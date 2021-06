Fahrstufen beim Automatikauto verwechselt (siehe Foto)

Großalmerode (ots) – Ein etwas kurioser Unfall ereignete sich am Mittwochabend 09.06.2021 um kurz nach 18.00 Uhr in der Baumhofstraße in Großalmerode. Eine 73-jährige Autofahrerin aus Großalmerode rangierte mit ihrem automatikbetriebenen Auto auf einem Parkplatz und wollte offenbar rückwärts ausparken. In der Gewissheit, die Rückwärtsfahrstufe eingelegt zu haben gab die Frau Gas. Tatsächlich hatte sie fälschlicherweise Vorwärtsfahrstufe eingelegt, so dass die Rentnerin mit ihrem Auto unvermittelt ruckartig nach vorne fuhr. Dabei kam sie von der Fahrbahn des Parkplatzes ab und fuhr sich im angrenzenden Baumbewuchs fest.

Die Frau blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt und konnte sich selbständig aus ihrer misslichen Lage befreien. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste später geborgen werden. Der Unfallschaden wird auf 8.000 Euro beziffert.

An 1 Tag verschiedene Anzeigen eingehandelt

Eschwege (ots) – Gleich wegen verschiedener Delikte hat die Polizei in Eschwege am Mittwoch 09.06.2021 Ermittlungen gegen einen 37-jährigen Mann aus Bad Sooden-Allendorf aufgenommen, der sich am Mittwochmittag unberechtigt ein Fahrzeug angeeignet hatte und nach einer Autofahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unweit der Polizeidienststelle in Eschwege festgenommen werden konnte.

Zunächst war der Mann am Vormittag um kurz nach 11.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Bad Sooden-Allendorf mit einem Fall von Sachbeschädigung in Erscheinung getreten, als er mit einem Feuerlöscher versuchte die Tür zu einem Kellerverschlag aufzubrechen. Angeblich hatte er aus dem Kellerraum Hilferufe gehört. Den dabei entstandenen Schaden bezifferten die Beamten später auf 50 Euro. Die angeblichen Rufe gingen hier aber vmtl. schon auf die Beeinträchtigung durch Betäubungsmittel zurück, eine tatsächliche Notsituation hatte in dem Fall letztlich nicht vorgelegen.

Am Mittag suchte der Mann dann die Wohnung seiner Eltern auf und brachte sich unter Gewaltanwendung gegenüber seinem 58-jährigen Vater in den Besitz eines Fahrzeugschlüssels, so dass die Polizei hier von Amts wegen Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes und Körperverletzung aufgenommen hat.

Mit dem an sich gebrachten Schlüssel bestieg der 37-Jährige in der Folge dann auch unberechtigt das entsprechende Fahrzeug und fuhr in zunächst unbekannte Richtung davon, so dass seitens der Polizei, die mittlerweile in Kenntnis gesetzt worden war, entsprechende Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen eingeleitet wurden. Der Zufall wollte es, dass der 37-Jährige mit dem Auto mittlerweile in Eschwege und hier unmittelbar im Bereich vor der Polizeidirektion in Eschwege von den Beamten einer Zivilstreife entdeckt, angehalten und letztlich auch festgenommen werden konnte.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen musste sich der Tatverdächtige später aufgrund seines betäubungsmittelbedingten Rauschzustandes einer Blutentnahme unterziehen.

Neben den o.g. Delikten kommen noch weitere Verstöße, wie das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, die unbefugte Benutzung eines Kraftfahrzeugs und auch Ermittlungen wegen des Erwerbs und Besitzes von Drogen hinzu, wegen denen sich der Mann demnächst strafrechtlich verantworten muss.

Unfallflucht – Schaden 1000 Euro

(ots) – Bei der Polizei in Eschwege ist am Donnerstagvormittag 10.06.2021 eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht worden. Demnach ist ein weißer VW Polo zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochvormittag 11.30 Uhr am hinteren Stoßfänger beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Nach den Angaben der Geschädigten kommen sowohl die Reichensächser Straße, als auch die Richard-Wagner-Straße in Eschwege als Unfallörtlichkeit in Betracht, wo das Auto in dem fraglichen Zeitraum abgestellt gewesen war.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

(ots) – Bei einem Wildunfall auf der Landesstraße L 1021 zwischen Wommen und Neustädt entstand gestern Abend ein Schaden von 750 Euro am Auto eines 48-Jährigen aus Gerstungen, der gegen 23.00 Uhr auf der besagten Strecke mit einem Reh kollidierte.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen