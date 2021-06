Wiesenbach / Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer fährt Auto ins Heck – zwei Verletzte

Wiesenbach – Am Mittwoch gegen 16:50 Uhr fuhr ein 16-jähriger

Motorradfahrer an der Kreuzung Bammentaler Straße/Poststraße auf einen Skoda

auf, wodurch beide Unfallbeteiligten verletzt wurden. Die 48-jährige

Skoda-Fahrerin war auf der Bammentaler Straße unterwegs und musste auf Höhe der

Poststraße verkehrsbedingt anhalten. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr

der Motorradfahrer ungebremst in das Heck des Skodas und durchschlug mit dem

Helm die Heckscheib. Ersthelfer konnten den jungen Mann bis zum Eintreffen der

Rettungskräfte erstversorgen. Durch den Aufprall verletzte sich die Autofahrerin

leicht. Der Zweiradfahrer musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde

abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin bringt Radfahrerin mit Kind zum Stürzen und flüchtet – Zeugen gesucht!

Bammental – Am Dienstag gegen 07:30 Uhr missachtete eine bislang

unbekannte Opelfahrerin am Kreisverkehr Hauptstraße/Reilsheimer Straße die

Vorfahrt einer 24-jährigen Radfahrerin, die mit ihrem Kind auf einem Rad

unterwegs war, brachte diese zu Fall und flüchtete. Um einen Zusammenstoß mit

dem Auto zu verhindern, musste die 24-Jährige stark abbremsen und stürzte in der

Folge mit ihrem Kind auf die Fahrbahn. Das Kind blieb glücklicherweise

unverletzt, die Radfahrerin zog sich jedoch leichte Verletzungen zu. Bei dem

Auto handelte es sich um einen weißen Opel, der von einer weiblichen Person

gefahren wurde. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Schönau / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Autos frontal kollidiert – Pressemitteilung Nr. 2

Schönau – Nach dem Unfall auf der L535 ist die Unfallstelle wieder geräumt

und für den Verkehr freigegeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine

53-jährige Skoda-Fahrerin im Kurvenbereich kurz vor dem Ortseingang Schönau auf

die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer aus Neckarsteinach kommenden

31-jährigen Autofahrerin. In deren Auto befand sich auch ein Säugling, der

glücklicherweise unverletzt blieb. Die beiden Fahrerinnen erlitten schwere

Verletzungen und müssen in nahegelegenen Krankenhäusern behandelt werden. Beide

Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kleingartenanlage – Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum von Dienstag, 20:30 Uhr bis

Mittwoch, 19:15 Uhr wurde gleich in drei Gartenhütten in den Rotwiesen

eingebrochen und mehrere elektronische Gerätschaften sowie ein Besteckkasten

entwendet. Der Gesamtwert des Stehlguts ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Täterschaft verschaffte sich zunächst durch das Herunterdrücken und

Übersteigen eines Zaunes Zutritt zu einem Grundstück in der Kleingartenanlage.

Daraufhin hebelte sie mit einem unbekannten Werkzeug die Eingangstür zu einer

dortigen Hütte auf. Bei zwei weiteren Gartenhütten nutzte die Täterschaft

wiederum ein unverschlossenes Fenster sowie eine Tür, um in die Räumlichkeiten

zu gelangen. Der oder die Einbrecher waren offenbar auf der Suche nach

Wertgegenständen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch

nicht bekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Kleingartenbesitzer

geschädigt wurden. Der Polizeiposten Mühlhausen hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und bittet deshalb Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können

sowie weitere Geschädigte, sich unter der Tel.: 06222 662850 zu melden.

Edingen-Neckarhausen: schwerer Verkehrsunfall mit E-Bikefahrer – zeitweise Fahrbahnsperrung

Edingen-Neckarhausen – Ein 80-jähriger E-Bikefahrer befuhr am frühen

Mittwochabend gegen 17:30 Uhr den Feldweg zur Friedrichsfelder Straße in

Richtung K 4140 und wollte auf Höhe der Reiterhöfe die Fahrbahn überqueren. Aus

derzeit nicht bekannten Gründen fuhr der Mann auf die Friedrichsfelder Straße

ein, obwohl aus Richtung Neu-Edingen ein vorfahrtsberechtigtes Auto angefahren

kam. Der 77-jährige Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem

80-Jährigen nicht mehr rechtzeitig verhindern. Der E-Bikefahrer stürzte in der

Folge auf die Motorhaube des Autos und schlug mit dem Kopf auf der Frontscheibe

auf. Der 80-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt und musste mit einem

Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen werden. Ein

Sachverständiger wurde verständigt und kam ebenfalls vor Ort. Die Fahrbahn

musste für rund drei Stunden vollgesperrt werden. Insgesamt entstand ein

Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Auf Parkplatz gegen Auto gefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Waibstadt – Am Mittwoch zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr fuhr auf einem

Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Neidensteiner Straße ein bislang

unbekannter Autofahrer gegen einen dort geparkten Audi und flüchtete unerkannt.

Durch den Unfall entstand an dem Audi ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung – Hoher Schaden – Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis – Große Beute machten unbekannte Täter bei

einem Einbruch in eine Wohnung in Eppelheim. Die Einbrecher drangen zwischen

17.00 Uhr und 22.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in

der Erzbergerstraße ein. Im Erdgeschoss brachen sie die Abschlusstür einer

Wohnung gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnräume. In der Wohnung hebelten

die Unbekannten einen Tresor auf und entnahmen daraus Bargeld, Schmuck und

mehrere Armbanduhren. Im Anschluss begaben sich die Einbrecher in eine Wohnung

im Kellergeschoss und durchwühlten im Schlafzimmer einen Schrank. Anschließend

flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.:

06221/3418-0 zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: In Wohnung eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Bargeld und eine wertvolle

Herrendarmbanduhr erbeuteten unbekannte Täter am Mittwoch bei einem Einbruch in

eine Wohnung in Sandhausen. Der oder die Einbrecher verschafften sich in der

Zeit zwischen 9 Uhr und 17 Uhr Zutritt zum Treppenhaus eines

Mehrfamilienanwesens in der Heidelberger Straße. Im ersten Obergeschoss drangen

sie gewaltsam in eine Einraumwohnung ein und entwendeten dabei Bargeld in Höhe

von mehreren tausend Euro sowie eine wertvolle Herrendarmbanduhr. Anschließend

verließen die Unbekannten die Wohnung wieder und flüchteten aus dem Haus, was

ein Zeugen offenbar beobachten konnte.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Schönau / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Autos frontal kollidiert – Pressemitteilung Nr. 1

Schönau – Gegen 09:05 Uhr geriet ein Auto in der Neckargemünder Straße

(L535) auf Höhe des Ortseingangs von Schönau in den Gegenverkehr und kollidierte

mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die beiden Unfallbeteiligten mussten durch

den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Schwere

der Verletzungen ist noch nicht bekannt. Die L535 ist derzeit in beide

Fahrtrichtungen gesperrt.

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: Amtswechsel beim Polizeiposten in Angelbachtal

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis – Die Leitung des örtlichen

Polizeipostens hat gewechselt. Polizeihauptkommissar Ralf Kerschbaum, der den

Posten seit 2011 leitete, wechselt zum 1. Juli 2021 nach Heidelberg und

übernimmt bei der dortigen Verkehrspolizei einen neuen, größeren

Aufgabenbereich. Als Leiter einer Dienstgruppe mit zehn Personalstellen ist er

dort fortan für die Bekämpfung von Verkehrsunfallfluchten in Heidelberg und im

Rhein-Neckar-Kreis zuständig.

Der Amtswechsel wurde in Anwesenheit von Bürgermeister Werner, Polizeidirektor

Bühler, dem stellvertretenden Leiter der Schutzpolizeidirektion beim

Polizeipräsidium in Mannheim, in einem kleinen Kreis vorgenommen. Kerschbaum hat

den Posten nunmehr zehn Jahre lang geleitet und mit seinem Team einen

wesentlichen Beitrag geleistet, die Region sicherer zu gestalten. Die Zahl der

Straftaten ist überschaubar, liegt seit vielen Jahren im Jahresdurchschnitt

knapp über 100. Die Aufklärungsquote im vergangenen Jahr war mit 68 %

außergewöhnlich hoch und zeugt von erfolgreicher und effizienter Polizeiarbeit

vor Ort. „Dies ist der Mitverdienst des scheidenden Postenleiters“, so Bühler,

der für Kerschbaum anerkennende Dankesworte kundtat. Polizeirat Harz, Leiter des

Polizeireviers in Sinsheim, schloss sich den Dankesworten an und überreichte ein

Erinnerungsgeschenk.

Die direkte Nachfolge steht mit Polizeioberkommissar Thomas Gion auch bereits

fest. Der 36-jährige Schutzmann aus St. Leon-Rot übernimmt nun die Leitung des

Postens. Gion hat sich in einem Personalauswahlverfahren durchgesetzt und den

Zuschlag erhalten. Er absolvierte, wie auch Kerschbaum, das Studium an der

Hochschule für Polizei und verfügt durch seine bisherige Tätigkeit in Wiesloch

und Heidelberg über die notwendige Einsatz- und Führungserfahrung, die ihn

befähigt das ihm übertragene Amt gut zu meistern.

Bürgermeister Werner lobte in seinen Gruß- und Dankesworten die Situation den

Polizeiposten direkt im Rathaus angesiedelt zu haben. Die kurzen Wege und der

direkte Kontakt begünstigt Zusammenarbeit, auch und gerade für die Bürgerinnen

und Bürger der Gemeinde. Werner bedankte sich ebenfalls beim bisherigen Leiter

für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und hatte zum

Abschied auch noch das ein oder andere symbolische Geschenk mit dabei.

Mit Blick auf den nahtlosen Übergang zeigt sich Bürgermeister Werner erfreut. Er

hieß Nachfolger Gion in der Gemeinde herzlich Willkommen, wünschte einen guten

Start und viel Erfolg im neuen Amt.

Kerschbaum selbst zog nach den zehn Jahren ein positives Fazit, lobte die auch

aus seiner Sicht sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und

bedankte sich bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Er freue sich

dennoch auf seine neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen in

Heidelberg. Der Gemeinde bliebe er stets verbunden – als Bürger und natürlich

auch als Vorsitzender des Ortsverbandes des DRK.