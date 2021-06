Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Videoüberwachung mit neuer Technik in Offenbacher Innenstadt installiert – Siehe EINGANGSFOTO

Quelle: Stadt Offenbach

Videoüberwachung mit neuer Technik in Offenbacher Innenstadt installiert

Offenbach am Main, 10. Juni 2021 – Wie bereits im Februar berichtet, hat der Magistrat dem

vollständigen Austausch der Videoüberwachung in der Offenbacher Innenstadt zugestimmt.

Die technisch erneuerten Anlagen sind inzwischen in Betrieb genommen worden. An Investitionskosten sind insgesamt 330.000 Euro angefallen. Zwei Drittel davon, 220.000 Euro, bezuschusst das Land Hessen.

„Seit dem Jahr 2004 gibt es die Videoüberwachung im Stadtgebiet. Nach nunmehr 17 Jahren

war eine technische Aktualisierung dringend erforderlich. Die neuen Kameras ermöglichen

die Aufzeichnung in einer deutlich besseren Bildqualität und damit überhaupt eine Grundlage

für gegebenenfalls notwendige Fahndungsmaßnahmen der Polizei. Ich freue mich, dass die

Installation der Geräte nun sehr rasch abgeschlossen werden konnte und die neue

Videoüberwachung in Betrieb geht. Damit bieten wir einerseits den Bürgerinnen und Bürgern

mehr Sicherheitsgefühl und unterstützen andererseits die Polizei- und Ordnungsbehörden

bei der Aufklärung von Straftaten“, betont Ordnungsdezernent Peter Freier.

Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Südosthessen betreibt die Stadt Offenbach die

Videoüberwachung innerhalb des Stadtgebiets. Drei Kameras befinden sich an der

Hermann-Steinhäuser-Straße. Zwei Kameras überwachen den Europaplatz und zwei

Kameras stehen am S-Bahn-Bahnhof Bieber-Waldhof. Neun Kameras sind am Marktplatz

installiert, fünf befinden sich am Stadthaus, eine am Gebäude Frankfurter Str. 1 und drei

Kameras an der Sparkasse. Zugriff auf die aufgezeichneten Bilder haben die berechtigten

Beschäftigten der Stadtwache, die Einsatzzentrale der Polizei und die Berechtigten des

neuen Polizeireviers im Neubau des Polizeipräsidiums ab August 2021.

Polizeipräsident Eberhard Möller führt weiter aus: „Die Videoüberwachung an öffentlichen

Plätzen verbessert das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Offenbacher Innenstadt. Sie

erhöht den Verfolgungsdruck auf potenzielle Straftäter und soll damit Straftaten verhindern.

Die jetzt erfolgte technische Aufwertung verbessert zudem die Möglichkeiten zur Aufklärung

von Straftaten und hilft bei der gezielten, schnellen Einwirkung auf Ereignisse vor Ort.“

Die Errichtung und der Betrieb der Videoschutzanlage erfolgt in enger Abstimmung mit dem

Hessischen Datenschutzbeauftragten und dem Hessischen Landeskriminalamt.

Die Überwachung öffentlicher Straßen und Plätze ist gesetzlich streng geregelt und die

Aufzeichnungen dürfen nur in begründeten Einzelfällen von den Ermittlungsbehörden

gesichtet werden.

Die neu installierten Kameras arbeiten mit sogenannten hochauflösenden MultifocalSensorsystemen. Dies ist ein patentiertes Kamerasystem, das weite Flächen und große

Distanzen in einer hohen Auflösungsqualität darstellen kann. Diese Videotechnik kommt

bereits in mehreren Städten in Hessen zum Einsatz und wird vom Hessischen

Landeskriminalamt empfohlen.

Bildinformation: Die Bilder zeigen die Kameras am Stadthaus im Vollbild und als Detailaufnahme.

Außenspiegel abgefahren: Wer kann Hinweise geben? – Heusenstamm

(tl) Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch in der Zeit von 7 bis 20.30 Uhr in der Finkenstraße 39 den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten BMW abgefahren und war dann geflüchtet. Der Schaden an dem schwarzen X4 mit OF-Kennzeichen beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei in Heusenstamm bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Diebe stahlen Außenspiegelgläser – Rödermark

(aa) Diebe zogen in der Nacht zum Mittwoch durch Ober-Roden und stahlen die Außenspiegelgläser von drei geparkten Autos. Die Audi-Fahrzeuge waren im Lindenweg und der Jägerstraße abgestellt. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Unfallflucht: Sprinter auf Parkplatz beschädigt – Seligenstadt

(tl) Schätzungsweise 3.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwochmorgen an einem blauen Mercedes Sprinter mit ES-Kennzeichen in Folge einer Verkehrsunfallflucht. Der 64 Jahre alte Nutzer parkte den Wagen nur kurz auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Willi-Brehm-Straße. In der Zeit von 7.30 bis 7.35 Uhr verursachte ein bis dato unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Schaden auf der rechten Fahrzeugseite des Sprinters. Aufgrund des sehr kurzen Tatzeitraumes erhoffen sich die Unfallfluchtermittler Hinweise von Zeugen. Diese nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06183 911 55-0 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

Gassi-Geher schrie Nazi-Parolen – Hanau

(aa) Anwohner der Akademiestraße meldeten am Mittwochnachmittag einen Fußgänger, der Nazi-Parolen schrie. Gegen 15.15 Uhr kam der etwa 1,80 Meter große und schlanke Mann, der mit einem weiß/braunen kniehohen Hund unterwegs war, aus Richtung Schule. Auf dem Fußweg in Richtung Hauptbahnhof schrie er dann „Heil Hitler“ und „Raus aus unserem Land“. Die Fahndung nach dem Mann (graue kurze Haare und Dreitagebart), gegen den nun ein Strafverfahren wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen läuft, führte nicht zu seiner Feststellung. Weitere Hinweise werden unter der Kripo-Hotline 06181 100-123 erbeten.

Räuber erbeutet Tageseinnahmen beim Geldeinzahlen – Schlüchtern

(tl) Ein etwa 1,70 Meter großer, maskierter Mann hat am Mittwochabend eine Frau beim Einzahlen der Tageseinnahmen eines Getränkemarktes überfallen und Bargeld geraubt. Die 38 Jahre alte Angestellte betrat gegen 20.35 Uhr den Vorraum einer Bank in der Straße „Unter den Linden“ als sie von dem Unbekannten unvermittelt mit Pfefferspray besprüht wurde. Nachdem er dem Opfer die schwarze Geldtasche mit dem Bargeld entrissen hatte, flüchtete der als kräftig beschriebene Täter in unbekannte Richtung. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißen Streifen, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Kripo-Hotline 06051 827-0 entgegen.