Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) – Ein ca. 20-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen 09.06.2021 in Bornheim einen 79-jährigen Senior ausgeraubt. Während der Geschädigte schwer verletzt wurde, flüchtete der südeuropäische aussehende Täter mit seiner Beute. Gegen 07:15 Uhr hielt sich der 79-jährige in der B-Ebene der U-Bahnstation Bornheim Mitte auf, als sich ihm ein junger Mann näherte und ihn auf einen Kaffee einladen wollte.

Der Senior befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Rolltreppe und lehnte das Angebot ab. Daraufhin führte der ca. 20-jährige Mann am Ende der Rolltreppe mit beiden Händen unvermittelt einen Stoß gegen den Brustkorb des Seniors aus, sodass dieser zu Boden stürzte. Anschließend begann der Angreifer die Jacke des auf dem Boden liegenden Geschädigten nach Wertsachen zu durchsuchen.

Offenbar aufgrund von herbeieilenden Passanten ließ 20-Jährige letztlich von seinem

Opfer ab und flüchtete über die Treppe in Richtung Berger Straße/Arnsburger Straße.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Der 79-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie sich später herausstellte, raubte ihm der Unbekannte eine Halskette und den Ehering.

Personenbeschreibung:

Männlich, ca. 20 Jahre, südeuropäisches Erscheinungsbild, athletische Figur, dunkle Haare (fast Glatze), bekleidet mit hellem T-Shirt und Blue-Jeans.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 51499 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

