Bellheim – beherztes Eingreifen verhindert Schlimmeres

Bellheim – Gestern Abend befuhr ein 32-jähriger Autofahrer die Haupstraße in Bellheim. Ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer konnte beobachten, wie der Autofahrer zunächst in Schlangenlinien fuhr, dann einen vor ihm fahrenden PKW überholte und diesen ausbremste. Aufgrund des gefährlichen Fahrmanövers stellte der Motorradfahrern den jungen Mann zur Rede und bemerkte dabei, dass er nach Alkohol roch. Beherzt nahm er ihm den Autoschlüssel weg und verständigte die Polizei. Tatsächlich hatte der rücksichtslose Autofahrer 1,2 Promille, weshalb er auf der Dienststelle eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste und sein Führerschein sichergestellt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lingenfeld – Mit Pedelec gestürzt

Lingenfeld – Ein 71-jähriger Radfahrer fuhr gestern mit seinem Pedelec von Römerberg nach Lingenfeld. Auf einem Radweg neben der Landstraße 507 kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Tageswohnungseinbruch

Wörth am Rhein – Wörth am Rhein; Unbekannte Täter verschafften sich am 09.06.2021 in der Zeit von 18:30 – 19:40 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rheindammstraße. Die unbekannten Täter nutzen wohl ein offen stehenden Fenster im Hochparterre und entwendeten einen Geldbetrag.