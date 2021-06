Verkehrskontrolle – Diensthund “Leo” spürt Drogenversteck auf

A 44/Dreieck Kassel (ots) – Sprichwörtlich den richtigen Riecher hatten am Mittwoch 09.06.2021 Polizisten der operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen, der Bereitschaftspolizei und besonders der Diensthund “Leo”. Bei der Kontrolle eines Ford Mondeo, besetzt mit zwei 24- und 32-jährigen Männer aus der Slowakei, entdeckten sie ein Drogenversteck in einem Hohlraum hinter dem Kofferraum.

Dort befand sich Rauschgift im Gesamtwert von rund 25.000 Euro. Die beiden Männer mit serbischer Staatsangehörigkeit müssen sich nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Sie werden am Donnerstag 10.06.2021 einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizeibeamten hatten den Ford Mondeo um 11:35 Uhr angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Schnell erkannten die Polizisten, dass der 24-jährige Fahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, was ein anschließend durchgeführter Drogentest bestätigte. Als sie den Wagen genauer unter die Lupe nahmen, schlug Diensthund “Leo” an, was zum Auffinden des Drogenverstecks führte.

Insgesamt befanden sich in dem Hohlraum 220 Gramm Ecstasy, 54 Gramm Kokain, etwa 1 Kilo Haschisch und knapp 1 Kilo Marihuana. Die beiden festgenommenen Männer wurden auf das Revier gebracht, wo ein Arzt bei dem Fahrer eine Blutprobe entnahm. Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen werden von dem Beamten des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo geführt.

Zeugen nach Unfall zwischen grauem Auto und 6-jährigem Radfahrer gesucht

Kassel-Fasanenhof (ots) – Zeugen eines Unfall, der sich am Mittwochmittag 09.06.2021 an der Kreuzung Rauchstraße/Kolitzstraße im Fasanenhof ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Wie der beteiligte sechsjährige Fahrradfahrer aus Kassel später den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, war er gegen 12 Uhr gemeinsam mit seiner neunjährigen Schwester unterwegs. Sie fuhren von der Ihringshäuser Straße kommend auf der Rauchstraße in Richtung Fauststraße, als plötzlich von links aus der Kolitzstraße ein graues Auto kam und den Kindern die Vorfahrt nahm.

Der Pkw erfasste das vordere Rad des 6-Jährigen, der daraufhin zu Fall kam. Nach dem Zusammenstoß hielt der Autofahrer sofort an und erkundigte sich bei dem Jungen, ob alles in Ordnung sei. Nachdem der Radfahrer dies bejaht hatte, setzte der Mann seine Fahrt fort. Der Sechsjährige und seine Schwester fuhren anschließend nach Hause, wo der Vater die Polizei verständigte, da sich der Junge leichte Verletzungen am Unterarm zugezogen hatte. Auch das vordere Schutzblech des pinken Kinderfahrrads wurde leicht beschädigt.

Nach Angaben der Kinder handelte es sich bei dem grauen Auto möglicherweise um eine SUV. Der Fahrer des Wagens hatte schwarze Haare.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Zwei E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Kassel (ots) – Gleich zwei E-Scooter-Fahrer, die unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss standen, zogen Beamte des Polizeireviers Mitte in der Nacht zu Donnerstag 10.06.2021 aus dem Verkehr, ohne dass jemand zu Schaden kam. Sowohl ein 17-Jähriger aus Kassel, den eine Streife in der Frankfurter Straße stoppte, als auch ein 21-jähriger Mann aus Fulda, der am Ständeplatz unterwegs war, müssen sich nun wegen “Trunkenheit im Verkehr” verantworten.

Auf den 17-Jährigen waren die Polizisten gegen Mitternacht aufmerksam geworden, da er gegenüber der Mozartstraße in waghalsiger Art und Weise mit seinem Elektroroller über den Gehweg fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des Jugendlichen hatte ein Atemalkoholtest 0,5 Promille zum Ergebnis. Zudem schlug ein Drogentest später auf Cannabis im Urin des 17-Jährigen an. Aus diesen Gründen wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er an einen Erziehungsberechtigen übergeben.

Etwa drei Stunden später fiel einer Streife der 21-Jährige gemeinsam mit einer jungen Frau auf einem Elektroroller am Ständeplatz auf. Bei Erblicken des Streifenwagens sprang die Mitfahrerin schnell ab, während der junge Mann mit dem E-Scooter zunächst davonfuhr. Nur wenige Meter später konnten die Beamten den Fahrer stoppen und nahmen sofort deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 21-Jährige 3,4 Promille intus hatte. Auch er musste die Polizisten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt.

