Bad Hersfeld: Mann mit Messer angegriffen – Versuchter Totschlag – Syrer verhaftet

Bad Hersfeld – In der Nacht auf Dienstag (08.06.), gegen 0:40 Uhr, wurde ein 22-jähriger Mann in der Frankfurter Straße von einem 20-Jährigen mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt.

Der 22-jährige Bad Hersfelder, syrischer Herkunft, war zu Fuß mit zwei Bekannten auf der Frankfurter Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs, als er von einem Mann angegriffen wurde. Bei der folgenden Rangelei wurde der Geschädigte durch Schläge, Tritte und Messerstiche des Angreifers schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Täter und sein Begleiter flüchteten im Anschluss an die Tat.

Während Zeugen sofort die Polizei informierten, verständigten Passanten zeitgleich den Notruf. So konnte der schwerverletzte Mann kurze Zeit später zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei Bad Hersfeld leitete unverzüglich eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein und nahm die entsprechenden Ermittlungen auf. Bei Zeugenbefragungen ergaben sich Hinweise auf die Identität des Täters. Außerdem kamen die Ermittlerinnen und Ermittler an die Information, dass dem Konflikt wohl eine private Streitigkeit vorausgegangen war.

Bereits wenige Stunden später nahmen Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld den 20-jährigen Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift fest.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige, syrischer Herkunft, wurde im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.