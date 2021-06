Mainz-Laubenheim, Diebstahl an Fahrzeugen- Zeugen gesucht

Mainz-Laubenheim – Mittwoch, 09.06.2021

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kam es zum Diebstahl an drei Fahrzeugen

im Bereich der Nackenheimer Straße in Mainz-Laubenheim. Der oder die bislang

unbekannten Täter bauten hierbei die Spiegelgläser der Außenspiegel an drei

geparkten Autos, einem Audi und zwei Mercedes Benz, aus. Eine Anwohnerin konnte

eine männliche Person in der Nähe der betroffenen Fahrzeuge gegen 03:00 Uhr in

der Nacht wahrnehmen, die möglicherweise mit den Taten im Zusammenhang stehen

könnte. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-35 Jahre, kurze Hose, schwarze Kleidung, schlank und muskulös,

Glatze.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Laubenheim, Hundehaufen mit Folgen

Mainz-Laubenheim – Mittwoch, 09.06.2021, 11:00 Uhr

Am Mittwochvormittag kommt es gegen 11:00 Uhr zu Streitigkeiten auf einem

Feldweg in Mainz-Laubenheim. Ein 28-Jähriger aus Mainz geht hier mit seinem Hund

spazieren. Der Hund des 28-Jährigen verrichtet hierbei sein Geschäft am

Feldrand. Dies bemerkt der Fahrer eines am Feldrand geparkten Sprinters und

reagiert laut Angaben des Spaziergängers mit lauten Unmutsbekundungen. Obwohl

der 28- Jährige Hundekottüten mit sich führt und den Hundehaufen direkt

entfernt, kommt es zu einem kurzen Streitgespräch. Im Anschluss entfernen sich

beide Parteien in unterschiedliche Richtungen.

Auf dem Rückweg der Gassirunde, noch auf dem Feldweg, kommt dem Spaziergängers

der weiße Sprinter mit dem Streitgegner am Steuer, entgegen. Dieser fuhr nach

Angaben des Hundehalters, mit verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit auf den Mann

sowie seinen Hund zu und vollzog erst kurz vor dem 28-Jährigen ein

Ausweichmanöver. Dieser wurde vom Außenspiegel des Sprinters getroffen und

verletzt. Im Anschluss entfernt sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne

einen Austausch von Personalien zu gewährleisten.

Unfälle im Wonnegau

Rheinhessen/Wonnegau – Gleich mehrfach mussten Streifen der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 9.6.2021 ausrücken, um Verkehrsunfälle

im Wonnegau aufzunehmen.

So staute sich gegen 09:30 Uhr auf der A 61 in Richtung Ludwigshafen in Höhe

Mörstadt der Verkehr. Dies erkannte ein 41-jähriger Fahrer eines LKW zu spät. Er

versuchte noch nach links auszuweichen, streifte aber dennoch den PKW eines

58-jährigen Mannes, der auf der rechten Spur unterwegs war. Es blieb beim

leichten Blechschaden von ca. 500 Euro am LKW und 1700 Euro am PKW.

Gegen 09:55 Uhr wollte eine 60-jährige PKW-Fahrerin vom Parkplatz Wonnegau-West

auf die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auffahren. Am Ende des

Einfädelungsstreifes versuchte die Dame noch vor dem LKW eines 30-Jährigen auf

die Hauptfahrbahn zu kommen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden

Beteiligten. An beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand geringer

Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro am PKW und ca. 750 Euro am LKW.

An der Anschlussstelle Worms-Mörstadt befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines LKW

gegen 15:14 Uhr den rechten der beiden Ausfädelungsstreifen zur Ausfahrt

Mörstadt. Eine 18-jährige Fahrerin eines PKW befuhr mit ihrem Auto den linken

der beiden Ausfädelungsstreifen. Als die junge Frau auf den Fahrstreifen nach

rechts wechseln wollte, übersah sie den LKW neben sich. Es kam zum Zusammenstoß.

An beiden Fahrzeugen entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro am

PKW und 500 Euro am LKW.

Sattelzugfahrer unter Drogeneinfluss

Rheinhessen/Eppelsheim – Weil er einen auffälligen Schlenker fuhr und die

nachfolgende Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim den Verdacht

hatte, dass er möglicherweise während der Fahrt mit einem Smartphone hantierte,

kontrollierten die Polizisten am 9.6.2021 gegen 16:37 Uhr an der A 61 einen

34-jährigen LKW-Fahrer. Die Kontrolle fand in Höhe Eppelsheim auf dem Parkplatz

Langwiese statt. Der Verdacht der Handy-Nutzung bestätigte sich zwar nicht, aber

während der Überprüfung stellten die Beamten Hinweise auf Drogeneinfluss fest.

Ein Vortest bestätigte den Verdacht und für den 34-Jährigen war die Weiterfahrt

beendet. Der Sattelzug musste stehen bleiben und der Fahrer musste mit zur

Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Er muss nun mindestens mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem

Fahrverbot rechnen, sowie mit einer Strafanzeige wegen Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen

Niederheimbach, 09.06., Fahrradweg, 12:40 Uhr. Ein 30-Jähriger befuhr den Fahrradweg mit seinem E-Scooter. In Höhe des Fähranlegers stürzte der Fahrer durch ein Schlagloch zu Boden. Der Mann verletzte sich an der Schulter und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Außerdem war er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden gegen ihn eingeleitet.

Ingewahrsamnahme

Bingen

Bingen, Basilikastraße, 09.06., 20:15 Uhr – 10.06., 05:20 Uhr. Einige Anrufer meldeten mehrere Personen, die lautstark Kunden und Passanten am City-Center anpöbelten. Diese würden sich auch untereinander anschreien. Beamte der PI Bingen und Ingelheim fuhren an die Örtlichkeit und verteilten Platzverweise, denen das Gros der Störer auch nachkam. Nur ein überaus alkoholisierter Mann konnte den Anweisungen der Polizisten nicht mehr folgen. Er wurde gegen 21:00 Uhr in Gewahrsam genommen.