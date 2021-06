Sexualdelikt – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (09.06.2021) gegen 23:45 Uhr soll eine Frau in der Virchowstraße sexuelle Handlungen an einem 20-Jährigen gegen dessen Willen vorgenommen haben. Zuvor hatte die Frau den Mann unter einem Vorwand hinter ein Gebüsch gelockt.

Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: – ca. 30 Jahre alt – ca.

165 cm groß – dunkelbraune lange Haare mit rotem Haarreif –

dunkelfarbige Kleidung (enge Hose, Top und über die Schulter

geworfene Weste) – dunkelfarbige Nike-Schuhe – sprach englisch

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu der Frau geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fußball-EM 2021

Präsidialbereich

Morgen am Freitag, den 11. Juni 2021, beginnt mit dem Eröffnungsspiel in Rom die 16. Fußball – Europameisterschaft. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des europäischen Fußballverbandes werden die Spiele der Europameisterschaft in diesem Jahr in elf verschiedenen Ländern ausgetragen. Auch wenn sich im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz kein Spielort befindet, wollen wir mit Ihnen eine friedliche und sichere Europameisterschaft erleben. Beachten Sie daher bitte die nachfolgenden Hinweise Ihrer Polizei:

Public-Viewing

Sollten Sie die Fußballspiele bei einer öffentlichen Übertragung anschauen, beachten Sie bitte weiterhin die derzeit gültigen Corona- Regeln, insbesondere die AHA-Regeln. Die vollumfänglichen Rechtsverordnungen finden Sie unter www.corona.rlp.de oder bei der für Ihren Wohnort zuständigen Verwaltung. Die Polizei wird gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsämtern für einen geordneten Ablauf und die Einhaltung der gültigen Corona-Vorschriften sorgen. Für eine friedliche Europameisterschaft sind ein gegenseitiges Verständnis sowie ein gewisses Maß an Rücksichtnahme aller Fußballbegeisterten erforderlich. Das Feiern nach einem Sieg der jeweiligen Fans darf nicht zu Beeinträchtigungen und Störungen von anderen führen.

Autokorsos

Wer mit seinem Fahrzeug an einem Autokorso teilnimmt, hat nicht automatisch Vorfahrt. Auch in Feierlaune und bei Schrittgeschwindigkeit gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Alkohol am Steuer und das Überfahren von roten Ampeln stellen Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten dar. Verboten ist zudem: -das Sitzen auf dem Autodach -das Stehen in Fahrzeugen (Cabriolet, etc.) -das Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen -das Hinauslehnen des Körpers aus den Seitenfenstern/dem Schiebedach -das Einfahren in Bereiche, in denen Fußgängerverkehr herrscht.

Für die Sicherheit aller im Straßenverkehr wird die Polizei die Einhaltung der Verkehrsregeln überwachen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

Wir wünschen den Fußballfans schöne und spannende Fußballspiele und uns allen eine friedliche Europameisterschaft.

Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten – alle Angerufenen verhielten sich vorbildlich

Gestern (09.06.2021) am Nachmittag und Abend wurden der Polizei Ludwigshafen insgesamt 22 betrügerische Anrufe gemeldet. Falsche Polizeibeamte riefen bei Ludwigshafener Seniorinnen und Senioren an und gaben vor, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurden. Alle Angerufenen reagierten vorbildlich und fielen nicht auf die Masche herein. Zielrichtung dieser Masche ist es Bargeld oder sonstige Wertsachen von den Angerufenen zu erbeuten. Meist wird vorgetäuscht, man wolle die Wertsachen in Sicherheit bringen und ein angeblicher Polizeibeamter wird vorbeigeschickt, um diese sicherzustellen. Aber auch Abwandlungen dieser Masche sind mittlerweile bekannt.

Beachten Sie daher die Tippe Ihrer Polizei, um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

-Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sind Sie bereits Opfer Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat bei

der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über

unsere Dienststellensuche

https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder erstatten Sie

direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Einbruch in Gaststätte – Wer hat etwas gesehen?

Am Mittwoch (09.06.2021) in der Zeit von 03:00 Uhr bis 12:15 Uhr brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Pfalzgrafenstraße (Ecke Schützenstraße) ein und versuchten mehrere Spielautomaten aufzubrechen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Wer hat in der Pfalzgrafenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.Einbruch in Gaststätte – Wer hat etwas gesehen?

Brennende Mülleimer – Wer kann Hinweise geben?

Am Donnerstagmorgen (10.06.2021), gegen 05:00 Uhr, wurde der Polizei Ludwigshafen ein brennender Mülleimer an der Hannelore-Kohl-Promenade gemeldet. Vor Ort zeigte ein Zeuge den Polizeibeamten noch einen weiteren brennenden Gegenstand. Die Beamten konnten nur noch verbrannte Kunststoffreste feststellen, gehen jedoch davon aus, dass es sich um einen weiteren Mülleimer handelt.

Die Polizei geht derzeit von einem vorsätzlichen in Brand setzen aus und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Taschendiebstähle in öffentlichen Verkehrsmitteln

Am Mittwoch wurden der Polizei Ludwigshafen zwei Taschendiebstähle gemeldet.

In der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr wurde einer 66-Jährigen der Geldbeutel gestohlen. Die Frau fuhr in der Linie 71 von der Burbacher Straße bis zum Rathauscenter stieg dort in die Bahn mit der Nummer 6, um nach Mannheim an die Haltestelle „Reismuseum“ zu fahren. Auf der Fahrt wurde ihr Geldbeutel aus dem, auf dem Rücken getragenen, Rucksack gestohlen.

In der Zeit von 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurde einer 73-Jährigen der Geldbeutel in der Linie 77 gestohlen. Die Seniorin fuhr von der Haltestelle Berliner Platz bis zur Haltestelle ‚Böcklinstraße‘ in der Lagerhausstraße, als der Geldbeutel gestohlen wurde. Auch sie bewahrte ihren Geldbeutel in einem, auf dem Rücken getragenen, Rucksack auf.

Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann Hinweise zu möglichen Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochabend (09.06.2021), gegen 18:50 Uhr, soll ein Autofahrer eine 23-jährige Fußgängerin bei einem Unfall in der Prager Straße leicht verletzt haben. Der Autofahrer habe die Fußgängerin beim Rückwärtsfahren touchiert. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die 23-Jährige konnte sich das Kennzeichen notieren und meldete den Unfall bei der Polizei. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer dauern derzeit noch an.

Versuchter Trickdiebstahl

Am Mittwochmittag (09.06.2021), gegen 13:00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einem Senior in der Ungsteiner Straße. Der Mann gab vor, dass er dem Nachbarn des Seniors eine wichtige Nachricht hinterlassen müsse und bat um einen Stift und einen Zettel. Der Senior ließ den Mann in seine Wohnung und gab ihm Stift und Zettel. Da ihm die Situation aber komisch vorkam, ließ er den Unbekannten nicht aus den Augen und forderte diesen schließlich auf zu gehen. Beim Gehen habe der Mann noch versucht einen Notizblock zu stehlen. Vermutlich weil er diesen mit einem Geldbeutel verwechselte. Der Senior bemerkte dies und sprach den Täter darauf an. Dieser ließ den Block fallen und verließ die Wohnung.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,70-1,80 m groß, schlank, kurzes schwarzes Haar, Vollbart. Der Mann habe gebrochenes Deutsch gesprochen und sei mit einer Bluejeans, sowie einem langärmeligen blauen Hemd und schwarz-weißen Sneakers bekleidet gewesen.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Berauschte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwochabend (09.06.2021) mussten Beamte der Polizei Ludwigshafen zwei berauschte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen.

Gegen 19:20 Uhr wurde ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Rohrlachstraße kontrolliert. Die Beamten konnten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Urintest verlief positiv auf THC und Amphetamin.

Gegen 22:00 Uhr wurde ein 43-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Carl-Bosch-Straße kontrolliert. Auch hier bestand der Verdacht, dass der Fahrer Drogen konsumiert haben könnte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Amphetamin.

Beiden Fahrern wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung entnommen. Sie müssen sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten und mit einem Bußgeld von bis 3.000,- Euro rechnen.

E-Scooter gelten als Kraftfahrzeuge und somit gelten, in Bezug auf Alkohol und Drogen, die gleichen Regeln wie beim Autofahren. Fahren Sie deshalb nur nüchtern mit einem E-Scooter!

Mann auf offener Straße angegriffen

Ein 35-Jähriger soll am 09.06.2021, gegen 01:30 Uhr, in der Mottstraße grundlos angegriffen worden sein. Der Mann wollte Zigaretten kaufen, als ein Auto neben ihm angehalten habe. Aus dem Auto sei eine männliche Person ausgestiegen und habe auf den Mann eingeschlagen. Der 35-Jährige meldete den Vorfall erst einige Stunden später bei der Polizei. Er konnte weder den Täter, noch das Auto beschreiben. Der Mann wurde durch den Angriff leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter oder dem haltenden Auto machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen (09.06.2021), gegen 05:45 Uhr, wurde ein 22-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Fritz-Trambauer-Straße leicht verletzt. Der Radfahrer fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg und stieß mit einem aus einem Parkhaus ausfahrenden Auto zusammen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag (09.06.2021), gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Mittelpartstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr auf das vor ihm stehenden Auto auf. Der 33-jährige Fahrer des stehenden Autos wurde durch den Unfall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.