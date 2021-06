Worms – Einbrecher flüchten nach Kontakt mit Bewohner

Worms (ots) – Heute Mittag brachen drei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus

in Worms-Abenheim ein und wurden durch den Bewohner auf frischer Tat

angetroffen. Der 78-Jährige kehrte um 12 Uhr nach kurzer Abwesenheit in sein

Haus in der Mörstädter Straße zurück und stellte fest, dass ein rückwärtiges

Fenster beschädigt ist und Stimmen im Haus zu hören waren. Hierauf begab er sich

zu seinem Nachbarn, der einen Notruf absetzte. Vor dem Anwesen konnte er

schließlich drei Personen erkennen, die sein Haus durch die Haustür verließen.

Als er die Männer zur Rede stellte und mit der Polizei drohte, rannten diese zu

einem in der Nähe abgestellten silbergrauen PKW und flüchteten mit offenem

Kofferraumdeckel in unbekannte Richtung. Bislang stellte der Rentner das Fehlen

einer Winterjacke fest. Die Täterbeschreibung: Ca. 30 Jahre, etwa 175 cm,

südländischer Phänotyp, schwarze Kleidung, schwarze Basecap. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Offenheim, L406 (ots)

Am gestrigen Abend, 09.06.2021, 22:41 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die L 406 von Offenheim kommend in Richtung Alzey. Kurz hinter dem Ortsausgang Offenheim hatte der Fahrer ein Reh mittig auf der Fahrbahn wahrgenommen. Beim Ausweichen geriet der Pkw in das Fahrbahnbankett. Beim Gegensteuern verlor der 23-Jährige die Kontrolle über seinen PKW und fuhr in den linksseitigen Grünstreifen und kollidierte mit den dortigen Sträuchern. Der Fahrer selbst, sowie drei weitere Insassen im Alter von 18 – 20 Jahren wurden leicht verletzt. Sie konnten den Pkw eigenständig verlassen. Alle vier Personen wurden durch den Rettungsdienst in die Krankenhäuser nach Kirchheimbolanden und Alzey verbracht. An der Unfallstellte unterstützte die Feuerwehr aus Offenheim mit 13 Einsatzkräften. Der Pkw des 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Worms – Rentnerin bei Anstoß mit PKW verletzt

Worms (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW wurde gestern Nachmittag in

Worms-Herrnsheim eine 79-jährige Fußgängerin verletzt. Die Rentnerin befand sich

in der Herrnsheimer Hauptstraße und wolle die Kettengasse überqueren, als eine

67-jährige Autofahrerin rückwärts auf der Fahrbahn rangierte und die Frau hinter

ihrem Fahrzeug übersah. Mit dem Heck prallte der PKW gegen die Fußgängerin,

welche hierdurch stürzte. Mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch wurde die

Wormserin ins Klinikum verbracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.