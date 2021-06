Ettlingen-Rheinstetten/Karlsruhe/B36 – Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

Ettlingen-Rheinstetten/B36 – Bei den Ermittlungen zu einer Nötigung im

Straßenverkehr am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 36 bei Rheinstetten

sucht die Polizei noch Zeugen. Der Geschädigte war um 14.40 Uhr mit seinem

Hyundai Tucson auf der Strecke zwischen Neuer Messe und Karlsruhe unterwegs als

er zunächst von Lastwagen bedrängt und teils rechts überholt. Und dies obwohl er

sich via Tempomat an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsregelung gehalten

hatte. Nachdem diese Beschränkung auf 100 Stundenkilometer erweitert wurde und

er einen Überholvorgang einleitete, zog einer der Lastwagen hälftig auf die

linke der drei vorhandenen Fahrspuren und blockierte so sein Vorbeifahren. Da

sich der Geschädigte zu diesem Zeitpunkt bereits neben dem Lkw befand, musste er

stark bremsen um einen Unfall zu vermeiden. Dieser Vorgang hat sich nach Angaben

des Hyundai-Lenkers nochmals wiederholt. Die Ermittlungen zu den erkannten

Kennzeichen dauern an.

Zeugen die Beobachtungen machen konnten oder Hinweisgeber werden gebeten sich

unter der Telefonnummer 0721 / 9599-0 mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Mühlburg

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 34-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Karlsruhe – Tödliche Verletzungen erlitt ein 34-jähriger Mann am

Mittwochmittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle am Adenauerring in

Karlsruhe. Während Ausschalungsarbeiten auf dem Dach eines Rohbaus kam es gegen

Mittag zu dem Unglück bei dem der Arbeiter aus einer Höhe von rund 20 Metern

abstürzte. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch herbeigeeilte

Sanitäter und Notarzt erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der genauen Unfallumstände hat die Kriminalpolizei Karlsruhe unter

Hinzuziehung von Vertretern des Amtes für Umwelt- und Arbeitsschutz die

Ermittlungen übernommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen liegen derzeit keine

Anhaltspunkte für ein Verschulden Dritter vor.

Marxzell – Hauptuntersuchung um mehr als sieben Jahre überschritten

Karlsruhe – Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kontrollierten Beamte der

Verkehrspolizei Karlsruhe auf der Kreisstraße 3706, zwischen Moosbronn und

Fischweier den Fahrer eines Kleinkraftrades. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges

stellten sie fest, dass die Hauptuntersuchung des Fahrzeuges im Mai 2014 hätte

erfolgen sollen. Der 35-Jährige gab an sich auf einer Probefahrt zu befinden, da

das Zweirad längere Zeit nicht benutzt worden war. Er muss nun mit einem Bußgeld

und einem Punkt rechnen.

Ettlingen – Welle von Anrufen durch falsche Polizeibeamte

Karlsruhe – Aktuell warnt die Polizei vor falschen Polizeibeamten.

Zu einer Welle von Anrufen durch angebliche Polizei- oder Kriminalbeamte kommt

es aktuell mit über 50 Anrufen, vorwiegend im südlichen Landkreis Karlsruhe. Ein

Schaden entstand wohl bisher nicht.

In Laufe des Donnerstags meldete sich ein bislang unbekannter Mann telefonisch

bei den größtenteils älteren Personen und gab sich als Polizist aus. Er täuschte

vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei bzw. Einbrecher in der

Nähe der Wohnung festgenommen worden seien. Alle Angerufenen reagierten bislang

richtig und beendeten das Gespräch. Insbesondere jüngere Menschen werden

gebeten, ihre älteren Angehörigen im Gespräch eingehend aufzuklären und folgende

Hinweise weiterzugeben:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So

werden Sie Betrüger los.

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen,

Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld,

Schmuck oder Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die

Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen

Verhältnisse.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter

www.polizei-beratung.de

Karlsruhe – E-Scooter Fahrer beschädigt offensichtlich mutwillig geparkte Autos

Karlsruhe-Südweststadt – Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend

gegen 23.15 Uhr in Karlsruhe, während der Fahrt mit einem E-Scooter, mehrere

geparkte Autos beschädigt.

Mutmaßlich vorsätzlich beschädigte der Täter an insgesamt drei Fahrzeugen

jeweils den linken Außenspiegel, als er mit seinem roten Roller an diesen

vorbeifuhr – wie eine Zeugin mitteilte.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt sucht hierzu noch Zeugen, die gebeten

werden, sich unter 0721/6663411 zu melden.

Karlsruhe – Hafengebiet: Betrunkener Autofahrer (37) flüchtet vor der Polizei

Göppingen

Beamten der Wasserschutzpolizei Karlsruhe fiel am Mittwoch, 09.06.2021, gegen 21:15 Uhr ein Pkw auf, der mit erhöhter Geschwindigkeit im Hafengebiet unterwegs war. Der Fahrzeuglenker sollte deshalb einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 37-Jährige missachtete jedoch sämtliche Zeichen und Weisungen, indem er den PKW massiv beschleunigte. Daraufhin nahmen die Beamten mit dem Streifenwagen die Verfolgung auf.

Der Fahrer des flüchtenden Wagens verursachte in der Folge einen Verkehrsunfall, als er gegen eine Mauer prallte. Anschließend fuhr er mit dem beschädigten Pkw noch über eine rote Ampel, ehe er wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbremsen musste und von den Beamten festgenommen werden konnte.

Da Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,63 mg/L. Der Beschuldigte wurde deshalb für eine Blutentnahme mit zur Wache genommen.

Der vom ihm geführte Pkw wurde bereits im März außer Betrieb gesetzt, die angebrachten Kennzeichen waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Somit bestand weder Versicherungsschutz noch eine Zulassung. Außerdem stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und Urkundenfälschung.

Waghäusel-Wiesental – Einbruch in Bäckerei

Waghäusel-Wiesental – Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine

Bäckerei in Waghäusel-Wiesental eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen.

Die Täter verschafften sich gegen 02.30 Uhr über die Haupteingangstüre gewaltsam

Zutritt zum Innenraum der in der Mannheimer Straße gelegenen Bäckereifiliale.

Nachdem die Tür aufgehebelt war, demontierten und entwendeten sie einen

kleineren Wandtresor. Im Safe befanden sich einige hundert Euro Bargeld. Ähnlich

hoch liegt der Sachschaden. Laut einem Zeugen könnten womöglich drei Täter am

Werk gewesen sein von denen jedoch keine näheren Beschreibungen vorliegen. Über

das benutzte Fahrzeug liegen ebenfalls nur vage Informationen vor. Es könnte

sich um einen Audi mit Karlsruher Kfz-Zulassung gehandelt haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07256 /

9329-0 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Navigation leitet Radfahrer auf Autobahn

Karlsruhe – Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere

Anrufe mit dem Hinweis ein, dass ein Radfahrer die Bundesautobahn 5 auf dem

Standstreifen passieren würde. Die gemeldete Person konnte auf Höhe der

Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte angetroffen werden. Der 27-Jährige gab an, dass

er durch die Navigation seines Mobiltelefons auf die Autobahn geleitet wurde.

Durch einen Motorradfahrer der Verkehrspolizei wurde der Mann schließlich sicher

zurück auf den Radweg geführt.