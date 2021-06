Mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt: 33-jähriger Fuldaer in U-Haft

Fulda/Schlitz – Bereits Ende Mai haben Beamtinnen und Beamte der Kriminaldirektion Osthessen drei Männer im Alter zwischen 30 und 47 Jahren festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum mit größeren Mengen Rauschgift gehandelt zu haben.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen der Fuldaer Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Gießen konnte der Tatverdacht gegen die Beschuldigten begründet und weiter erhärtet werden. In Folge dessen erließ das Gießener Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der drei Männer im Stadtgebiet Fulda und in Künzell sowie Haftbefehl gegen den 33-jährigen Fuldaer.

Die erlassenen Beschlüsse wurden am 25. Mai bei Einsatzmaßnahmen der Kriminaldirektion Osthessen – unter Hinzuziehung von operativen Einheiten der osthessischen Polizei – vollstreckt. Dabei konnten die Ermittlerinnen und Ermittler rund drei Kilogramm Marihuana, geringe Mengen Kokain und mehrere hundert Euro Bargeld sicherstellen und die Beschuldigten festnehmen.

Im weiteren Verlauf wurde der 33-jährige libanesische Staatsangehörige dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Alsfeld vorgeführt, der ihm den bestehenden Haftbefehl verkündete. Er wurde daraufhin einer hessischen Justizvollzugsanstalt überstellt. Die beiden anderen Männer, ein 30-jähriger serbischer Staatsangehöriger aus Fulda und ein 47-jähriger libanesischer Staatsangehöriger aus Künzell, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Den monatelangen Ermittlungen der Kriminalpolizei gingen das Auffinden von rund 400 Gramm Amphetaminbase, weiteren Rohstoffen und Chemikalien zur Drogenherstellung sowie eines Revolvers im Nahbereich des damaligen Wohnanwesens von einem der Beschuldigten im Schlitzer Stadtteil Hemmen (Vogelsbergkreis) im September 2020 voraus.

Das in dem Ermittlungskomplex insgesamt sichergestellte Rauschgift und die zur Drogenherstellung aufgefundenen Materialien hätten im Straßenverkauf mehrere zehntausend Euro erzielen können.

Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Lauterbach/Wallenrod – In der Nacht zu Dienstag (09.06.) brachen Unbekannte in der Ringstraße auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses einen Transporter auf und stahlen verschiedene Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter drangen über eine Schiebetür in den weißen Mercedes Sprinter ein und entwendeten einen Winkelschleifer, ein Lasermessgerät, einen Nagelschussapparat, eine Bohrmaschine, einen Bohrschrauber sowie ein Bauradio. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Hauneck/Unterhaun – Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (09.06.), gegen 3:20 Uhr, in eine Bäckerei in der Hersfelder Straße einzubrechen. Als die Täter an einem Fenster hebelten, wurden sie von einer Mitarbeiterin gestört und ergriffen die Flucht in Richtung Oberhaun. Eine nähere Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Linienbus aufgebrochen

Rotenburg a.d. Fulda – In einen Linienbus brachen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (09.06.) in der Straße „Zum Güterbahnhof“ ein. Die Täter verschafften sich über die hintere Tür Zutritt zum Bus und stahlen das Fahrkartendruckgerät sowie die Wechselkasse. Am Bus entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec-Diebstähle

Bad Hersfeld – Auf zwei Pedelecs hatten es unbekannte Täter am Dienstag (09.06.), zwischen 07:15 Uhr und 16 Uhr, im Seilerweg abgesehen. Die Fahrräder waren an einem Fahrradständer in einem Parkhaus angeschlossen. Bei den Rädern handelte es sich um ein graues Trekking-Pedelec der Marke Falter im Wert von circa 3.100 Euro und ein schwarzes E-MTB der Marke Corratec im Wert von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ladendiebstahl – Täter gefasst

Eichenzell – Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Fulda gelang es am Dienstagabend (09.06.) einen flüchtigen Ladendieb festzunehmen. Der Mann war von einem aufmerksamen Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes am „Rhönhof“ dabei beobachtet worden, wie er mehrere Schnapsflaschen stahl. Danach ergriff der 40-jährige Täter zu Fuß die Flucht, woraufhin der Mitarbeiter die Polizei informierte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Fulda den Flüchtigen im Bereich der A66 fest und stellten Teile des Diebesguts bei ihm sicher. Der Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Lkw Unfall auf B 27

Am Mittwochnachmittag befuhr in Fulda um 15.42 Uhr ein 61 jähriger LKW Fahrer mit seinem Sattelzug aus dem Landkreis Kusel die B 27 von Künzell in Richtung Bronnzeller Kreisel. Kurz vor der Abfahrt Kaiserwiese verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die rechte Leitplanke und dortige Verkehrszeichen. Der Lkw Fahrer wurde mit vermutlich nur leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund Alkoholisierung wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden an dem Sattelzug und den zerstörten Verkehrseinrichtungen wird auf 30.000 EUR geschätzt. Für die Bergungsmaßnahmen musste die B 27 in dem Streckenabschnitt bis 20.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Um 21.10 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die verbliebene Teilsperrung in Fahrtrichtung Bronnzeller Kreisel konnte aufgehoben werden.

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Freitag (04.06.) wurde in der Zeit von 07:45 Uhr bis 16 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter grauer Opel Corsa in der Amazon-Straße durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Philippsthal – Am Montag (07.06.) befuhr gegen 15 Uhr ein 19-jähriger Honda-Fahrer die Vachaer Straße aus Richtung Oberzella kommend in Richtung Ortsmitte Philippsthal, als ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer, der in entgegengesetzter Richtung fuhr, beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des 19-Jährigen streifte. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall – Lkw-Fahrer wendet

Niederaula – Am Dienstag (08.06.), gegen 9:50 Uhr, ist ein 65-jähriger LKW-Fahrer von der A7 kommend nach links auf die B62 abgebogen, um verbotswidrig zu wenden. Der Mann missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 68-jährigen Wohnmobil-Fahrers. Der Fahrer des Wohnmobils konnte, trotz Gefahrenbremsung, nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von circa 7.000 Euro an beiden Fahrzeugen.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra-Weiterode – Zur Unfallzeit am Dienstag (08.06.), gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Bad Hersfelder Pkw-Fahrer mit seinem Skoda die Eisenacher Straße. Im Einmündungsbereich Eisenacher Straße / L 3251 wollte er dann nach rechts in Richtung Bebra-Breitenbach einbiegen. Dabei übersah er einen 80-jährigen Radfahrer aus Ronshausen, der rechts auf dem dortigen Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der 80-jährige Radfahrer wurde leichtverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 350 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Ronshausen- Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (08.06.), gegen 14.30 Uhr, die Kasseler Straße aus Richtung Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Bebra-Weiterode. Im Bereich der Kasseler Straße streifte er im Vorbeifahren den Fahreraußenspiegel eines Opel-Astra aus Bebra, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.