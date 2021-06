Heidelberg: Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg – Am Mittwoch gegen 19 Uhr kollidierte auf der L598 kurz nach

der Kreuzung der Judenchaussee in Richtung Heidelberg der Fahrer eines

Kleinbusses beim Fahrstreifenwechsel seitlich mit einem Opel und fuhr

anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Der Opelfahrer fuhr

mit einem Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen, als der unbekannte

Kleinbusfahrer vom linken ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen wechseln

wollte. Durch den Unfall entstand an dem Opel ein Schaden von mehr als 1000

Euro. Der Fahrer des Busses wird wie folgt beschrieben: 18 – 20 Jahre alt,

schlanke Statur, kurze braune Haare. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine

gleichaltrige, braunhaarige Frau. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder

durch den unbekannten Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.