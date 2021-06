Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Waghalsige Flucht vor Polizei

Grebenstein (ots) – Vermutlich wegen gestohlener Kennzeichen an seinem Wagen trat ein 30-Jähriger aus Grebenstein am gestrigen Mittwochnachmittag 09.06.2021 die Flucht vor einer Polizeistreife auf der B 83 an. Mit hohen Geschwindigkeiten flüchtete der Fahrer in Richtung Osten. In Hann. Münden konnte der Flüchtende schließlich dank der schnellen länderübergreifenden Zusammenarbeit durch unterstützende Beamte des Polizeikommissariats Hann. Münden gestoppt und festgenommen werden.

Dabei zog sich eine an der Festnahme ebenfalls beteiligte Beamtin des Kasseler Polizeireviers Nord Verletzungen am Knie zu, da sie vor dem plötzlich wieder anfahrenden Wagen zur Seite springen musste. Gegen den Festgenommenen wird nun wegen Urkundenfälschung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs und weiterer Verkehrsdelikte ermittelt.

Eine Streife der Polizeistation Hofgeismar hatte den 30-Jährigen gegen 17:15 Uhr auf der B 83 zwischen Grebenstein und Hofgeismar anhalten und eine Verkehrskontrolle durchführen wollen, da dieser sichtbar keinen Gurt angelegt hatte. Sofort gab der Fahrer Vollgas und trat die Flucht an. Bei der Überprüfung der an dem VW Passat angebrachten Hofgeismarer Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese eigentlich zu einem Mercedes gehören und im Juli letzten Jahres in Grebenstein gestohlen wurden.

Während der Verfolgung des flüchtenden Passats, die sich über Carlsdorf, Reinhardshagen und Fuldatal bis Hann. Münden zog, missachte der Fahrer sämtliche Anhaltesignale der Polizei und erreichte gefährlich hohe Geschwindigkeiten.

Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden. Als die Beamten des PK Hann. Münden den Wagen schließlich im Bereich der Beethovenstraße stoppten und Streifen der Kasseler Polizei hinzukamen, fuhr der Fahrer kurz wieder an, sodass die Beamtin des Reviers Nord zur Seite springen musste und sich verletzte. Sie konnte ihren Dienst noch fortsetzten.

Der 30-Jährige wurde schließlich durch die niedersächsischen Polizisten festgenommen.

Er wurde anschließend von Beamten der Polizeistation Hofgeismar für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle nach Hofgeismar gebracht.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Auffahrunfall auf A7 – Ein schwer Verletzter und 65.000 Euro Schaden

A7/Gemarkung Lohfelden (ots) – Ein Auffahrunfall zwischen einem mit Sand beladenem Kipper-Lkw und einem Sattelzug sorgt auf der A 7 in Richtung Göttingen am heutigen Donnerstagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen und Stau. Ein 61-jähriger Fahrer aus Witzenhausen erlitt bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle dauern gegenwärtig noch an, sodass lediglich zwei Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben sind. Der Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 65.000 Euro.

Wie die am Unfallort eingesetzten Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 06:45 Uhr zu dem schweren Unfall zwischen dem Kreuz Kassel-Mitte und der Anschlussstelle Kassel-Ost gekommen. Wegen eines Rückstaus hatte ein 55-jähriger Mann aus Polen seinen Sattelzug nahezu bis zum Stillstand abbremsen müssen. Der von hinten kommende 61-Jährige hatte dies aus noch unbekannten Gründen zu spät erkannt und war mit seinem Kipper-Lkw auf den Sattelzug aufgefahren. Der 55-jährige Fahrer aus Polen blieb unverletzt.

An dem auffahrenden Lkw, der nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro. Auf etwa 15.000 Euro beziffern die Polizisten den Schaden an dem Sattelauflieger. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten erforderten eine etwa zweistündige Vollsperrung der Autobahn in Richtung Göttingen.

4.000 Euro Schaden an geparktem BMW – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Niestetal (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag 06.06.2021 um 17:00 Uhr und Dienstagmorgen 07.06.2021 gegen 10:30 Uhr, in Niestetal-Sandershausen ereignete. Eine Niestetaler hatte in diesem Zeitraum seinen grauen 3er BMW in der Straße “Im Boden”/Ecke Obelweg, am Fahrbahnrand geparkt.

Am Dienstagmorgen entdeckte er den erheblichen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 4.000 Euro, der vermutlich beim Abbiegen gegen den abgestellten Pkw gestoßen war, fehlte jedoch jede Spur.

Wer den Unfall möglicherweise beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter

Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

