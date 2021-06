Schüsse in Weilmünster,

Weilmünster-Wolfenhausen, Bornbachstraße, Donnerstag, 10.06.2021, 01:16 Uhr

(wie)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll es in Weilmünster-Wolfenhausen zu drei Schussabgaben gekommen sein. Vor einem Haus in der Bornbachstraße habe ein Mann aus einem Auto heraus, gegen 01:16 Uhr, dreimal geschossen. Verletzt wurde dabei niemand. Die herbeigeeilte Polizei konnte den PKW vor Ort nicht mehr sichten, es wurden auch keine Patronenhülsen gefunden. Der flüchtige PKW wurde später von einer Streife der Autobahnpolizei auf der A3 angehalten und kontrolliert. Eine Waffe konnte dabei nicht gefunden werden. Da der Hintergrund des Vorfalls im familiären Bereich liegt, wurde dem Fahrer des angehaltenen PKW ein Kontaktverbot ausgesprochen.

Bedrohung endet mit Einweisung in Psychiatrische Klinik, Villmar, Falkenbacher Straße, Mittwoch, 09.06.2021, 13:30 Uhr

(wie)Am Mittwochmittag bedrohte ein 24-jähriger Mann seine Nachbarschaft und musste anschließend festgenommen werden. Der 24-Jährige soll gegen 13:30 Uhr in der Falkenbacher Straße in Villmar-Aumenau seine Nachbarschaft angeschrien und bedroht haben. Er habe auch bereits ein Beil gegen eine Hauswand geschleudert. Das Haus des 24-Jährigen wurde von der Weilburger Polizei umstellt und der Mann schließlich aus dem Haus gesprochen und festgenommen. Aufgrund einer Verletzung am Fuß musste der 24-Jährige von Rettungssanitätern behandelt werden. Aufgrund der Gesamtumstände und des psychischen Zustands des Mannes, wurde dieser im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Verletzter Motorradfahrer nach Unfall bei Wirbelau, Runkel-Wirbelau, Kreisstraße 431 Mittwoch, 09.06.2021, 18:46 Uhr

(wie)Am Mittwochabend wurde bei einem Alleinunfall ein 16-jähriger Motorradfahrer verletzt. Auf der Kreisstraße 431 zwischen Wirbelau und Falkenbach stürzte der Fahranfänger und verletzte sich an der Hüfte. Der 16-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei Weilburg nahm den Unfall auf, um das beschädigte Zweirad kümmerten sich die Freunde des 16-Jährigen.

Unfallflucht in Limburg-Offheim,

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Donnerstag, 10.06.2021, 03:14 Uhr

(wie)Am frühen Donnerstagmorgen wurde in Offheim ein parkendes Auto angefahren und der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle. Gegen 03:14 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Kleintransporters einer Bäckerei. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit quietschenden Reifen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das flüchtige Fahrzeug muss im Frontbereich beschädigt sein. Am Unfallort gefundene Lacksplitter deuten auf eine blau-metallic-Lackierung hin. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 entgegen.