Mannheim: Timo Königsmann und Mohamed Gouaida verlängern beim SVW

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim hat die Verträge von Timo Königsmann und Mohamed Gouaida verlängert. Sowohl Königsmann als auch Gouaida sind seit 2019 beim SVW und werden somit in ihr drittes Jahr am Alsenweg gehen. Timo Königsmann stand bisher in 52 Spielen für die Buwe im Tor. Mohamed Gouaida stand derweil in 49 Partien für die Blau-Schwarzen auf dem Feld und erzielte dabei 3 Tore und legte deren 5 auf.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Timo und Mohamed zwei Spieler an den SVW binden konnten, die über eine sehr gute Qualität verfügen. Mohamed ist ein technisch sehr versierter Spieler, der jeder Mannschaft weiterhelfen kann. Auch Timo hat seine Qualität mehrfach unter Beweis gestellt und wir wissen ganz genau, was wir an ihm haben. Ich freue mich sehr, dass sich beide Spieler für unseren SV Waldhof entschieden haben“, so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SVW.

„Ich freue mich sehr, in meiner nun dritte Saison mit dem SV Waldhof Mannheim zu gehen. Es ist ein toller Traditionsverein mit einer überragenden Stimmung im Stadion. Die Gespräche mit dem Verein liefen sehr gut und ich freue mich auf die neue Spielzeit, hoffentlich wieder mit Fans im Stadion“, so Mohamed Gouaida zu seiner Vertragsverlängerung.

„Ich möchte hier in Mannheim bewusst meinen Weg weitergehen und mich als Torhüter entwickeln. Wir hatten viele gute Gespräche, weshalb ich nun froh bin, auch weiterhin mit der Raute auf der Brust für unseren SVW auflaufen zu können. In meinen zwei Jahren hier in Mannheim konnte ich viele positive Erfahrungen sammeln. Dies möchte ich nun auch weiterhin machen und freue mich vor allem wieder auf die Spiele vor und mit unseren Fans“, so Timo Königsmann.