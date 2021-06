Heidelberg: Heidelberger Literaturtage – Neue Bücher, altes Heim

Heidelberg – Am 9. Juni 2021 wurden die Heidelberger Literaturtage live im der Seniorenresidenz Augustinum im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund eröffnet.

Ein Defilee von Personen, eine Kaskade von Danksagungen bildeten im großen Saal des Augustinum, im Volksmund „Theatersaal auf dem Berg“ genannt, den Auftakt der fünftägigen Veranstaltung.

30 Programmpunkte werden hybrid, also im Internet-Livestream und vor Ort im Augustinum durchgeführt. Die lebendigste Rede hielt ein Gast: Der spanische Lyriker Jesus Ortega brachte seine Begeisterung für die Literaturtage am besten zum Ausdruck.

Tipp: Wem es draußen in der Sommerhitze in diesem Tagen zu heiss ist, die Klimatisierung im Saal des Augustinum ist sehr angenehm und die FFP2-Maske darf am Platz abgenommen werden.

Bildergalerie (Fotos: Sarah Kohl)