E-Bike aus VW-Bus entwendet,

Wiesbaden, Kiedricher Straße, Dienstag, 08.06.2021 – Mittwoch, 09.06.2021

(he)In der Kiedricher Straße in Wiesbaden entwendeten unbekannte Diebe aus einem

geparkten VW-Bus ein E-Bike und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von

über 4.000 Euro. Mutmaßlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen der

oder die Täter gewaltsam in den VW T4 ein und entwendeten das im Innenraum

abgestellte E-Bike. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Polizei hat

die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Telefonbetrüger scheitern,

Wiesbaden, Nansenstraße, Mittwoch, 09.06.2021, 13:45 Uhr

(he)Gestern Mittag versuchten Trickbetrüger einen 69-jährige Mann aus der

Nansenstraße hinters Licht zu führen und ihm einen finanziellen Schaden

zuzufügen. Der Angerufene wurde jedoch misstrauisch und kontaktierte die

Polizei. Gegen 13:45 Uhr klingelte bei dem vermeintlichen Opfer das Telefon und

man berichtete ihm freudig davon, das er 38.000 Euro gewonnen habe. Die ganze

Sache hatte nur einen kleinen Haken. Bevor eine Gewinnauszahlung erfolgen könne,

müsse der „Glückspilz“ Gutscheinkarten im Wert von 800 Euro kaufen und die

jeweiligen Kartennummern, damit diese auch eingelöst werden können, dem Anrufer

mitteilen. Hier wurde der 69-Jährige dann misstrauisch und beendet das

Telefonat. Statt Gutscheinkarten zu kaufen wendete er sich an die Polizei. Im

vorliegenden Fall handelt es sich nur um eine von unzähligen Maschen, welche

Betrüger nutzen um an die Vermögenswerte ihrer Opfer zu gelangen. Lassen Sie

sich niemals auf solche Spielchen ein. Kein seriöses Gewinnspielunternehmen

zahlt auf diese Art und Weise seine Gewinne aus; schon gar nicht, wenn Sie noch

nie an einer Lotterie oder einem Gewinnspiel teilgenommen haben! Weitere

Informationen über die Maschen der Betrüger finden sie unter

www.polizei-beratung.de.

Wiesbaden, Schachtstraße, Mittwoch, 09.06.2021, 09:30 Uhr – 14:30 Uhr

(he)Gestern drangen Einbrecher in der Schachtstraße gewaltsam in eine in einem

Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung ein und entwendeten Bargeld und Schmuck im

Wert von mehreren Tausend Euro. Zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr gelangten die

Täter auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und

verschafften sich anschließend Zugang zu der im 2. Obergeschoss gelegene

Wohnung. Während Teile der Wohnung durchsucht wurden, fiel den Tätern das

Diebesgut in die Hände. Mit diesem flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen

oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbruchsversuch scheitert,

Wiesbaden, Zeilstraße, Dienstag, 08.06.2021, 18:30 Uhr – Mittwoch, 09.06.2021,

07:30 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch scheiterten unbekannte Täter bei dem

Versuch in der Zeilstraße in ein Kosmetikstudio einzubrechen, verursachten dabei

jedoch einen Sachschaden von circa 100 Euro. Gestern Morgen, gegen 07:30 Uhr

wurden an der Eingangstür des Studios Hebelspuren festgestellt; ein Eindringen

in die Behandlungsräume fand augenscheinlich nicht statt. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder

Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Türschlösser beschädigt,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Mittwoch, 09.06.2021, 20:00 Uhr Donnerstag,

10.06.2021, 00:00 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter in der Wilhelmstraße

durch das Beschädigen von Türschlössern in Geschäftsräume einzudringen. Hierbei

hinterließen die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Den ersten

Erkenntnissen zufolge manipulierten die Täter zwischen 20:00 Uhr und 00:00 Uhr

an mehreren Schlössern verschiedener Eingangstüren des Gewerbeobjektes,

schafften es jedoch nicht diese zu überwinden und flüchteten demnach, ohne in

die Innenräume vorgedrungen zu sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mehrere Scheiben an PKW beschädigt,

Wiesbaden, Langeooger Straße, Mittwoch, 09.06.2021, 00:00 Uhr – 09:30 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten unbekannte Täter einen

in einer Tiefgarage in der Langeooger Straße abgestellten Pkw und verursachten

dadurch einen Sachschaden von circa 1.200 Euro. Der schwarze Chevrolet „Nubira“

war in der Nacht gegen 00:00 Uhr noch unbeschädigt. Gestern Morgen, gegen 09:30

Uhr waren dann fast alle Scheiben des Pkw ringsherum beschädigt. Konkrete

Täterhinweise liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Verkehrsunfall mit Radfahrerin, Zeugen gesucht, Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring,

Boelckestraße, Mittwoch, 09.06.2021, 15:50 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es an der Kreuzung Otto-Suhr-Ring, Boelckestraße zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Polo und einer Radfahrerin, bei dem diese

leicht verletzt wurde und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden

musste. Da der Unfallhergang nicht gänzlich geklärt ist sucht die Wiesbadener

Polizei nach Zeugen. Den Feststellungen vor Ort zufolge befuhr eine 27-jährige

Polo-Fahrerin den Otto-Suhr-Ring aus Richtung Schmalweg und bog bei grün

zeigender Ampel nach rechts in die Boelckestraße ein. Zeitgleich beabsichtigte

die 60-jährige Fahrradfahrern, ebenfalls bei Grünlicht, die Boelckestraße an der

dortigen Fußgängerampel zu überqueren. Hierbei kam es zu einer Kollision und die

Radfahrerin stürzte zu Boden. Bis dato sind keine unbeteiligten Zeugen des

Unfallgeschehens bekannt, sodass das ermittelnde 2. Polizeirevier Zeuginnen oder

Zeugen bittet, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Geschäft auf Golfplatz von Einbrechern heimgesucht,

Idstein, Wörsdorf, Am Nassen Berg, 09.06.2021, 03.00 Uhr,

(pl)Auf dem Golfplatzgelände in Wördorf wurde in der Nacht zum Mittwoch das

dortige Geschäft von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen gegen 03.00 Uhr

zu und drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in den Verkaufsraum ein.

Anschließend entwendeten sie diverse Kleidungsstücke und ergriffen dann mit

ihrer Beute die Flucht. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Randalierer im Garten zugange,

Taunusstein, Hahn, Grillparzerstraße, Festgestellt: 09.06.2021, 10.50 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag wurde festgestellt, dass in einem Garten in der

Grillparzerstraße in Taunusstein-Hahn Vandalen gewütet haben. Die Täter

verschafften sich Zutritt zum Grundstück und beschädigten anschließend die

Gartenmöbel, ein Trampolin sowie die Gartenhütte. Der durch die Randalierer

entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die

Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Farbschmierereien in Taunusstein,

Taunusstein, Hahn, Zum Schwimmbad, Taunusstein, Neuhof, Kopernikusstraße,

08.06.2021, 19.00 Uhr bis 09.06.2021, 07.30 Uhr,

(pl)In der Straße „Zum Schwimmbad“ in Taunusstein-Hahn und in der

Kopernikusstraße in Taunusstein-Neuhof waren in der Nacht zum Mittwoch

Graffitisprayer zugange. Die Täter besprühten in Taunusstein-Hahn die

Außenfassade des Schwimmbades sowie ein Verkehrszeichen mit Farbe. In der

Kopernikusstraße hatten es die Sprayer auf die Fassade eines Einfamilienhauses

abgesehen. Der durch die Farbschmierereien verursachte Gesamtschaden wird auf

mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Kanaldeckel entfernt – Opel beschädigt, Idstein, Am Bahnhof, 09.06.2021,

22.55 Uhr,

(pl)In Idstein fuhr ein 34-jähriger Autofahrer am Mittwochabend mit seinem Opel

über einen zuvor herausgehobenen und anschließend auf der Fahrbahn abgelegten

Gullideckel. Der 34-Jährige war gegen 22.55 Uhr mit seinem Pkw in der Straße „Am

Bahnhof“ unterwegs, als er mit seinem Wagen über den auf der Fahrbahn liegenden

Kanaldeckel fuhr. Dies hatte zur Folge, dass der Unterboden des Fahrzeugs

beschädigt wurde. Neben dem herausgehobenen Gullideckel, der dem Opelfahrer zum

Verhängnis wurde, wurde unweit von der Unfallstelle ein weiterer Kanaldeckel aus

der Verankerung gehoben. Die Idsteiner Polizei ermittelt wegen des gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeuginnen oder Zeugen sowie

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06126) 9394- 0 zu

melden.