pfungstadt (ots) – Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen

haben am Mittwoch (09.06.) Kontrollen durchgeführt. In ihrem Visier standen

unter anderem reisende Täter.

Die Beamten stoppten hierbei auf der Bundesstraße 47 bei Bensheim gegen 20.50

Uhr einen Volkswagen, der mit zwei Personen besetzt war. Der 17-jährige

Beifahrer war der Polizei bereits wegen zahlreicher Eigentumsdelikte bekannt.

Zudem wurde er von mehreren Staatsanwaltschaften zwecks Aufenthaltsermittlung in

anhängigen Strafverfahren gesucht. Es stellte sich weiterhin heraus, dass das

Fahrzeug wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr im Breisgau

per Fahndung gesucht wurde. Die Fahnder beschlagnahmten das Auto und ließen es

abschleppen. Der 20-jährige Fahrer und sein Begleiter wurden nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern

an.

Ebenfalls auf der B 47 bei Lampertheim, geriet bereits um 18.30 Uhr ein Toyota

in den Fokus der Fahnder. Die Beamten stellten hier fest, dass 25 Jahre alte

Autofahrer einen gefälschten Führerschein vorlegte. Das Dokument wurde

beschlagnahmt. Den 25-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen

Urkundenfälschung.

Am Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, stoppten die Zivilfahnder darüber hinaus auf der

A 67 bei Pfungstadt einen 52 Jahre alten Autofahrer. Sein gleichaltriger

Beifahrer wurde wegen Betrugsdelikten von den Staatsanwaltschaften in Limburg

und Aachen gesucht. Nach Feststellung seines derzeitigen Aufenthaltsortes konnte

der Mann die Fahrt aber fortsetzen.

Groß-Gerau

Groß-Gerau: Sachbeschädigung an Schule/Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Gerau – Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Dienstag (08.06.) einen Pfeiler und eine Wand am Gebäude der Schillerschule im Brüsseler Ring. Zudem wurde der Blendschutz eines Fenster aufgeschlitzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Rüsselsheim, Kreis Groß-Gerau Verkehrsunfall mit mehreren zum Teil schwer Verletzten und hohem Sachschaden

Rüsselsheim – Am Mittwoch, 09.06.2021, gegen 22.31 Uhr, ereignete sich am Rüsselsheimer Dreieck ein Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Alle Beteiligten befuhren die BAB 67 in westlicher Richtung. Am Rüsselsheimer Dreieck bogen die Fahrzeuge auf die Überleitung zur BAB 60 in Fahrtrichtung Mainz ab.

Aufgrund eines Schwertransportes, der ebenfalls diese Tangente befuhr und in der dortigen Baustelle nicht so schnell fahren konnte, bildete sich ein kleiner Rückstau. Dadurch waren die nachfolgenden PKW-Fahrer gezwungen, ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abzubremsen. Der 25-jährige Fahrer eines Mannheimer Sprinters bemerkte dies zu spät und konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren nicht mehr vermeiden. Dieser prallte auf ein Mercedes Coupé. Die 47-jährige Mainzer Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Diese wurde auf einen Skoda Karoq aufgeschoben. Der 46-jährige Hofheimer Fahrer wurde leicht verletzt, sein 50-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Skoda prallte auf einen Peugeot Lieferwagen aus Münster (Hessen) und verletzte die 60-jährige Fahrerin leicht. Der Aufprall des Unfallverursachers reichte aus, dass der Peugeot noch auf einen Mitsubishi aus Mainz ausgeschoben wurde. Dieser 60-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Alle verletzten Personen kamen in die umliegenden Krankenhäuser. An allen PKW`s entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf ca. 68.000 EUR Die Autobahn war während der Unfallaufnahme für ca. 90 Minuten voll gesperrt gewesen.

Raunheim: Mann stürzt auf A 3 aus fahrendem Lastwagen/Kriminalpolizei ermittelt

Raunheim – Mehrere Verkehrsteilnehmer, die am Mittwochabend (09.06.), gegen 17.30 Uhr, auf der A 3, in Fahrtrichtung Wiesbaden in Höhe des Mönchhofdreiecks hinter einem Sattelzug unterwegs waren, beobachteten anschließend einen Mann, der auf der rechten Fahrzeugseite vom Sattelauflieger des fahrenden Lastwagens auf die Autobahn stürzte. Der Brummifahrer setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Der Mann, dessen Personalien bislang noch nicht bekannt sind, wurde bei dem Sturz schwer aber offenbar nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Sattelzug auf der A 3 bei Weilbach gestoppt und von der Polizei kontrolliert werden. Die beiden 42 und 60 Jahre alten Fahrer sowie zwei nach derzeitigem Ermittlungsstand 17 Jahre alte Jugendliche, die aus Afghanistan stammen sollen und sich auf der Ladefläche des Aufliegers befanden, wurden vorläufig festgenommen. Bei den beiden 17-Jährigen sowie dem Verletzten könnte es sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand möglicherweise um Flüchtlinge handeln.

Unter welchen Umständen der Verletzte zuvor von dem Sattelauflieger stürzte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei.

Die rechte Fahrspur der A 3 musste für die Dauer der Rettungsarbeiten zwischen Mönchhofdreieck und der Anschlussstelle Raunheim, im Bereich der Örtlichkeit des Vorfalls, bis gegen 18.30 Uhr gesperrt werden.