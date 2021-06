Nötigung im Straßenverkehr

Kreis Kaiserslautern (ots) – Wegen Nötigung hat ein Ehepaar einen Autofahrer

angezeigt. Wie die Beiden mitteilten, Beiden waren sie am Mittwochabend auf der

Umgehungsstraße von Enkenbach in Richtung Kaiserslautern unterwegs und wurden im

Kreisverkehr von einem Fahrer eines Opels zu einem Ausweichmanöver genötigt.

Beim Einfahren in den Kreisel driftete der Opelfahrer so stark mit seinem

Fahrzeug, dass der 65-jährige Mann abrupt bremsen musste. Nur durch seine

schnelle Reaktion habe er einen Zusammenstoß mit dem Wagen vermeiden können.

Aufgrund des Kennzeichens konnte der Halter des Opels bereits ermittelt werden.

Ob es sich auch um den verantwortlichen Fahrer handelt, steht noch nicht fest.

|elz

Schockanruf „verhindert“ Betrug

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Um ein Haar wäre ein Paar aus dem Landkreis am

Mittwoch auf Betrüger hereingefallen. Zum Glück wandten sich die Senioren Hilfe

suchend an die Polizei, so dass der Betrugsversuch rechtzeitig aufgeklärt werden

konnte.

Zuerst brachte die Frau allerdings die Polizisten auf der Wache in der

Kaiserslauterer Gaustsraße zum Staunen, als sie gegen 15 Uhr dort auftauchte und

angab, sie wolle ihren Sohn abholen. Er habe einen tödlichen Unfall verursacht

und befinde sich nun im Polizeigewahrsam.

Wie sich im weiteren Gespräch herausstellte, hatten die Seniorin und ihr Mann

kurz zuvor zu Hause einen Anruf erhalten, bei dem ihnen diese erschreckende

Nachricht mitgeteilt wurde. Vermutlich handelte es sich um einen sogenannten

Schockanruf, mit dem Betrüger versuchen, ihre Opfer so zu verunsichern, dass sie

bereit sind, jeden genannten Geldbetrag zu bezahlen.

In diesem Fall war das Ehepaar allerdings tatsächlich so geschockt, dass die

Frau den Anruf abrupt beendete – noch bevor die Stimme am andere Ende

irgendwelche (Geld-)Forderungen stellen konnte. Und während sich die 88-Jährige

umgehend auf den Weg zur Polizei machte, wartete ihr Mann zu Hause am Telefon,

um für weitere Anrufe erreichbar zu sein. Es gingen aber keine weiteren Anrufe

ein, so dass es auch zu keinen Forderungen kam.

Das Paar konnte beruhigt werden – der Sohn hatte weder einen Unfall, noch befand

er sich im Polizeigewahrsam. Den Senioren wurde stattdessen die Betrugsmasche

erläutert und ihnen Verhaltenstipps gegeben, falls sich die Täter doch noch

einmal melden sollten. |cri

Geschwindigkeitskontrolle

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine Geschwindigkeitskontrolle haben Polizeibeamte

am Mittwochmittag auf der Landstraße Richtung Enkenbach durchgeführt. Von 13 bis

14.30 Uhr nahmen sie mit dem Lasermessgerät den Verkehr am Sportpark Rote Teufel

ins Visier. In diesen 90 Minuten erwischten die Polizisten 31 Fahrer, die zu

schnell durch den 70er-Bereich fuhren. Die meisten (23) kamen mit einer

kostenpflichtigen Verwarnung davon. Acht Fahrer waren allerdings so schnell

unterwegs, dass sie mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige und einem

entsprechenden Bußgeld rechnen müssen. Am deutlichsten über dem Tempolimit lag

ein Autofahrer, der mit 103 km/h gemessen wurde. Darüber hinaus gab es zwei

Verstöße, weil die transportierte Ladung nicht ausreichend gesichert war. Bei

einem Lkw war die Sicherheitsprüfung abgelaufen und ein Pkw wurde mit roten

Nummernschilder bei einer „Ausflugsfahrt“ erwischt. |elz

Vermisste Frau wohlbehalten aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Durch den erneuten Zeugenaufruf der Polizei ist die

Fahndung nach einer vermissten Frau aus Kaiserslautern erfolgreich beendet

worden.

Die Beamten suchten seit Ende Mai nach der 40-Jährigen. Nachdem die Medien eine

Öffentlichkeitsfahndung der Ermittler publizierten, meldeten sich zunächst

mehrere Zeugen, die die die 40-Jährige in der Innenstadt gesehen hatten. Nach

einer weiteren Pressemitteilung meldete sich eine Zeugin bei der

Kriminalpolizei. Sie teilte den Beamten den aktuellen Aufenthaltsort der

Gesuchten mit. Eine Streife rückte aus und traf die Frau unversehrt an.

Die Hintergründe ihres Verschwindens sind unklar.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe und die

eingegangenen Hinweise.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der

Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilung im Presseportal

und die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei wurden von uns

gelöscht. Falls Sie das Foto der Gesuchten beziehungsweise ihren Namen

veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese ebenfalls zu löschen oder

unkenntlich zu machen. |mhm

Ein Diebstahl geklärt – zwei neue gemeldet

Kaiserslautern (ots) – Zwei Diebstähle aus Autos sind der Polizei am Mittwoch

aus dem Stadtgebiet gemeldet worden. Betroffen waren Fahrzeuge in der

Frankenstraße und „Am Rabenfels“. Parallel wurde bei einer Personenkontrolle

Diebesgut gefunden, das einem Vorfall in der Hermann-Gehlen-Straße zugeordnet

werden konnte. Ob der Tatverdächtige für weitere Taten in Frage kommt, ist noch

unklar.

Neu gemeldet wurde der Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw in der Straße „Am

Rabenfels“. Wie die Fahrzeughalterin am Mittwoch anzeigte, hatte sie bereits am

vergangenen Wochenende gemerkt, dass jemand in ihr Auto eingedrungen war und den

Innenraum durchwühlt hatte. Weil sie aber nach einer ersten Überprüfung dachte,

dass nichts gestohlen wurde, meldete sie die Sache gar nicht der Polizei. Erst

als sie am Mittwoch feststellte, dass von ihrem Bankkonto Geld abgebucht wurde,

weil jemand mit ihrer EC-Karte am Zigarettenautomat Kippen bezahlt hatte, wurde

die Frau stutzig. Sie suchte alles ab, konnte aber ihre Geldbörse – in der sich

auch die EC-Karte, Bargeld, der Personalausweis und weitere Dokumente befanden –

nirgends finden. Vermutlich lag der Geldbeutel am vergangenen Wochenende im Auto

und wurde von den „Eindringlingen“ mitgenommen. Bislang gibt es keine Hinweise

auf mögliche Täter.

Auch aus Hohenecken ging am Mittwoch die Meldung zu einem Diebstahl ein. Hier

hatten sich unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise Zugang zu einem Ford

Tourneo in der Frankenstraße verschafft. Ihre Beute: zwei Sonnenbrillen und ein

mobiles Navi-Gerät. Der Schaden: insgesamt mehrere hundert Euro. Die Tatzeit

liegt ersten Ermittlungen zufolge zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 9.30

Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo zu

melden.

Und dann war da noch die Personenkontrolle eines amtsbekannten Mannes gegen

Mittag in der Slevogtstraße. In seinem Rucksack transportierte der 28-Jährige

nichtIn die Phishing-Falle getappt…

Kaiserslautern (ots) – Eine unberechtigte Abbuchung über ihre Kreditkarte hat

eine Frau aus dem Stadtgebiet diese Woche bei der Polizei angezeigt. Wie sich

herausstellte, ist die 35-Jährige offenbar auf eine Phishing-Mail

hereingefallen.

Die Frau berichtete den Polizeibeamten, dass sie vor etwa zwei Wochen eine

E-Mail erhalten hatte, die für sie aussah, als käme sie von ihrer Bank. Das

Schreiben enthielt einen Link, den die 35-Jährige anklickte. Auf der Seite, die

sich dann öffnete, wurde die Frau aufgefordert, ihre Daten einzugeben – was sie

auch tat.

Tage später stellte die 35-Jährige fest, dass mit den Daten ihrer Kreditkarte

mehrere tausend Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Sie vermutet einen

Zusammenhang zu der Mail. Die Ermittlungen laufen.

In diesem Zusammenhang noch einmal unser Appell: Bitte prüfen Sie bei Ihrer

elektronischen Post unbedingt den Absender, bevor Sie angehängte Dateien öffnen

oder Links anklicken, die Sie auf andere Internet-Seiten weiterleiten. Sonst

könnten sich unbemerkt Schadprogramme auf Ihrem Computer (oder Handy)

installieren, mit denen beispielsweise Ihre ganzen persönlichen Daten, die Sie

gespeichert haben, ausgespäht werden.

Und falls Sie den Link in einer E-Mail bereits angeklickt haben und eine

Aufforderung zur Eingabe Ihrer Daten kommt, sollten Sie sich absolut sicher

sein, dass Sie dem Absender vertrauen können, bevor Sie irgendwelche

Informationen eingeben.

Kleiner Tipp: Auch wenn die Mail von der Optik her echt aussieht und den

Eindruck erweckt, dass sie tatsächlich von Ihrer Bank, Ihrem Telefonanbieter,

Stromversorger oder dergleichen kommt, prüfen Sie bitte unbedingt, ob auch die

Mailadresse des Absenders dazu passt. Die Adresse lässt sich in der Regel ganz

leicht anzeigen: Normalerweise genügt es, mit dem Zeiger der Computer-Maus auf

die Mailadresse zu gehen, dann sieht man in einem kleinen Kästchen die

Absenderadresse. Wenn diese nicht hinter dem @-Zeichen den Namen des

Unternehmens trägt, von dem die E-Mail angeblich stammt, ist es besser die

Finger davon zu lassen! |cri

sagen, woher die Sachen stammen und wem sie gehören. Einen Eigentumsnachweis

hatte er ebenfalls nicht. Stattdessen verstrickte er sich in Widersprüche.

Nachdem bereits vor einer Woche bei dem 28-Jährigen Diebesgut gefunden worden

war, das aus einem Pkw gestohlen wurde, stellten die Polizeibeamten die

Gegenstände vorläufig sicher und nahmen sie mit zur Dienststelle. Recherchen

ergaben, dass die Gegenstände einem 23-jährigen Mann gehören. Sie wurden ihm am

vergangenen Wochenende in der Hermann-Gehlen-Straße aus dem Auto gestohlen. –

Auf den mutmaßlichen Täter kommt nun eine weitere Strafanzeige zu. |cri

49-Jähriger behindert Rettungskräfte

Kaiserslautern (ots) – Weil ein 49-Jähriger am späten Mittwochabend in der

Hohenecker Straße einen Einsatz des Rettungsdienstes störte, rückte die Polizei

an. Die Sanitäter kümmerten sich kurz nach 23 Uhr um einen stark alkoholisierten

Mann. Die Helfer wollten den 43-Jährigen zur medizinischen Versorgung ins

Krankenhaus bringen, wogegen sein Trinkkumpane lautstark protestierte. Der

49-Jährige verhielt sich gegenüber den Rettungskräften aggressiv, so dass sie

die Polizei alarmierten. Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der

Mann fortan ruhig. Die Sanitäter brachten den 43-Jährigen ins Krankenhaus. Eine

Strafanzeige gegen den 49-Jährigen wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

|erf

Drogen in der Jackentasche

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich

ein Mann am Mittwoch eine Strafanzeige eingehandelt. Der 43-Jährige war am

Vormittag in der Hartmannstraße in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei wurden

auch seine Sachen durchsucht und in seiner Jackentasche eine kleine Menge

Marihuana gefunden. Zur Herkunft der Substanz wollte der Mann keine Angaben

machen. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

|cri

Wer hat die Auseinandersetzung gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Eine 33-Jährige ist am Mittwochnachmittag in der Mainzer

Straße geschlagen worden. Zeugen berichteten, dass ein unbekannter Mann der Frau

gegen 15:30 Uhr mit dem Ellenbogen gegen den Kopf schlug und dann geflüchtet

sei. Das Opfer stand augenscheinlich unter erheblichen Einfluss von

Betäubungsmitteln und konnte keine Angaben zu dem Vorfall machen. Sie wurde

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gegen

15:30 Uhr Verdächtiges im Bereich der Mainzer Straße in Höhe der Hausnummer 86

wahrgenommen haben. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wem sind Personen

aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter hat am Mittwoch an mehreren Autos die

Außenspiegel beschädigt. Gegen 14:45 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass

ein Mann in der Mennonitenstraße gegen mehrere geparkte Fahrzeuge schlägt. Sie

beschrieb den Mann als circa 1,85 Meter groß. Er trug ein orangefarbenes T-Shirt

und Bluejeans. Vor Ort konnten die Beamten den Verursacher nicht mehr antreffen.

Es wurden an drei Autos beschädigte Seitenspiegel festgestellt. Zeugen, die in

beiden Fällen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Erpresserische Zahlungsaufforderung via Computer

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich beim Surfen im Internet hat sich ein Mann aus

Kaiserslautern einen „Computervirus“ eingefangen. Durch das Schadprogramm, das

sich offenbar unbemerkt auf dem Rechner des Seniors installierte, konnten sich

unbekannte Täter Zugriff auf den Computer verschaffen.

Wie der Mann am Mittwoch der Polizei meldete, öffnete sich auf seinem

Computerbildschirm ein sogenanntes Pop-Up-Fenster, das den Rechner für jede

weitere Nutzung blockierte. Das Fenster enthielt eine Zahlungsaufforderung – 200

Euro sollte der Senior bezahlen. Der 83-Jährige entschloss sich dazu, nicht auf

die Erpressung einzugehen, sondern die Polizei einzuschalten. Die Kripo

ermittelt. |cri

Fahrrad aus Hinterhof gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein gelb-rotes Fahrrad haben Unbekannte irgendwann

zwischen Freitag, 4. Juni, und Mittwoch, 9. Juni, aus einem Hinterhof in der

Philipp-Hepp-Straße gestohlen. Nach Angaben des Besitzers hat das Herrenrad der

Marke „Sixpack“ einen Wert von mindestens 2.000 Euro. Wie sich die Diebe Zugang

in den Hof des Mehrfamilienhauses verschafften, steht aktuell nicht fest. Die

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Beim Online-Shopping misstrauisch bleiben!

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Schnäppchen wollte ein Mann aus dem

Landkreis im Internet machen – stattdessen ist er mehr als 200 Euro los, ohne

etwas dafür bekommen zu haben. Der Grund: Er ist auf einen Fake-Shop

hereingefallen.

Über die Onlinewache zeigte der Fischbacher den Betrug an. Demnach hatte er sich

im Internet eine neue, günstige Waschmaschine ausgesucht und den geforderten

Betrag überwiesen. Als die Ware dann aber nicht geliefert wurde, fing der Mann

an nachzuforschen. Bei seiner Recherche im Internet fand er schließlich heraus,

dass es sich bei dem ausgewählten „Digitalmarkt“ offenbar um einen Fake-Shop

handelt. Mit einer Lieferung ist eher nicht mehr zu rechnen – das Geld dürfte

futsch sein.

Wir empfehlen: Wenn Sie im Internet etwas bestellen und dafür einen eher

unbekannten Versandhändler verwenden, ist es ratsam, sich die Seite des

ausgewählten Shops genauer anzuschauen. Wo hat die Firma ihren Sitz? Wer ist der

Inhaber? Gibt es Sicherheitszertifikate? Was wird in Verbraucherforen über

diesen Shop berichtet? Gibt es Erfahrungen anderer Kunden? – All das kann

helfen, sich einen Eindruck zu verschaffen und sich eine Meinung zu bilden, ob

man in diesem Shop etwas kaufen möchte oder lieber nicht. – Sonst kann aus einem

vermeintlichen Schnäppchen leicht eine teure Nullnummer werden.

Weitere Infos zum Thema „Fake-Shops“ finden Sie auf der Seite

www.polizei-beratung.de unter: https://s.rlp.de/Qp7Cw |cri

Streit unter Nachbarn

Kaiserslautern (ots) – Beim Streit unter Nachbarn ist am Mittwoch eine

Wohnungstür beschädigt worden. Am späten Nachmittag wurde es in einem

Mehrfamilienhaus in der Innenstadt laut: Mindestens fünf Hausbewohner waren sich

nicht grün. Im Verlauf des Streits schlug und trat nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen eine 39-Jährige gegen die Wohnungstür zweier Mitbewohner. Sie

beschädigte die Tür, weshalb die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Die Frau streitet den Vorwurf ab. |erf

Fußgänger beim Ausparken angefahren

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf einem Supermarktparkplatz in der

Danziger Straße ist am Mittwoch ein Fußgänger angefahren worden. Der Fahrer

eines Pkw übersah den 80-Jährigen beim Ausparken aus einer Parklücke. Der

Autofahrer setzte seinen Wagen zurück, ohne auf den Mann zu achten. Bei dem

Zusammenstoß wurde der Senior leicht verletzt. Eine Polizeistreife nahm den

Unfall auf. |erf

