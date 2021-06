Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Bobenheim-Roxheim – Verkehrsunfallflucht in der Köst

Im Zeitraum von den frühen Morgenstunden am Montag bis Mittwochabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Köst in Bobenheim-Roxheim. Ein unbekannter PKW touchierte einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz geparkten schwarzen Ford an der Fahrerseite und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

(Schifferstadt) Fortführung der Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt

Auch am Mittwoch haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung sind diesmal Schwerpunkte in der Herzog-Otto-Straße in Schifferstadt (Tempo 30, 1 Verstoß), in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim (Tempo 30, 14 Verstöße) und im Pfalzring in Mutterstadt (Tempo 30, 10 Verstöße) gesetzt worden. Außerdem haben die Polizisten die Einbahnstraßenregelung in der Hauptstraße in Neuhofen überwacht. Dort gab es keine Beanstandungen. Neben den Geschwindigkeitsübertretungen haben die Beamten sieben Fahrzeuginsassen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt gebührenpflichtig verwarnt und eine Handynutzung durch einen Autofahrer zur Anzeige gebracht.

(Limburgerhof) Einbruch in Gemeindeverwaltung

Limburgerhof

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 04.06.2021, 18:00 Uhr und dem 05.06.2021, 10:00 Uhr, durch die Notausgangstür in den Veranstaltungssaal der Gemeindeverwaltung eingedrungen. Im Innern ist eine Leinwand zerschnitten worden. Hinweise auf einen Diebstahl ergaben sich nicht. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

(Böhl-Iggelheim) Unfall an STOP-Schild

Böhl-Iggelheim

Am Mittwochmorgen gegen 08:10 Uhr ereignete sich an der Einmündung Lützelstraße / L 528 ein Verkehrsunfall, bei dem die beiden beteiligten Pkw schwer beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Eine 63-jährige Frau hielt zunächst am Stop-Schild an. Als sie dann auf die L 528 auffuhr und nach links abbiegen wollte, übersah sie den von links kommenden Pkw und es kam zur Kollision. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Einmündungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.